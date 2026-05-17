Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Omega 3
Prehrana

Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje

N.R.A.
17. 05. 2026 03.23
0

Zdravo staranje zahteva več kot le srečo; zdravniki razkrivajo, zakaj so omega-3 maščobne kisline (DHA in EPA) nepogrešljiv dodatek za vaše srce in možgane.

Zdravniki so v nedavnem strokovnem pogovoru za portal EatingWell razkrili, da je ključ do vitalnosti v starejših letih pogosto skrit v enem samem, a izjemno močnem prehranskem dopolnilu: omega-3 maščobnih kislinah. Čeprav nobena tableta ne more nadomestiti zdravega življenjskega sloga, lahko pravilno izbrani dodatki zapolnijo vrzeli, ki nastanejo z leti.

To je razlog, da o sardinski dieti govorijo vsi strokovnjaki
Preberi še
To je razlog, da o sardinski dieti govorijo vsi strokovnjaki

Omega-3 kisline, ki jih najdemo predvsem v ribjem olju, so tisto dopolnilo, ki ga zdravniki najbolj priporočajo za ohranjanje neodvisnosti in zdravja. Razlog za to je njihova vsestranskost, saj ne skrbijo le za en organ, temveč podpirajo celotno telo, od srca do možganskih celic. Pred začetkom jemanja pa je vedno modro razumeti, zakaj so prav te maščobe tako usodne za naše dolgoročno počutje.

Omega-3
Omega-3FOTO: AdobeStock

Zakaj so omega-3 ključne za zmanjševanje vnetij v telesu?

Morda niste vedeli, toda vnetja niso vedno slaba – ko se urežete, je vnetje tisto, ki pomaga rano zaceliti. Težava nastane, ko se v telesu pojavi tiho, dolgotrajno vnetje, ki ne mine in sčasoma poškoduje naše organe. Strokovnjaki to imenujejo vnetno staranje in prav tu omega-3 maščobne kisline opravijo svoje največje delo.

Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Preberi še
Presenetljiva teorija o ribji prehrani

Delujejo namreč kot naravno protivnetno sredstvo, ki umirja te škodljive procese. Z jemanjem teh dodatkov lahko zmanjšate tveganje za bolezni, ki so tesno povezane s starostjo, kot sta sladkorna bolezen tipa 2 in srčno-žilne bolezni. S tem ko znižujemo stopnjo vnetja, dejansko varujemo svoje žile in možgane pred dolgoročnimi poškodbami.

Omega 3
Omega 3FOTO: AdobeStock

Varovanje zdravja srca in krvnih žil z maščobami

Zdravje srca postane s staranjem prioriteta številka ena, saj se tveganje za težave z ožiljem z leti naravno povečuje. Omega-3 kisline so v tem pogledu prava superhrana za vaše srce. Pomagajo namreč znižati raven maščob v krvi, imenovanih trigliceridi, kar neposredno zmanjša tveganje za kap in srčni napad.

7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Preberi še
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos

Kot pojasnjuje dr. Jabourian, te maščobne kisline izboljšajo delovanje krvnih žil in njihovo prožnost. Velika raziskava je celo pokazala, da kombinacija EPA in DHA nudi najboljšo zaščito pred resnimi srčnimi dogodki. Če želite svoje srce ohraniti močno, so te maščobe iz mastnih rib ali dopolnil tisto, kar ne sme manjkati v vašem vsakdanu.

Omega 3
Omega 3FOTO: AdobeStock

"Suplementacija z omega-3 kislinami zmanjšuje raven trigliceridov in izboljšuje delovanje krvnih žil, kar je ključno za starejšo populacijo." – dr. med. Alex Jabourian

Kako omega-3 varujejo vaše možgane pred staranjem?

Se vam zgodi, da kdaj kaj pozabite ali se težje osredotočite? Čeprav je manjša pozabljivost s staranjem normalna, lahko prehrana močno vpliva na hitrost teh sprememb. Nutricionisti poudarjajo, da so naši možgani zgrajeni iz maščob, pri čemer omega-3 DHA zavzema ogromen delež teh struktur. Če teh maščob nimamo dovolj, naše možganske celice ne komunicirajo tako hitro, kot bi lahko.

Najbolj podcenjeno živilo za vaše zdravje
Preberi še
Najbolj podcenjeno živilo za vaše zdravje

Z dopolnili omega-3 dejansko nahranimo možgane in jim pomagamo ohraniti njihovo strukturo ter prožnost. To pomeni lažje sprejemanje odločitev, boljšo koncentracijo in večjo mero neodvisnosti pri vsakodnevnih opravilih, kar je za kakovostno starost neprecenljivo.

Omega-3 maščobne kisline
Omega-3 maščobne kislineFOTO: AdobeStock

Dopolnila so le del celotne slike zdravega načina življenja

Omega-3 maščobne kisline so fantastične, vendar delujejo najbolje, ko jih združite z zdravimi navadami. To so koščki iste sestavljanke – brez redne telesne aktivnosti, vsaj pol ure hoje ali vaj za moč, tudi najboljši dodatki ne bodo naredili čudežev. Zdravniki priporočajo, da poleg jemanja omega-3 stavite na sredozemsko hrano: veliko sadja, zelenjave in čim manj predelanih živil. Ne pozabite tudi na počitek, saj se vaše telo obnavlja le, ko spite. "Ciljajte na sedem do osem ur kakovostnega spanca na noč," svetuje dr. med. Oparajijeva. Le tako boste z dopolnili dosegli učinek, ki si ga želite – močno telo in svež duh.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdravo starenje omega-3 maščobne kisline zdravje srca kognitivne funkcije protivnetna prehrana DHA in EPA prehranska dopolnila
Prehrana

Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?

Vizita.si Omega-3 in zdravje srca: Zakaj jih vaše telo nujno potrebuje
Vizita.si Najboljša prehrana za zdravo srce po 60. letu
Moskisvet.com Zakaj bi morali jemati omega-3?
Okusno.je Najboljša živila za zdravo staranje
Vizita.si Tako boste ohranili zdravo srce po 50. letu
Vizita.si Pomembnost redne telesne aktivnosti pri preprečevanju bolezni v starosti
Vizita.si Naravni antioksidant, ki upočasnjuje staranje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705