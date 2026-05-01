Zdravstvene koristi redkvice, ki jih še ne poznate

V ljudskem zdravilstvu redkev velja za izjemno živilo, ki s svojimi učinkovinami krepi naravno odpornost telesa ter spodbuja pospešeno izločanje žolča.
Potencialno varovalno delovanje pred rakavimi obolenji
Znanstvene raziskave potrjujejo, da redkev zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin in esencialnih vitaminov prispeva k zaviranju procesov, ki vodijo v rakava obolenja.
Študija iz leta 2008, objavljena v strokovni reviji Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, poudarja terapevtski potencial sulfurofana ter ekstrakta rdeče redkve, ki je bogata z indol-3-karbinolom. Slednji so se izkazali za učinkovito podporo pri obvladovanju onkoloških obolenj debelega črevesa, ledvic, želodca in ustne votline.
Podpora zdravju dihalnih poti
Uživanje redkve ugodno vpliva na redčenje in lažje izločanje sluzi iz dihalnih poti, zaradi česar se tovrstna prehrana svetuje posameznikom, ki se soočajo z zamašenimi sinusi, pogostimi okužbami ali kroničnimi obolenji, kot sta astma in bronhitis.
Optimizacija delovanja prebavnega sistema
Redkev znatno spodbuja jetrno funkcijo in prispeva k čiščenju krvi. Vlaknine v redkvici pospešujejo izločanje prebavnih sokov in uravnavajo peristaltiko, kar olajšuje eliminacijo toksinov in izboljšuje prebavo, zlasti pri težavah z zaprtjem.
Spodbujanje procesov zmanjševanja telesne teže
Zaradi visoke vsebnosti vode in nizke energijske vrednosti predstavlja redkev optimalno živilo za posameznike, ki želijo učinkovito in zdravo uravnavati svojo telesno težo.
Lajšanje reakcij po pikih žuželk
Sok redkve se izkazuje kot zanesljivo sredstvo za pomiritev kože po pikih čebel, os ali sršenov, saj dokazano ublaži bolečinske senzacije in zmanjšuje lokalno oteklino.
Priporočila za izbiro in shranjevanje
Pri nakupu priporočamo izbiro čvrstih in svežih plodov, saj trdota zagotavlja optimalno kakovost, medtem ko mehka tekstura pogosto nakazuje na grenek okus. Redkev v hladilniku ohrani svojo svežino od pet do sedem dni. Ob tem je ključnega pomena odstranitev zelenih listov, saj njihova vsebnost vlage pospešuje razgradnjo hranilnih snovi v korenu.
Vir: miss7zdrava
