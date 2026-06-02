Prehrana

Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je

N.R.A.
02. 06. 2026 03.02
0

Spoznajte vodno krešo, izjemno hranljivo zelenjavo z vitamini A, C in K, ki v mnogih vidikih presega celo špinačo in brokoli.

Vodna kreša je tista čudežna zelenjava, ki jo v v naših trgovinah praktično ni mogoče dobiti, a je dejansko najbolj zdrava rastlina na svetu. Po lestvici strokovne organizacije CDC je namreč premagala vsa ostala superživila. Čeprav njeni listi delujejo krhki, se v njih skriva neverjetna moč vitaminov C, A in K.

Je del iste družine kot brokoli in cvetača, kar pomeni, da vsebuje močne sestavine, ki varujejo naše telo. Vodna kreša je pravi zaklad hranil, ki bi ga morali vključiti v svoj jedilnik, če želimo telesu zagotoviti najboljše naravne elemente za močan imunski sistem.

Vodna kreša
Vodna krešaFOTO: AdobeStock

Zakaj je vodna kreša tako izjemno zdrava in kaj vsebuje?

Skrivnost njene moči so snovi, imenovane glukozinolati. Ko potočarko grizljamo, se te snovi spremenijo v antioksidante, ki kot ščit varujejo naše celice. Antioksidanti so ključni za to, da naše telo ostane mlado in zdravo, saj se borijo proti vnetjem in škodljivim snovem v okolju. Poleg tega vsebuje beta-karoten, lutein in zeaksantin, ki so izjemno pomembni za zdravje naših oči in preprečevanje resnih bolezni. Z uživanjem vodne kreše ne skrbite le za svoje trenutno počutje, temveč tudi za dolgoročno zaščito svojega srca in ožilja, saj pomaga pri uravnavanju holesterola.

Vodna kreša
Vodna krešaFOTO: AdobeStock

"Vodna kreša vsebuje več vitamina C kot nekatere vrste citrusov in je prva na seznamu najmočnejše superhrane na svetu."

Kako pripraviti vodno krešo in s čim jo najbolje kombinirati?

Veliko ljudi ne ve, kako bi vodno krešo uporabili, zato jo raje pustijo v trgovini. V resnici je priprava zelo preprosta. Odlična je v svežih solatah, v sendvičih ali celo kot osnova za odličen pesto. Ima rahlo pekoč okus, ki se odlično poda k jajcem, kozjemu siru ali ribam. Da bi iz nje dobili največ, jo prelijte z malo olivnega olja ali dodajte avokado, saj maščobe pomagajo telesu posrkati vse koristne vitamine. Če jo boste jedli skupaj z viri vitamina C, kot je limonin sok, boste še izboljšali absorpcijo železa, kar je ključno za kri in splošno odpornost.

Vodna kreša
Vodna kreša FOTO: AdobeStock

Kdaj je potrebna previdnost: kdo ne sme pretiravati z vodno krešo?

Čeprav je vodna kreša superzdrava, morajo biti nekateri ljudje previdni. Ker vsebuje veliko vitamina K, ki pomaga pri strjevanju krvi, bi morali tisti, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi, paziti, da ne začnejo čez noč uživati ogromnih količin te rastline. Prav tako previdnost ne bo odveč pri ljudeh, ki jemljejo litij, saj vodna kreša spodbuja izločanje vode iz telesa, kar lahko vpliva na delovanje zdravil. Za vse ostale pa velja – ne bojte se te listnate zelenjave. Če nimate posebnih zdravstvenih omejitev, je ena pest vodne kreše na dan fantastičen način, da naredite nekaj dobrega za svoje dolgoročno zdravje.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
potočarka superživila zdrava prehrana antioksidanti vitamini prevencija bolezni zelenjava prehrana
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

