Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj

Če iščete način, kako v kratkem času stopiti kakšen kilogram, ste verjetno že slišali za dieto ruskih balerin. Gre za tedenski načrt prehrane, ki temelji na strogem zaporedju živil. Bistvo te diete je, da se vsak dan osredotočite na drugo hrano: en dan jabolka in kefir, drugi dan meso, tretji spet juha.

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Zagovorniki te metode trdijo, da v samo sedmih dneh telo prečistite in izgubite do pet kilogramov. Pri tem ni treba biti lačen, saj so količine določene hrane precej velikodušne, a kljub temu se morate držati enega ključnega pravila: nobene soli, olja ali močnih začimb. Čeprav se sliši enostavno, takšna disciplina zahteva močno voljo in pripravljenost na monotono prehranjevanje, ki je precej drugačno od naših vsakodnevnih navad. Druga stran pa, kot boste videli, opozarja, da takšne diete niso ne zdrave, še manj pa priporočljive.

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Podroben tedenski načrt: Kaj jemo od ponedeljka do nedelje

Teden na dieti ruskih balerin je vse prej kot dolgočasen, a hkrati zelo zahteven. Prvi dan si privoščite toliko zelenjave, kolikor si je želite, kuhano ali pečeno, vendar popolnoma brez soli in olja. Naslednji dan je na vrsti meso – do 800 gramov perutnine, razporejene čez dan, da mišice ne trpijo. Sledi sadni dan z dodatkom 400 mililitrov kefirja, kar bo poskrbelo za boljšo prebavo.

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Na polovici tedna, četrti dan, se telo odpočije ob zelenjavni juhi, ki jo lahko jemo brez omejitev. Peti dan na mizo postavite ribo in solato, šesti dan pa je namenjen žitaricam; lahko izbirate med ovsenimi kosmiči, ajdo ali rižem do količine 700 gramov. Zaključek tedna, sedmi dan, nas vrne k zelenjavi, s katero telo dokončno pripravimo na konec restrikcije. Vsak dan je poseben izziv, ki zahteva organizacijo in kuhanje vnaprej.

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Zapomnite si: dieta strogo prepoveduje uporabo soli, olja in vseh močnih začimb, saj s tem preprečimo zadrževanje tekočine v tkivih.

Pomen zmernosti: Hitri rezultati proti trajnim navadam

Ko končate s tem strogim tednom, je izziv še večji: kako težo obdržati? Večina kilogramov, ki jih boste izgubili, gre na račun vode, zato je ključnega pomena, da osmega dne ne napadete vseh prepovedanih dobrot hkrati. Med samo dieto se priporoča lahkotno gibanje – sprehod v naravi ali umirjena vožnja s kolesom sta dovolj, saj telo ne prejme dovolj goriva za težke treninge v telovadnici.

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Poslušajte svoje telo in če se začne pojavljati omotica ali huda slabost, z dieto raje prenehajte. Zdravje mora biti vedno na prvem mestu. Dieta je namenjena predvsem kot hitra rešitev, medtem ko so za pravo preobrazbo potrebni dolgotrajni koraki in postopne spremembe v vsakodnevnem jedilniku, ki so bolj prijazne do našega organizma. T. i. ruska dieta velja za zelo restriktiven način prehranjevanja, saj pogosto temelji na izrazitem zmanjšanju vnosa kalorij in izločanju določenih skupin živil. Takšni prehranski ekstremi lahko vodijo do pomanjkanja pomembnih hranil, izgube mišične mase, utrujenosti ter upočasnitve presnove.

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Poleg tega hitra izguba telesne teže običajno ni dolgoročno vzdržna, zato se po koncu diete kilogrami pogosto hitro povrnejo. Strokovnjaki opozarjajo, da je za zdravje in trajne rezultate veliko primernejši uravnotežen način prehranjevanja, ki vključuje raznoliko hrano in zmernost. Pretiravanje z dietnimi omejitvami lahko namreč poveča tveganje za motnje hranjenja, hormonska neravnovesja in druge zdravstvene težave.

Vir: story.hr