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Največji sovražnik vitke postave v 50. letih

N.R.A.
12. 06. 2026 03.51
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Se vam zdi, da se trudite s hrano, a učinka ni? Razkrivamo seznam živil, ki pod krinko zdravja prinašajo le nezaželene skrite sladkorje in kalorije.

Pogosto se sprašujemo, zakaj se kilogrami kljub disciplini pri prehrani ne zmanjšujejo, še posebej, ko zakoračimo v petdeseta. Odgovor se običajno ne skriva v torticah ali čokoladi, ki se jim vestno odpovedujemo, temveč v živilih, ki na prvi pogled delujejo popolnoma nedolžno. Mnogi izdelki z napisi 'light' ali 'fit' so namreč prava past, saj z njimi hitro presežemo priporočen dnevni vnos sladkorja. Sladkor se skriva v prelivih, jogurtih in celo kosmičih, kar pomeni, da ga nezavedno vnesemo v telo že med prvim obrokom dneva.

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Nemasni jogurt: Je res boljša izbira za vaš zajtrk?

Mnogi med vami boste brez razmišljanja posegli po jogurtu z manj maščobe, saj verjamete, da delate nekaj dobrega za svoje telo. Vendar je v ozadju skrivna sestavina: ko jogurtu odvzamejo maščobo, postane manj okusen, zato mu dodajo sladkor, da ostane kremast in sladek. Tako se zgodi, da vaš zdrav zajtrk postane prava kalorična bomba, ki vam namesto energije prinaša nove maščobne obloge. To še posebej velja za jogurte z okusom sadja ali vanilije, ki so pogosto le deserti v preobleki zdrave hrane.

Vitalnost
VitalnostFOTO: AdobeStock

Ali ste vedeli? Ena porcija nemasnega sadnega jogurta lahko vsebuje več sladkorja kot manjša čokoladica.

Druga živila, ki jih imamo za zdrava, a nas zavajajo

Ne le jogurt, tudi arašidovo maslo, ki ga tako radi namažemo na kruh, je pogosto polno nezaželenih dodatkov. Nutricionisti svetujejo, da kupujete različice, ki vsebujejo samo arašide in ščepec soli, saj so druge polne olj in sladkorja. Enaka zgodba se ponavlja pri muslijih in kosmičih. Čeprav so videti zdravi s koščki suhega sadja in medom, so ti dodatki dejansko viri koncentriranega sladkorja. Zaradi tega nas takšen zajtrk nasiti le za kratek čas, nato pa nas hitro popade volčja lakota po nečem sladkem.

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Od prelivov do konzerv: skrite nevarnosti slanih obrokov

Mnogi verjamejo, da je solata popoln dietni obrok, a z uporabo že pripravljenih nemasnih prelivov vse uničijo. Ti prelivi so pogosto prenatrpani s sladkorjem, da bi nadoknadili okus. Podobno previdni moramo biti pri suhem sadju; ker nima vode, je koncentracija sladkorja v njem ogromna. Tudi v navadni paradižnikovi omaki iz konzerve se skriva sladkor, ki ublaži kislost paradižnika. Namesto kupovanja gotovih omak in prelivov raje sami pripravite polivko iz oljčnega olja in limone, ki bo resnično koristila vašemu zdravju.

Vir: story.hr

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