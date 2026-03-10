Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol

Zakaj se regrat pogosto omenja kot naravni statin

Kot piše Harvard Health, statini delujejo tako, da zavirajo encim, ki sodeluje pri tvorbi holesterola v jetrih. Regrat sicer ne deluje na enak način, vendar vsebuje grenčine, antioksidante in vlaknine, ki lahko posredno vplivajo na presnovo maščob. Zaradi teh lastnosti se v ljudskem zdravilstvu pogosto omenja kot naravna podpora uravnavanju holesterola.

Bioaktivne snovi v regratu

Regrat vsebuje taraksacin, polifenole in topne vlaknine. Te snovi, kot navaja WebMD, lahko vplivajo na prebavo maščob, izločanje žolča in vezavo holesterola v črevesju. Vendar pa učinki niso primerljivi z delovanjem zdravil, ki so klinično preizkušena in dokazano zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne bolezni.

icon-expand Regrat FOTO: AdobeStock

Kaj pravi znanost o vplivu regrata na holesterol

Učinki na LDL in HDL holesterol Nekatere manjše raziskave na živalih so pokazale, da lahko izvleček regratovih listov zmanjša skupni holesterol in LDL holesterol. NIH navaja, da so ti učinki povezani predvsem z antioksidativnim delovanjem in vplivom na presnovo lipidov. Vendar pa znanstveni dokazi pri ljudeh ostajajo omejeni in ne omogočajo trdnih zaključkov.

Vloga vlaknin Topne vlaknine v regratu lahko pomagajo zmanjšati absorpcijo holesterola v črevesju. Health poroča, da živila z visoko vsebnostjo vlaknin prispevajo k nižjim vrednostim LDL holesterola, saj se holesterol veže na vlaknine in se izloči iz telesa. Regrat je v tem smislu lahko koristen dodatek k prehrani, vendar ne more nadomestiti zdravljenja pri povišanem holesterolu. Antioksidativni učinki Regrat vsebuje polifenole, ki delujejo kot antioksidanti. ScienceAlert navaja, da antioksidanti zmanjšujejo oksidacijo LDL holesterola, kar je pomembno, saj oksidiran LDL prispeva k nastanku aterosklerotičnih oblog. Kljub temu pa je količina antioksidantov v regratu premajhna, da bi imela samostojen terapevtski učinek.

Ali je regrat varen za vsakogar?

Interakcije z zdravili Kot navaja My.ClevelandClinic, lahko regrat vpliva na delovanje diuretikov, zdravil za redčenje krvi in nekaterih zdravil za sladkorno bolezen. Prav tako lahko pri občutljivih posameznikih povzroči prebavne težave, kot so napenjanje ali driska.

Previdnost pri kroničnih boleznih

Ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so sladkorna bolezen, bolezni jeter ali bolezni ledvic, naj bodo pri uživanju večjih količin regrata previdni. VerywellHealth poudarja, da naravna živila lahko vplivajo na presnovo zdravil in laboratorijske izvide, zato je priporočljivo posvetovanje z zdravnikom.

Regrat je hranljivo živilo z vlakninami, antioksidanti in grenčinami, ki lahko blagodejno vplivajo na prebavo in presnovo maščob. Znanstveni dokazi kažejo, da lahko podpira zdrave vrednosti holesterola, vendar ga ni mogoče obravnavati kot nadomestek statinov ali drugih zdravil, ki dokazano zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne bolezni. Najboljši učinek dosežemo, ko je regrat del uravnotežene prehrane, bogate z vlakninami, zelenjavo in zdravimi maščobami.