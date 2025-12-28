Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna

Prazniki so povezani z obiljem, ne le v druženju in toplini, temveč tudi z bogato obloženimi mizami. Prav zato se ob koncu decembra pogosto pojavi skrb, koliko kilogramov smo pridobili v času praznikov. A pogosto sploh ne gre za dejansko povečanje maščobnih zalog, temveč za kratkotrajne telesne odzive.

Kot piše Healthline, je kratkotrajno nihanje telesne teže pogosto posledica zadrževanja vode, povečanega vnosa soli in ogljikovih hidratov ter spremenjenega spalnega ritma, ne pa nujno kopičenja maščobnega tkiva.

Zakaj tehtnica po praznikih pogosto pokaže več

Po poročanju britanskega Daily Maila, ki povzema mnenja več strokovnjakov s področja fitnesa in prehrane, ljudje pogosto precenjujejo dejanski vpliv nekaj dni bogatejše prehrane. Telo namreč potrebuje daljše obdobje presežka kalorij, da začne shranjevati maščobo. Kratkoročni dvigi teže so pogosto povezani z vnetnimi procesi in zadrževanjem tekočine. Podobno razlago navaja tudi WebMD, kjer poudarjajo, da se lahko že po nekaj dneh vrnitve k običajnemu ritmu prehrane in gibanja teža normalizira. To pomeni, da panika in ekstremne diete po praznikih niso potrebne.

icon-expand Sprehod po kosilu, uporaba stopnic ali igranje z otroki so povsem dovolj, da telo ostane aktivno. FOTO: AdobeStock

Gibanje kot podpora telesu in ne kaznovanje

Kot piše Healthline, je ena največjih napak prepričanje, da mora biti telesna aktivnost intenzivna in dolga, da bi imela učinek. V resnici imajo lahko kratki, a pogosti gibi čez dan presenetljivo velik vpliv. Po navedbah Daily Maila strokovnjaki priporočajo tako imenovano mikro-gibanje, gre za kratke sprehode, raztezanje ali lažje vaje, ki jih vključujemo večkrat dnevno. Takšna aktivnost pomaga uravnavati krvni sladkor, izboljša prebavo in preprečuje dolgotrajno sedenje, ki je med prazniki zelo pogosto. Ni pomembno, ali gre za načrtovano vadbo ali povsem spontano aktivnost. Sprehod po kosilu, uporaba stopnic ali igranje z otroki so povsem dovolj, da telo ostane aktivno.

Ključ ni v odrekanju, temveč v pozornosti

Po pisanju Society of Behavioral Medicine je največji problem praznične prehrane pomanjkanje zavedanja, ne pa sama hrana. Ko jemo hitro, med pogovorom ali ob gledanju televizije, možgani pogosto ne zaznajo sitosti pravočasno. Zato strokovnjaki svetujejo, da se prazničnim jedem ne odpovedujete, temveč jih izbirate premišljeno.

Pijača je pogosto spregledan dejavnik

V prazničnem času se pogosto zaužije več kalorij v tekoči obliki, zlasti z alkoholnimi pijačami in sladkanimi napitki. Alkohol ne pomeni le dodatnega energijskega vnosa, temveč lahko poveča tek in zmanjša nadzor nad količino zaužite hrane. Obenem strokovnjaki opozarjajo, da pomanjkanje tekočine lahko povzroči občutek lakote. Redno pitje vode čez dan in kozarec vode pred obrokom lahko pomagata zmanjšati tveganje za prenajedanje.