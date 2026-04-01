Sadje in zelenjava z največ pesticidov: nova analiza razkriva presenetljive rezultate

Raziskava je združila podatke ameriškega ministrstva za kmetijstvo in zdravstvene ankete skoraj dveh tisoč ljudi, kar omogoča precej natančen vpogled v to, kako prehranske navade vplivajo na količino pesticidov v telesu.

Kaj je pokazala analiza?

Ugotovitve so jasne: ljudje, ki pogosto jedo sadje in zelenjavo z visokimi ostanki pesticidov, imajo v urinu bistveno več teh kemikalij kot tisti, ki izbirajo živila z nižjimi vrednostmi. To ne pomeni, da je sadje in zelenjavo treba izločiti iz prehrane, temveč da je pametno vedeti, katere vrste so bolj obremenjene.

icon-expand Pesticidi FOTO: AdobeStock

Med najbolj obremenjenimi živili so se znova znašla naslednja: - jagode, - špinača, - nektarine, - grozdje, - paprike.

icon-expand Pesticidi FOTO: AdobeStock

Gre za živila z mehko kožico ali listi, ki pesticidne ostanke zadržijo lažje kot trše vrste. Na drugi strani so živila, pri katerih so raziskovalci našli najmanj ostankov pesticidov. Med njimi so: - mango, - šparglji, - cvetača, - kivi. Ta živila so se izkazala kot varnejša izbira za vsakodnevno prehrano, čeprav to ne pomeni, da so popolnoma brez pesticidov.

icon-expand Mango FOTO: Dreamstime

Kako so merili izpostavljenost?

Raziskovalci so analizirali podatke USDA, zbrane med letoma 2013 in 2018, ter jih primerjali z vzorci urina 1837 udeležencev. Na podlagi teh podatkov so razvili oceno prehranske izpostavljenosti pesticidom, ki upošteva: - kako pogosto se posamezni pesticidi pojavljajo, - v kakšnih količinah, - njihovo toksičnost. Ko so te ocene primerjali z laboratorijskimi rezultati, se je pokazala jasna povezava: več kot je bilo v prehrani živil z visokimi ostanki pesticidov, višje so bile vrednosti pesticidov v telesu.

Zakaj je to pomembno?

Pesticidi so sicer ključni za zaščito pridelkov, vendar lahko dolgotrajna izpostavljenost nekaterim vrstam vpliva na zdravje. Med možnimi tveganji se omenjajo hormonske motnje in povečana verjetnost za nekatere bolezni. Pomembno je tudi, da trenutni nadzorni sistemi spremljajo le del pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, zato je dejanska izpostavljenost lahko višja, kot kažejo uradni podatki. Poleg tega ljudje niso izpostavljeni le eni kemikaliji, temveč kombinaciji različnih pesticidov, kar lahko dodatno poveča tveganje.

icon-expand Pesticidi FOTO: AdobeStock

Kako zmanjšati izpostavljenost?

Strokovnjaki poudarjajo, da koristi uživanja sadja in zelenjave še vedno močno presegajo tveganja. Kljub temu priporočajo nekaj preprostih korakov: - temeljito pranje pod tekočo vodo, - lupljenje, kadar je mogoče, - izbira ekoloških različic pri najbolj obremenjenih živilih, - večja raznolikost v prehrani. Gre za majhne spremembe, ki lahko dolgoročno zmanjšajo količino pesticidov, ki jih zaužijemo. Sadje in zelenjava ostajata temelj zdrave prehrane, vendar je dobro vedeti, da niso vse vrste enako obremenjene s pesticidi. Nova analiza ponuja jasen vpogled v to, katera živila so bolj problematična in katera varnejša, kar potrošnikom omogoča bolj premišljene odločitve pri nakupu.