Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej

Po 50. letu mnogi opazijo, da njihovi možgani ne delujejo več tako hitro kot nekoč. Včasih pozabite, zakaj ste vstopili v prostor, ali pa se ne morete spomniti prave besede. Čeprav se morda zdi, da gre za naraven proces staranja, strokovnjaki opozarjajo, da je glavni krivec pogosto pomanjkanje pravega goriva za možgane. Ko smo mladi, naše telo lažje odpušča slabe prehranske navade, z leti pa postane izbira hrane ključnega pomena za vzdrževanje mentalne svežine. Vaš zajtrk ni več le obrok za potešitev lakote, temveč priložnost, da nahranite svoje nevrone in se znebite jutranje zmedenosti.

icon-expand Rumenjak v jajčni lupini FOTO: Profimedia

Moč jajčnega rumenjaka: gorivo za spomin in koncentracijo

Maščoba v prehrani je bila dolgo časa neupravičeno na slabem glasu, vendar je za delovanje možganov nujna. Jajčni rumenjak je eden najboljših virov holina, snovi, ki neposredno pomaga pri gradnji sporočilnih poti v naši glavi. Če v telesu ni dovolj holina, se začnejo pojavljati težave, kot so zatikanje v govoru, pozabljanje imen ali občutek raztresenosti. Kuhano jajce pri zajtrku je zato odlična in poceni naložba v vaše dolgoročno mentalno zdravje. Za najboljši izkoristek snovi naj bo rumenjak čim bolj sočen in ne preveč trdo kuhan.

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Dobre maščobe so nujno gorivo, saj so človeški možgani sestavljeni iz skoraj 60 odstotkov maščobnega tkiva, kar določa njihovo strukturo in hitrost odzivanja.

Jagodičevje in pravi kakav: eliksirja za boljši pretok krvi

Vaši možgani potrebujejo zaščito pred procesi staranja, ki jih strokovnjaki imenujejo oksidativni stres. Tu nastopi jagodičevje, kot so borovnice in maline, ki delujejo kot ščit za vaše celice. Ob tem ne smemo pozabiti na pravi, nesladkan kakav. Ta vsebuje snovi, ki razširijo žile in omogočijo, da v možgane priteče več krvi. Ko vaši nevroni dobijo več kisika, začnejo delovati hitreje, vi pa se lažje spominjate podrobnosti in ohranjate pozornost dlje časa. Skodelica toplega kakava zjutraj je torej precej več kot le užitek – je orodje za ostrejše misli.

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Ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi, kako to počnemo

Lahko jéste najboljšo hrano na svetu, a če to počnete v naglici, medtem ko prebirate slabe novice na telefonu, vaše telo od nje ne bo imelo veliko koristi. Stres namreč povzroča izločanje hormona kortizola, ki moti prebavo in preprečuje, da bi hranila prišla tja, kjer so najbolj potrebna – v vaše možgane. Strokovnjaki svetujejo, da si vsaj tri minute med zajtrkom vzamete samo zase. Brez televizije in motenj se osredotočite na okuse in vonjave. Takšna preprosta vaja čuječnosti ne le izboljša prebavo, ampak tudi pomaga možganom, da ustvarijo nove povezave in ostanejo aktivni skozi cel dan.

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Poleg hrane ne smemo pozabiti na vodo. Človeško telo po noči potrebuje tekočino, zato je kozarec tople vode takoj po prebujanju eden najboljših receptov za zdravje. Topla voda spodbudi prebavo in pripravi organe na prvi obrok. Če dodate še nekaj minut raztegovanja, se bo vaše telo zbudilo precej hitreje kot po skodelici močne kave, ki vas le začasno poživi. Resnica o delovanju možganov je v resnici preprosta: največ štejejo majhne, vsakodnevne navade. Kakovosten spanec, gibanje in uravnotežen zajtrk skupaj delajo čudeže in preprečujejo, da bi se vaš um prehitro utrudil zaradi zanemarjanja.