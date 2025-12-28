Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
prekomerna teža
Aktivno življenje

Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna

L.G.
28. 12. 2025 03.38
0

Prazniki so povezani z obiljem, ne le v druženju in toplini, temveč tudi z bogato obloženimi mizami. Prav zato se ob koncu decembra pogosto pojavi skrb, koliko kilogramov smo pridobili v času praznikov. A pogosto sploh ne gre za dejansko povečanje maščobnih zalog, temveč za kratkotrajne telesne odzive.

Kot piše Healthline, je kratkotrajno nihanje telesne teže pogosto posledica zadrževanja vode, povečanega vnosa soli in ogljikovih hidratov ter spremenjenega spalnega ritma, ne pa nujno kopičenja maščobnega tkiva.

Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Preberi še
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?

Zakaj tehtnica po praznikih pogosto pokaže več

Po poročanju britanskega Daily Maila, ki povzema mnenja več strokovnjakov s področja fitnesa in prehrane, ljudje pogosto precenjujejo dejanski vpliv nekaj dni bogatejše prehrane. Telo namreč potrebuje daljše obdobje presežka kalorij, da začne shranjevati maščobo. Kratkoročni dvigi teže so pogosto povezani z vnetnimi procesi in zadrževanjem tekočine.

Podobno razlago navaja tudi WebMD, kjer poudarjajo, da se lahko že po nekaj dneh vrnitve k običajnemu ritmu prehrane in gibanja teža normalizira. To pomeni, da panika in ekstremne diete po praznikih niso potrebne.

Sprehod po kosilu, uporaba stopnic ali igranje z otroki so povsem dovolj, da telo ostane aktivno.
Sprehod po kosilu, uporaba stopnic ali igranje z otroki so povsem dovolj, da telo ostane aktivno.FOTO: AdobeStock

Gibanje kot podpora telesu in ne kaznovanje

Kot piše Healthline, je ena največjih napak prepričanje, da mora biti telesna aktivnost intenzivna in dolga, da bi imela učinek. V resnici imajo lahko kratki, a pogosti gibi čez dan presenetljivo velik vpliv.

Po navedbah Daily Maila strokovnjaki priporočajo tako imenovano mikro-gibanje, gre za kratke sprehode, raztezanje ali lažje vaje, ki jih vključujemo večkrat dnevno. Takšna aktivnost pomaga uravnavati krvni sladkor, izboljša prebavo in preprečuje dolgotrajno sedenje, ki je med prazniki zelo pogosto.

Ni pomembno, ali gre za načrtovano vadbo ali povsem spontano aktivnost. Sprehod po kosilu, uporaba stopnic ali igranje z otroki so povsem dovolj, da telo ostane aktivno.

Kako se soočiti s stresom pred prazniki?
Preberi še
Kako se soočiti s stresom pred prazniki?

Ključ ni v odrekanju, temveč v pozornosti

Po pisanju Society of Behavioral Medicine je največji problem praznične prehrane pomanjkanje zavedanja, ne pa sama hrana. Ko jemo hitro, med pogovorom ali ob gledanju televizije, možgani pogosto ne zaznajo sitosti pravočasno. Zato strokovnjaki svetujejo, da se prazničnim jedem ne odpovedujete, temveč jih izbirate premišljeno.

Pijača je pogosto spregledan dejavnik

V prazničnem času se pogosto zaužije več kalorij v tekoči obliki, zlasti z alkoholnimi pijačami in sladkanimi napitki. Alkohol ne pomeni le dodatnega energijskega vnosa, temveč lahko poveča tek in zmanjša nadzor nad količino zaužite hrane.

Obenem strokovnjaki opozarjajo, da pomanjkanje tekočine lahko povzroči občutek lakote. Redno pitje vode čez dan in kozarec vode pred obrokom lahko pomagata zmanjšati tveganje za prenajedanje.

Vir: Society of Behavioral Medicine, Daily Mail, Healthline, WebMD

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
praznična prehrana prekomerna teža praznični kilogrami zdrav način življenja prehrana
Aktivno življenje

Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?

SORODNI ČLANKI

10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Simptomi in bolezni

10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo

Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Zdravje

Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike

Kako premagati praznično osamljenost?
Duševno zdravje

Kako premagati praznično osamljenost?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Prebava

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Znanost o sladkorju in vaši odpornosti
Imunski sistem

Znanost o sladkorju in vaši odpornosti

Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Prehrana

Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Po brodolomu čolna pogrešan španski nogometni trener in njegovi trije otroci
Po brodolomu čolna pogrešan španski nogometni trener in njegovi trije otroci
šport
Nekaj res ne štima: 'Odkar se je vrnil LeBron smo neprepoznavni'
Nekaj res ne štima: 'Odkar se je vrnil LeBron smo neprepoznavni'
popin
Poroka Ramsayjeve hčerke: tast lahko pride, če v cerkvi sedi čisto zadaj
Poroka Ramsayjeve hčerke: tast lahko pride, če v cerkvi sedi čisto zadaj
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila
Okusno.je
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Zadovoljna.si
Danes je neprepoznaven
Danes je neprepoznaven
Moskisvet.com
On je simbol moške vzdržljivosti
On je simbol moške vzdržljivosti
Bibaleze.si
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Cekin.si
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Dominvrt.si
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Pes čuti vaš stres: zakaj ga prepozna in kako to vpliva nanj
Bibaleze.si
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331