Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje

Zdravniki so v nedavnem strokovnem pogovoru za portal EatingWell razkrili, da je ključ do vitalnosti v starejših letih pogosto skrit v enem samem, a izjemno močnem prehranskem dopolnilu: omega-3 maščobnih kislinah. Čeprav nobena tableta ne more nadomestiti zdravega življenjskega sloga, lahko pravilno izbrani dodatki zapolnijo vrzeli, ki nastanejo z leti.

Omega-3 kisline, ki jih najdemo predvsem v ribjem olju, so tisto dopolnilo, ki ga zdravniki najbolj priporočajo za ohranjanje neodvisnosti in zdravja. Razlog za to je njihova vsestranskost, saj ne skrbijo le za en organ, temveč podpirajo celotno telo, od srca do možganskih celic. Pred začetkom jemanja pa je vedno modro razumeti, zakaj so prav te maščobe tako usodne za naše dolgoročno počutje.

Zakaj so omega-3 ključne za zmanjševanje vnetij v telesu?

Morda niste vedeli, toda vnetja niso vedno slaba – ko se urežete, je vnetje tisto, ki pomaga rano zaceliti. Težava nastane, ko se v telesu pojavi tiho, dolgotrajno vnetje, ki ne mine in sčasoma poškoduje naše organe. Strokovnjaki to imenujejo vnetno staranje in prav tu omega-3 maščobne kisline opravijo svoje največje delo.

Delujejo namreč kot naravno protivnetno sredstvo, ki umirja te škodljive procese. Z jemanjem teh dodatkov lahko zmanjšate tveganje za bolezni, ki so tesno povezane s starostjo, kot sta sladkorna bolezen tipa 2 in srčno-žilne bolezni. S tem ko znižujemo stopnjo vnetja, dejansko varujemo svoje žile in možgane pred dolgoročnimi poškodbami.

Varovanje zdravja srca in krvnih žil z maščobami

Zdravje srca postane s staranjem prioriteta številka ena, saj se tveganje za težave z ožiljem z leti naravno povečuje. Omega-3 kisline so v tem pogledu prava superhrana za vaše srce. Pomagajo namreč znižati raven maščob v krvi, imenovanih trigliceridi, kar neposredno zmanjša tveganje za kap in srčni napad.

Kot pojasnjuje dr. Jabourian, te maščobne kisline izboljšajo delovanje krvnih žil in njihovo prožnost. Velika raziskava je celo pokazala, da kombinacija EPA in DHA nudi najboljšo zaščito pred resnimi srčnimi dogodki. Če želite svoje srce ohraniti močno, so te maščobe iz mastnih rib ali dopolnil tisto, kar ne sme manjkati v vašem vsakdanu.

"Suplementacija z omega-3 kislinami zmanjšuje raven trigliceridov in izboljšuje delovanje krvnih žil, kar je ključno za starejšo populacijo." – dr. med. Alex Jabourian

Kako omega-3 varujejo vaše možgane pred staranjem?

Se vam zgodi, da kdaj kaj pozabite ali se težje osredotočite? Čeprav je manjša pozabljivost s staranjem normalna, lahko prehrana močno vpliva na hitrost teh sprememb. Nutricionisti poudarjajo, da so naši možgani zgrajeni iz maščob, pri čemer omega-3 DHA zavzema ogromen delež teh struktur. Če teh maščob nimamo dovolj, naše možganske celice ne komunicirajo tako hitro, kot bi lahko.

Z dopolnili omega-3 dejansko nahranimo možgane in jim pomagamo ohraniti njihovo strukturo ter prožnost. To pomeni lažje sprejemanje odločitev, boljšo koncentracijo in večjo mero neodvisnosti pri vsakodnevnih opravilih, kar je za kakovostno starost neprecenljivo.

Dopolnila so le del celotne slike zdravega načina življenja

Omega-3 maščobne kisline so fantastične, vendar delujejo najbolje, ko jih združite z zdravimi navadami. To so koščki iste sestavljanke – brez redne telesne aktivnosti, vsaj pol ure hoje ali vaj za moč, tudi najboljši dodatki ne bodo naredili čudežev. Zdravniki priporočajo, da poleg jemanja omega-3 stavite na sredozemsko hrano: veliko sadja, zelenjave in čim manj predelanih živil. Ne pozabite tudi na počitek, saj se vaše telo obnavlja le, ko spite. "Ciljajte na sedem do osem ur kakovostnega spanca na noč," svetuje dr. med. Oparajijeva. Le tako boste z dopolnili dosegli učinek, ki si ga želite – močno telo in svež duh.