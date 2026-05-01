Zdravstvene koristi redkvice, ki jih še ne poznate

V ljudskem zdravilstvu redkev velja za izjemno živilo, ki s svojimi učinkovinami krepi naravno odpornost telesa ter spodbuja pospešeno izločanje žolča. Potencialno varovalno delovanje pred rakavimi obolenji Znanstvene raziskave potrjujejo, da redkev zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin in esencialnih vitaminov prispeva k zaviranju procesov, ki vodijo v rakava obolenja.

Redkvica FOTO: Adobe Stock

Študija iz leta 2008, objavljena v strokovni reviji Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, poudarja terapevtski potencial sulfurofana ter ekstrakta rdeče redkve, ki je bogata z indol-3-karbinolom. Slednji so se izkazali za učinkovito podporo pri obvladovanju onkoloških obolenj debelega črevesa, ledvic, želodca in ustne votline. Podpora zdravju dihalnih poti Uživanje redkve ugodno vpliva na redčenje in lažje izločanje sluzi iz dihalnih poti, zaradi česar se tovrstna prehrana svetuje posameznikom, ki se soočajo z zamašenimi sinusi, pogostimi okužbami ali kroničnimi obolenji, kot sta astma in bronhitis.

Optimizacija delovanja prebavnega sistema Redkev znatno spodbuja jetrno funkcijo in prispeva k čiščenju krvi. Vlaknine v redkvici pospešujejo izločanje prebavnih sokov in uravnavajo peristaltiko, kar olajšuje eliminacijo toksinov in izboljšuje prebavo, zlasti pri težavah z zaprtjem. Spodbujanje procesov zmanjševanja telesne teže Zaradi visoke vsebnosti vode in nizke energijske vrednosti predstavlja redkev optimalno živilo za posameznike, ki želijo učinkovito in zdravo uravnavati svojo telesno težo.

Lajšanje reakcij po pikih žuželk Sok redkve se izkazuje kot zanesljivo sredstvo za pomiritev kože po pikih čebel, os ali sršenov, saj dokazano ublaži bolečinske senzacije in zmanjšuje lokalno oteklino.

Priporočila za izbiro in shranjevanje

Pri nakupu priporočamo izbiro čvrstih in svežih plodov, saj trdota zagotavlja optimalno kakovost, medtem ko mehka tekstura pogosto nakazuje na grenek okus. Redkev v hladilniku ohrani svojo svežino od pet do sedem dni. Ob tem je ključnega pomena odstranitev zelenih listov, saj njihova vsebnost vlage pospešuje razgradnjo hranilnih snovi v korenu.