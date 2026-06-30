Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Mango
Prehrana

Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike

N.R.A.
30. 06. 2026 03.19
0

Mango s srednjim glikemičnim indeksom ponuja sladko alternativo sladicam, ki ne povzroča nenadnih skokov sladkorja, obenem pa krepi zdravje diabetikov.

Diabetes je bolezen, s katero se srečuje vedno več ljudi, vendar jo je mogoče z ustrezno prehrano in redno terapijo uspešno nadzorovati. Marsikdo se ob diagnozi ustraši, da bo moral s svojega jedilnika popolnoma črtati sadje, vendar to ne drži. Pomembno je le izbrati pravo vrsto sadja z ustreznim glikemičnim indeksom. Mango, čeprav je zelo sladek, se je izkazal za sadež, ki si zasluži mesto v uravnoteženi prehrani, saj obogati telo z vitamini, minerali in prepotrebnimi vlakninami, ne da bi drastično dvignil raven krvnega sladkorja.

Za boljšo prebavo, manj kilogramov in sijočo kožo
Preberi še
Za boljšo prebavo, manj kilogramov in sijočo kožo

Zakaj je mango kljub sladkobi primeren za sladkorne bolnike?

Čeprav je mango znan po svojem bogatem in sladkem okusu, vsebuje mešanico vitaminov in vlaknin, ki upočasnjujejo prebavo sladkorja. Srednji glikemični indeks pomeni, da sladkor v kri prehaja počasneje kot pri rafiniranih sladkarijah. Študije kažejo, da redno uživanje svežega manga celo pomaga telesu, da se bolje odziva na inzulin, kar je ključno za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2. Sadež tako nudi odličen način, da potešite željo po sladkem, medtem ko svojemu telesu dovajate pomembne antioksidante in minerale za boljšo imunsko odpornost.

Mango
MangoFOTO: AdobeStock

Ali ste vedeli? Študije potrjujejo, da ljudje, ki uživajo mango, po štirih tednih izkazujejo boljše ravni inzulina v krvi kot tisti, ki jedo deserte z enako kalorično vrednostjo.

Znanstveni dokazi: mango proti klasičnim sladicam

V znanstveni raziskavi so primerjali, kako na telo vplivata svež mango in osvežujoča sadna sladica, ki je podobna sorbetu. Čeprav sta imela oba obroka isto število kalorij, je mango pokazal neverjetne rezultate. Udeleženci, ki so mesec dni jedli pravi sadež, so imeli precej boljše krvne izvide. Študija dokazuje, da naravni produkti delujejo na naše celice povsem drugače kot predelana hrana. Redno uživanje manga v določenih količinah dejansko pomaga telesu pri premagovanju vnetnih procesov, ki se pogosto pojavljajo pri ljudeh z višjim indeksom telesne mase.

Mango
MangoFOTO: AdobeStock

Kako vključiti mango v svoj vsakodnevni jedilnik?

Mango je čudovito sadje, ki lahko obogati vašo prehrano, vendar ne pozabite, da je ključ vsega v zmernosti. Čeprav so dokazi o njegovih koristih jasni, se ne sme uporabljati namesto zdravil, ki vam jih je predpisal zdravnik. Vsekakor pa ga lahko brez slabe vesti vključite v svoj zdrav poletni jedilnik, sploh če pazite na svojo telesno težo. Poleg svežega manga si lahko privoščite tudi raznoliko zelenjavo in druge vire vlaknin, saj boste le s kombinacijo vsega skupaj dosegli najboljši rezultat za svoj krvni sladkor in splošno počutje.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
diabetes inzulinska rezistenca mango zdrava prehrana glikemični indeks hujšanje sadje
Zdravje

Bolje jesti slanino kot tole: To je najslabša vrsta mesa za črevesje, mnogo ljudi pa jo je vsak dan

Vizita.si Najboljši zajtrk za boj proti vnetjem: Nasvet dietetičarke
Zadovoljna.si 4 vrste sadja, ki pomagajo v boju z odvečnimi kilogrami
Moskisvet.com Te vrste sadja vsebujejo najmanj sladkorja
Okusno.je Osvežilna sladica brez peke, ki je kot nalašč za poletno vročino
Okusno.je Rezanje manga zna biti velik izziv, zato si pomagajte s temi nasveti
Vizita.si Zmerno z jagodičevjem: Koristi in pasti uživanja jagod
Vizita.si Sadež, ki bi lahko izboljšal zdravje črevesja
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765