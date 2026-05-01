Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistem Vitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Redkvica
Vitamini in minerali

Zdravstvene koristi redkvice, ki jih še ne poznate

N.R.A.
01. 05. 2026 03.07
0

Vas zanimajo zdravstvene koristi redkvice? Razkrivamo vam 5 najboljših, kako izbrati najkakovostnejšo in kako jo pravilno shraniti. Preverite v nadaljevanju.

V ljudskem zdravilstvu redkev velja za izjemno živilo, ki s svojimi učinkovinami krepi naravno odpornost telesa ter spodbuja pospešeno izločanje žolča.

Potencialno varovalno delovanje pred rakavimi obolenji

Znanstvene raziskave potrjujejo, da redkev zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin in esencialnih vitaminov prispeva k zaviranju procesov, ki vodijo v rakava obolenja.

Redkvica
RedkvicaFOTO: Adobe Stock

Študija iz leta 2008, objavljena v strokovni reviji Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, poudarja terapevtski potencial sulfurofana ter ekstrakta rdeče redkve, ki je bogata z indol-3-karbinolom. Slednji so se izkazali za učinkovito podporo pri obvladovanju onkoloških obolenj debelega črevesa, ledvic, želodca in ustne votline.

Podpora zdravju dihalnih poti

Uživanje redkve ugodno vpliva na redčenje in lažje izločanje sluzi iz dihalnih poti, zaradi česar se tovrstna prehrana svetuje posameznikom, ki se soočajo z zamašenimi sinusi, pogostimi okužbami ali kroničnimi obolenji, kot sta astma in bronhitis.

Redkvica
RedkvicaFOTO: Adobe Stock

Optimizacija delovanja prebavnega sistema

Redkev znatno spodbuja jetrno funkcijo in prispeva k čiščenju krvi. Vlaknine v redkvici pospešujejo izločanje prebavnih sokov in uravnavajo peristaltiko, kar olajšuje eliminacijo toksinov in izboljšuje prebavo, zlasti pri težavah z zaprtjem.

Spodbujanje procesov zmanjševanja telesne teže

Zaradi visoke vsebnosti vode in nizke energijske vrednosti predstavlja redkev optimalno živilo za posameznike, ki želijo učinkovito in zdravo uravnavati svojo telesno težo.

Redkvica
RedkvicaFOTO: Adobe Stock

Lajšanje reakcij po pikih žuželk

Sok redkve se izkazuje kot zanesljivo sredstvo za pomiritev kože po pikih čebel, os ali sršenov, saj dokazano ublaži bolečinske senzacije in zmanjšuje lokalno oteklino.

Priporočila za izbiro in shranjevanje

Pri nakupu priporočamo izbiro čvrstih in svežih plodov, saj trdota zagotavlja optimalno kakovost, medtem ko mehka tekstura pogosto nakazuje na grenek okus. Redkev v hladilniku ohrani svojo svežino od pet do sedem dni. Ob tem je ključnega pomena odstranitev zelenih listov, saj njihova vsebnost vlage pospešuje razgradnjo hranilnih snovi v korenu.

Vir: miss7zdrava

Vitamini in minerali

Ne gre se vedno za utrujenost: to so simptomi pomanjkanja kalija, ki jih velikokrat ignoriramo

Moskisvet.com Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Moskisvet.com Ti ljudje ne bi smeli uživati kurkume
Moskisvet.com Zato ne smete jesti samo hrane z nizko vsebnostjo maščob
Vizita.si 8 razlogov, zakaj imate penast urin
Vizita.si 8 dejstev, ki bi jih morali vsi vedeti o penisu
Moskisvet.com 5 nasvetov za moške, ki se jim ne da ukvarjati z modo
Moskisvet.com 5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1685