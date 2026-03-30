Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku

TikTok ga povzdiguje kot 'čudežno živilo', vplivneži ga primerjajo z materinim mlekom, iskanja na Googlu pa so v zadnjih letih eksplodirala. A medtem ko trend raste, ostaja ena stvar nespremenjena: surovo mleko je v britanskih supermarketih prepovedano že več kot 40 let. Ena od oseb, ki je ta trend ponesla v višave, je Hannah Neeleman, na spletu znana kot Ballerina Farm. Na TikToku jo spremlja več kot 10 milijonov ljudi, njeni videi o "tradicionalnem življenju" pa redno postanejo viralni. Toda lani se je znašla v središču škandala, ko je ministrstvo v Utahu v dveh serijah njenega surovega mleka našlo previsoke ravni koliformnih bakterij, med njimi tudi nevarno E. coli.

Hannah in njen mož sta prodajo ustavila, a škoda je bila narejena. V videu, ki je zbral več kot 2,5 milijona ogledov, sta sicer vztrajala, da "nikoli nista prodajala nevarnih izdelkov", a hkrati priznala nekaj, kar je v svetu surovega mleka skoraj bogokletno: ''Nihče ne proizvaja 100-odstotno varnega mleka ves čas. To je nemogoče.'' Kljub opozorilom strokovnjakov zanimanje ne pojenja. Prodaja surovega mleka je v Veliki Britaniji med letoma 2014 in 2018 poskočila s 610.000 litrov na tri milijone. Na TikToku je več kot 40.000 objav, ki surovo mleko predstavljajo kot bolj naravno, bolj zdravo in "bližje naravi". A znanost pravi drugače.

Sanitarna inženirka Sylvia Anderson opozarja, da je pasterizacija eden najpreprostejših in najpomembnejših varnostnih postopkov v prehranski industriji. "Segrejemo ga na približno 72 C za 15 sekund in s tem uničimo bakterije, ki lahko povzročijo hude bolezni," pojasnjuje. Med njimi so E. coli, salmonela, listerija in campylobacter, patogeni, ki so lahko smrtonosni za otroke, nosečnice, starejše in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. Posledice okužb niso nedolžne. Od krvave driske do odpovedi ledvic, meningitisa in v najhujših primerih smrti. Dr. Lawrence Cunningham opozarja: "Pasterizacija obstaja zato, ker so ljudje umirali zaradi kontaminiranega mleka. Promoviranje surovega mleka kot bolj zdrave izbire ignorira stoletje dokazov." Podatki britanske Agencije za zdravstveno varnost kažejo, da so okužbe z E. coli v zadnjih letih v porastu. Leta 2024 je ena sama epidemija povzročila 293 okužb, 126 hospitalizacij in dva smrtna primera.

Zagovorniki surovega mleka pogosto trdijo, da pasterizacija uniči hranila. A strokovnjaki poudarjajo, da so razlike minimalne. Beljakovine, kalcij in ključni vitamini ostanejo skoraj nespremenjeni. "Hranilne razlike so tako majhne, da ne odtehtajo tveganj," pravi Anderson. Zato zakon v Veliki Britaniji ostaja jasen: surovo mleko se lahko prodaja le neposredno na kmetijah, nikakor pa ne v trgovinah. In vedno z vidnim opozorilom o tveganjih. V resnici je razlika preprosta: - surovo mleko je neobdelano in hitro pokvarljivo, - sveže mleko je blago pasterizirano in varno, - trajnostno mleko pa je toplotno obdelano tako, da zdrži mesece. Trend surovega mleka je morda videti romantičen, naraven in "povratek k tradiciji". A strokovnjaki opozarjajo, da gre za nostalgijo, ki lahko zelo hitro postane nevarna.