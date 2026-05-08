Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?

Slanina je priljubljena jed za zajtrk mnogih kljub naraščajočim cenam mesa. Po podatkih industrijske revije The National Provisioner je prodaja slanine lani dosegla skoraj 6,5 milijarde dolarjev, kar predstavlja petino vseh prodanih predelanih mesnih izdelkov. Vendar priljubljenost te hrane ne ustreza njeni hranilni vrednosti. Kot predelano meso slanina ne velja za zdravo hrano. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je slanino in drugo predelano meso uvrstila med rakotvorne snovi skupine 1, kar pomeni, da veljajo za snovi, ki povzročajo raka, skupaj s cigaretami in azbestom. Ali to pomeni, da bo občasna rezina slanine za zajtrk tako škodljiva kot cigareta? Ali lahko jeste slanino vsak dan ali tedensko, če jo uživate zmerno? Nutricionisti odgovarjajo na ta in druga vprašanja o eni najbolj priljubljenih vrst mesa.

Slanina je priljubljena jed za zajtrk mnogih, vendar priljubljenost te hrane ne ustreza njeni hranilni vrednosti.

Hranilna vrednost slanine

Slanina se običajno pridobiva s stranic in trebuha prašiča ter se pred rezanjem na trakove posuši s soljo. To so najbolj mastni deli živali, sol pa poveča vsebnost natrija v slanini. Dve rezini ocvrte slanine vsebujeta približno 108 kalorij, osem gramov beljakovin, 2,76 grama nasičenih maščob in 386 miligramov natrija, navaja ameriško ministrstvo za kmetijstvo. Aromatizirana slanina, kot je tista z rjavim sladkorjem, dodatno poveča vsebnost sladkorja. Debelejše rezine povečajo vsebnost kalorij in maščob.

Čeprav slanina ni najbolj zdrava hrana, ni povsem brez vrednosti. Slanina je bogata z beljakovinami in zagotavlja dobro količino vitaminov skupine B, je za Doctor's Ask povedala Grace Derocha, registrirana dietetičarka in predstavnica Akademije za prehrano in dietetiko. Raziskave kažejo tudi, da meso vsebuje esencialne aminokisline, kot je levcin, ki so pomembne za telo. Glavna težava slanine je visoka vsebnost nasičenih maščob in natrija, ki je povezana s srčnimi boleznimi, visokim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo tipa 2 in debelostjo. Štiri rezine slanine lahko zadostujejo za skoraj polovico priporočenega dnevnega vnosa nasičenih maščob in tretjino dnevne meje natrija. Zato nutricionisti svetujejo zmerno uživanje – nekaj rezin slanine nekajkrat na mesec kot del uravnotežene prehrane ne bi smelo biti problem.

Nekaj rezin slanine parkrat na mesec kot del uravnotežene prehrane ne bi smelo predstavljati problema.

Prehranske pomanjkljivosti in tveganja

Slanina ima veliko nasičenih maščob in natrija, kar lahko dolgoročno povzroči visok krvni tlak, aterosklerozo, visok holesterol in srčne bolezni. Uvršča se tudi med predelano meso, skupaj s klobasami, hrenovkami in salamo. SZO je ugotovila, da redno uživanje predelanega mesa poveča tveganje za raka debelega črevesa in je lahko povezano tudi z rakom trebušne slinavke, prostate in želodca. Dnevna porcija 50 g predelanega mesa poveča tveganje za raka debelega črevesa za približno 18 %. Raziskave so tudi pokazale, da dodatnih 25 g predelanega mesa na dan (približno dve rezini slanine) v osmih letih poveča tveganje za demenco za 40 %.

Nitrati, ki se uporabljajo za ohranjanje barve in okusa slanine, so lahko prav tako problematični. Čeprav tudi nesoljena ali nesušena slanina vsebuje naravne nitrate (na primer iz soka zelene), telo ne loči med naravnimi in sintetičnimi nitrati. Nitrati so povezani z večjim tveganjem za raka debelega črevesa, nekatere študije pa so pokazale tudi povečano tveganje za raka dojke in prostate. Zaradi razlik v vsebnosti natrija med blagovnimi znamkami je najbolje, da natančno preberete etikete in ne domnevate, da je sveža slanina vedno bolj zdrava.

Koliko slanine je varno zaužiti?

Dobra novica je, da nutricionisti ne priporočajo popolne opustitve slanine. Za splošno zdravje je priporočljivo omejiti uživanje predelanega mesa na enkrat na teden ali enkrat na dva tedna. Porcija je lahko 3–4 rezine. Če slanino jeste pogosteje, bi morala biti 1 ali 2 rezini dovolj, svetuje Derocha. To priporočilo velja za vse predelano meso, vključno s hrenovkami in salamo. Za ljudi brez zdravstvenih težav nekaj rezin slanine nekajkrat na mesec kot del uravnotežene prehrane ne predstavlja tveganja . Vendar pa je za ljudi s srčnimi boleznimi ali visokim krvnim tlakom priporočljiva minimalna uporaba slanine, glede na visoko vsebnost natrija. Obstaja tudi trik za bolj zdravo pripravo – namesto cvrtja na maščobi lahko slanino spečete na rešetki v pečici, da se odvečna maščoba odcedi, nato pa jo položite na papirnate brisače, da vpijejo preostalo maščobo. Tako lahko uživate v slanini z nekoliko manjšim deležem nezdravih maščob.