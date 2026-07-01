Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Grški jogurt
Prehrana

Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti

N.R.A.
01. 07. 2026 03.41
0

Odkrijte šest živil pod petimi evri, ki vsebujejo vlaknine in beljakovine ter pomagajo vzdrževati kalorični primanjkljaj brez občutka lakote.

Hujšanje je proces, ki temelji na preprostem pravilu: porabiti morate več kalorij, kot jih zaužijete. Čeprav nas oglasi pogosto prepričujejo v nakup dragih beljakovinskih praškov in eksotičnih sestavin, je resnica precej bolj prijazna do vaše denarnice. Ključ do uspeha so živila, ki nudijo volumen, vlaknine in beljakovine, hkrati pa stanejo manj kot pet evrov. Strokovnjaki poudarjajo, da prav ta kombinacija hranil zagotavlja dolgotrajen občutek sitosti, kar neposredno preprečuje prenajedanje in pomaga pri vzdrževanju stabilne telesne teže na dolgi rok.

Kaj je najbolje pojesti za zajtrk?
Preberi še
Kaj je najbolje pojesti za zajtrk?

Zakaj sta grški jogurt in pokovka odlična izbira za prigrizek

Ko potrebujete hiter zajtrk ali prigrizek, je grški jogurt nepremagljiv. Z le 95 kalorijami na porcijo dobite nasiten obrok, ki ga lahko obogatite s sadjem ali cimetom. Če pa si želite nečesa grizljivega, so pokovke, pripravljene na vročem zraku, idealne. Vsebujejo veliko vlaknin in zavzamejo precejšen volumen v želodcu. Tri skodelice pokovke vsebujejo le 90 kalorij, kar pomeni, da lahko uživate v večji količini hrane, ne da bi presegli svoje kalorične cilje za tisti dan.

Kokice
KokiceFOTO: Adobe Stock

Nasvet strokovnjaka: Ena porcija grškega jogurta pokrije kar 17 % dnevnih potreb po kalciju, kar je ključno za zdrave kosti pri omejenem vnosu hrane.

Tuna iz konzerve in jajca: beljakovinska bomba za malo denarja

Če iščete nekaj hitrega in ugodnega iz shrambe, je tuna iz konzerve prava izbira. Vsebuje ogromno beljakovin in zelo malo kalorij, le paziti morate, da izberete tisto v vodi in ne v olju. Druga izjemno nasitna hrana so jajca. Eno jajce ima le 72 kalorij, a nudi kar 6 gramov beljakovin. Nutricionisti svetujejo jajca ne le za zajtrk, ampak kot del katerega koli obroka, saj nam pomagajo zmanjšati željo po prigrizkih v poznejših urah dneva.

Tuna
TunaFOTO: Dreamstime

Zakaj bi morali v prehrano vključiti edamame in fižol

Fižol in leča sta verjetno najbolj podcenjena hrana za hujšanje. Sta poceni, nasitita in pomagata pri urejanju sladkorja v krvi. Čičerika iz konzerve, na primer, ponuja obilico vlaknin, ki upočasnijo prebavo in vas naredijo site za dlje časa. Če bi radi nekaj novega, poskusite edamame. To so zamrznjena mlada zrna soje, ki jih preprosto dodate rižu ali juham. Polna so beljakovin in koristnih snovi, ki skrbijo za vaše srce, obenem pa so cenovno izjemno dostopna.

Edamame
EdamameFOTO: AdobeStock

Ključ do dolgoročnega uspeha pri hujšanju je v tem, da izberete hrano, ki jo radi jeste in si jo lahko privoščite. Ni vam treba kupovati eksotičnega sadja ali posebnih dietnih ploščic. Če se boste osredotočili na šest omenjenih živil – jajca, tuno, jogurt, pokovko, stročnice in edamame – boste hitreje opazili rezultate. Ta živila vam bodo pomagala, da se izognete nepotrebnemu prigrizovanju, ki se običajno zgodi, ko smo preveč lačni ali pod finančnim stresom. Preprosta hrana je včasih najboljša pot do vitkosti.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hujšanje zdrava prehrana poceni živila nutricionizem kalorični deficit beljakovine nasitna hrana
Prehrana

Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike

Zadovoljna.si 10 živil, ki naravno zmanjšujejo apetit
Vizita.si Osem vrst beljakovinske zelenjave, ki pospešujejo izgubo teže
Okusno.je Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Okusno.je Živila, ki vsebujejo zelo malo kalorij
Okusno.je 10 visokobeljakovinskih prigrizkov z malo kalorijami
Moskisvet.com Najboljša zelenjava za hujšanje: Katera vsebuje največ vlaknin?
Zadovoljna.si Živila, ki vsebujejo malo kalorij, a so izjemno hranljiva
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765