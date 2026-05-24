Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Bezgov sirup
Prehrana

Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo

N.R.A.
24. 05. 2026 03.09
Ko zacveti bezeg, narava ponudi eno najbolj cenjenih zdravilnih rastlin našega prostora. Njegovi nežni beli cvetovi niso le simbol pozne pomladi, ampak že stoletja veljajo za domače sredstvo za krepitev odpornosti, lajšanje prehladnih obolenj in splošno podporo telesu v obdobjih utrujenosti. Doma pripravljen bezgov sirup zato ni zgolj osvežilna pijača, temveč tudi shramba koristnih rastlinskih snovi, ki jih lahko uporabljamo skozi vse leto.

Zakaj je bezeg tako zdrav?

Bezgovi cvetovi vsebujejo številne bioaktivne snovi, med katerimi izstopajo flavonoidi, antioksidanti, eterična olja, organske kisline ter vitamin C. Prav zaradi te kombinacije ima bezeg protivnetne in zaščitne učinke na telo. Tradicionalno se uporablja predvsem pri prehladih, saj spodbuja potenje, pomaga pri zniževanju telesne temperature in podpira delovanje dihal.

Pitje bezgovega napitka je posebej priljubljeno ob prvih znakih viroz, saj lahko pomaga ublažiti draženje grla, občutek zamašenosti in utrujenost. Topel bezgov čaj ali razredčen sirup mnogi uporabljajo kot naravno pomoč pri sezonskih obolenjih.

Bezgov sirup
Bezgov sirupFOTO: AdobeStock

Podpora imunskemu sistemu in zaščita celic

Ena največjih prednosti bezga je njegova visoka vsebnost antioksidantov. Ti pomagajo telesu pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, ki nastaja zaradi vsakodnevnih obremenitev, stresa, onesnaženega okolja in bolezni. Flavonoidi lahko prispevajo tudi k boljšemu delovanju imunskega sistema ter pomagajo telesu pri hitrejši regeneraciji.

Vitamin C, ki ga vsebujejo bezgovi cvetovi, ima pomembno vlogo pri obrambi organizma pred okužbami, obenem pa sodeluje pri tvorbi kolagena, pomembnega za zdravo kožo, žile in vezivna tkiva.

Bezeg
BezegFOTO: AdobeStock

Naravna pomoč pri hidraciji in poletni utrujenosti

Razredčen bezgov sirup je lahko odlična alternativa industrijskim pijačam, saj vsebuje manj umetnih dodatkov in arom. V vročih poletnih dneh pomaga pri hidraciji, njegova prijetna aroma pa pogosto spodbuja večji vnos tekočine. Če sirup pripravimo doma, imamo popoln nadzor nad količino sladkorja in kakovostjo sestavin.

Posebej priljubljen je tudi med starejšimi, saj velja za lahko in prijetno pijačo, ki ne obremeni želodca, obenem pa telesu zagotovi nekaj koristnih rastlinskih snovi.

Kako pravilno nabirati bezeg?

Za pripravo kakovostnega sirupa je pomembno, da nabiramo popolnoma razcvetele in močno dišeče cvetove kremno bele barve. Najboljši čas za nabiranje je v suhem in sončnem vremenu, daleč stran od prometnih cest. Cvetov ne peremo, saj bi s tem odstranili dragoceni pelod, ki vsebuje velik del arome in koristnih snovi. Dovolj je, da jih nežno stresemo.

Bezeg
BezegFOTO: AdobeStock

Recept za domači bezgov sirup

Za približno 15 litrov sirupa potrebujete 100 bezgovih cvetov, 10 litrov vode, 6 do 10 kilogramov sladkorja, 10 bio limon in 100 gramov citronske kisline. Cvetove in narezane limone za 24 ur namočite v vodi. Naslednji dan tekočino precedite, dodajte sladkor in citronsko kislino ter mešajte, dokler se vse popolnoma ne raztopi. Sirup nato nalijte v sterilizirane steklenice in dobro zaprite. Tako pripravljen bezgov sirup lahko hranite več mesecev in ga uporabljate kot osvežilno pijačo ali topel napitek ob prvih znakih prehlada. Recept najdete na okusno.je:

Bezgov sirup
Bezgov sirupFOTO: AdobeStock

Vir: zena.net

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI (0)

