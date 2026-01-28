Sok granatnega jabolka in zdravje srca: kaj kažejo obstoječe raziskave

Kako sok granatnega jabolka deluje na srčno-žilni sistem

Raziskovalci so v zadnjih letih posebno pozornost namenili soku granatnega jabolka zaradi njegove izjemno visoke vsebnosti antioksidantov, kot piše Express v svojem pregledu znanstvenih ugotovitev. Ti antioksidanti naj bi pomagali zaščititi lipoprotein nizke gostote holesterola pred oksidacijo, procesom, ki ima ključno vlogo pri razvoju ateroskleroze. Nalaganju oblog v arterijah pogosto sledi njihovo zadebeljenje in otrdelost, kar zmanjša pretok krvi in poveča tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap. Po navedbah v članku Express naj bi redno uživanje soka granatnega jabolka pripomoglo k zmanjševanju oksidativnega stresa in hkrati spodbujalo nastajanje dušikovega oksida, ki sodeluje pri uravnavanju krvnega tlaka in ohranjanju elastičnosti žil.

icon-expand Granatno jabolko FOTO: Thinkstock

Antioksidanti in vloga dušikovega oksida

Granatna jabolka vsebujejo polifenole, tanine in antociane, ki delujejo protivnetno in antioksidativno. S tem lahko zavirajo vnetne procese v žilni steni ter zmanjšujejo možnost nadaljnjega nalaganja maščobnih oblog. Dušikov oksid, katerega tvorbo spodbuja sok granatnega jabolka, ima pomembno vlogo pri izboljšanju prekrvavitve in podpori normalnega delovanja srčno-žilnega sistema.

Izsledki kliničnih raziskav

Nekatere klinične študije so pokazale presenetljive učinke pri osebah z zoženimi vratnimi arterijami. V eni od raziskav so udeleženci, ki so več mesecev vsakodnevno uživali sok granatnega jabolka, dosegli do tridesetodstotno zmanjšanje debeline stene karotidne arterije, medtem ko se je pri kontrolni skupini ta vrednost povečala.

icon-expand Granatno jabolko FOTO: iStockphoto

Raziskovalci so ob tem zaznali tudi znižanje sistoličnega krvnega tlaka, ki se je po enem letu zmanjšal za približno dvanajst odstotkov, piše Express. Učinek se je ohranil tudi pri daljšem spremljanju, kar so znanstveniki povezali z močnim antioksidativnim delovanjem polifenolov v soku.

Vpliv na holesterol ostaja nejasen

Čeprav so nekatere raziskave zaznale znižanje ravni lipoproteina nizke gostote holesterola, opozarjajo, da rezultati niso enotni. Analiza več kliničnih raziskav je sicer potrdila zniževanje sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka, vendar ni pokazala doslednega vpliva na skupne vrednosti holesterola, kar raziskovalci pripisujejo razlikam v metodologiji in količinah zaužitega soka.

icon-expand Granatno jabolko FOTO: Shutterstock

Previdnost pri vključevanju v vsakodnevno prehrano

Sok granatnega jabolka ni nadomestilo za medicinsko zdravljenje, temveč zgolj dopolnilo k zdravemu življenjskemu slogu, poudarja Express. Posebna previdnost je potrebna pri osebah, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka ali holesterola, saj lahko granatno jabolko vpliva na presnovo določenih zdravil, vključno s statini. Poleg tega lahko vpliva na delovanje varfarina in s tem poveča tveganje za zaplete. Poleg tega sok vsebuje precej naravnih sladkorjev in ne vsebuje vlaknin, ki so prisotne v celem sadežu. Zaradi tega lahko povzroči hitrejši dvig krvnega sladkorja, kar je pomembno zlasti za ljudi s sladkorno boleznijo ali ledvičnimi obolenji.

Preberi še Ta vsakodnevna pijača lahko obremenjuje ledvice bolj kot sol

Razpoložljivi podatki tako kažejo, da lahko sok granatnega jabolka ob zmernem uživanju in v okviru uravnotežene prehrane prispeva k podpori zdravja srca in ožilja, vendar ne more nadomestiti zdravega življenjskega sloga ali predpisanega zdravljenja.