Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem

Danes so informacije o zdravi prehrani vsesplošno dostopne, vendar so pogosto prepletene z miti o hitrih rešitvah. Zdravnik Dejan Čubrilo opozarja, da detoks ne more biti le tridnevni projekt ali modna muha. Težava nastane, ko naša prebava ne deluje pravilno in hrana obtiči v sistemu. Namesto da bi se hranila pravilno absorbirala, začnejo neprebavljeni ostanki privabljati škodljive mikroorganizme. "Mikrobi ljubijo umazano okolje," pravi doktor in dodaja, da ni bistvo v iskanju čudežnih zdravil, ampak v tem, da svoje telo očistimo od znotraj, da bakterije v njem sploh ne bodo želele prebivati. Prava pot do zdravja se torej začne z urejeno in učinkovito prebavo.

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Zakaj so priljubljeni sokovi za detoks lahko nevarni za vašo trebušno slinavko

Sokovi za razstrupljanje so izjemno priljubljeni, vendar dr. Čubrilo svari pred njihovo redno uporabo. Ko sadje in zelenjavo precedite ali zmešate v čisti sok, telesu odvzamete ključne vlaknine. Rezultat? Sladkor iz soka v trenutku udari v kri, kar povzroči ogromen skok inzulina. To ne le ustavi hujšanje, ampak celo obremeni vaša jetra, da začnejo proizvajati več holesterola. Namesto dragih sokov dr. Čubrilo svetuje: "Pojedite vse tisto, kar ste nameravali iztisniti v sok." Tako boste dobili vsa potrebna hranila skupaj z vlakninami, ki bodo pomirile vašo trebušno slinavko in preprečile kopičenje odvečnih maščob.

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Samo ena suha figa ali datelj, namočen v vodi, lahko deluje kot najmočnejši bager za čiščenje vaših prebavil pred spanjem.

Praktična pravila prehrane: kaj izločiti za regeneracijo jeter?

Če želite resnično razbremeniti svoja jetra, se morate za nekaj časa odpovedati vsem maščobam, celo oljčnemu olju in oreščkom. Ko so jetra polna toksinov, potrebujejo počitek. Zdravnik svetuje kuhano meso in zelenjavo ter popolno izključitev jajc in mleka. Po 30. letu starosti mlečni izdelki postanejo še težje prebavljivi, zato se jim je med čiščenjem telesa pametno izogniti. Cilj vsega tega je, da vaša prebava začne delovati pravilno. Hitra prebava ne pomeni, da greste petkrat na dan na stranišče – to je le znak, da hrana zdrvi skozi vas neprebavljena. Ena zdrava stolica na dan je tisto, k čemur stremimo.

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Naravni trik: datelj ali figa pred spanjem za boljši jutri

Ali ste vedeli, da se v enem samem majhnem sadežu skriva neverjetna moč? Ena suha figa ali datelj, ki ga prej namočite v vodi, je po besedah dr. Čubrila pravi buldožer za čiščenje vaših črevesnih sten. Če ta sadež pojeste uro pred spanjem, se bo vaše telo čez noč pomirilo, zjutraj pa bo prebava opravila svoje delo brez težav. To ne bo očistilo le vašega črevesja, ampak bo spodbudilo tudi izločanje žolča. Takšen naravni pristop vam bo dal novo energijo, saj se bodo vaše celice lahko končno nahranile s koristnimi snovmi, namesto da bi se ukvarjale s toksini.