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Grški jogurt z ovsenimi kosmiči in orehi
Prehrana

To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih

N.R.A.
03. 10. 2026 03.50
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Preberite, zakaj nutricionisti svetujejo grški jogurt z jagodičevjem in oreščki kot idealno alternativo klasičnim jajcem.

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Večina ljudi si za zdrav začetek dneva avtomatsko izbere jajca ali ovsene kosmiče, vendar obstaja alternativa, ki je še hitrejša in prav tako hranljiva. Nutricionisti izpostavljajo kombinacijo grškega jogurta, jagodičevja in oreščkov kot zmagovalni recept, ki v eni sami skledi združi vse ključne komponente: kakovostne beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe.

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Ta obrok je idealen za tiste z zaposlenim urnikom, saj ne zahteva nobene termične obdelave. Bistveno je le, da pri nakupu izberete naravno različico jogurta brez dodanih sladil in arom, kar predstavlja čisto osnovo za vaš osebni prehranski profil.

Grški jogurt
Grški jogurtFOTO: AdobeStock

Zakaj je grški jogurt boljša izbira kot navadni?

Glavni razlog, zakaj je grški jogurt tako visoko na listi priporočil, je njegova izjemna vsebnost beljakovin. Te so znane po tem, da se prebavljajo dlje kot ogljikovi hidrati, kar pomeni, da boste ostali siti še več ur po tem, ko boste pojedli svojo zadnjo žlico. Ko izbirate svoj jogurt v trgovini, bodite pozorni na deklaracijo: pravi grški jogurt mora vsebovati čim manjše količine sladkorja, najbolje nič. Namesto umetnih okusov boste sami za aromo poskrbeli z naravnimi dodatki, s čimer boste poskrbeli za svoje zdravje brez nepotrebnih kemikalij in nepotrebnih nihanj ravni energije čez dan.

Grški jogurt z orehi in sadjem
Grški jogurt z orehi in sadjemFOTO: Adobe Stock

Dovolj je le pest orehov in žlica lanenih semen, da svoj običajen zajtrk spremenite v pravo energetsko bombo, ki traja ves dopoldan.

Vlaknine in sadje za boljšo prebavo

Pest borovnic ali malin v vašo skledo ne prinese le čudovite barve, ampak tudi pravo zakladnico zdravja. Jagodičevje je eden najboljših virov vitaminov in mineralov, ki jih vaše telo potrebuje takoj zjutraj. Ni nujno, da so borovnice sveže – tudi zamrznjene različice brez dodanega sladkorja so fantastična in praktična izbira, še posebej ko sadje ni v sezoni. Te drobne sadeže odlikuje visoka vsebnost vlaknin, ki skrbijo za redno prebavo in zagotavljajo, da ne boste pol ure po jedi zopet razmišljali o tem, kaj bi grizljali.

Grški jogurt z orehi in borovnicami
Grški jogurt z orehi in borovnicamiFOTO: Adobe Stock

Dodajte oreščke in semena za popoln obrok

Piko na i vašemu zdravemu zajtrku postavijo orehi in semena. Le ena pest orehov doda vašemu telesu nezasičene maščobne kisline, ki so dobre za srce in ožilje, hkrati pa v vašo prehrano vključijo tudi nekaj dodatnih proteinov. Za tiste, ki želijo še več koristi, so chia semena ali mleti lan odličen dodatek. Ti ne le da izboljšajo teksturo obroka, ampak so znani kot pravi mali čudeži narave, saj pomagajo čistiti črevesje. Priprava je tako enostavna, da jo lahko opravite praktično zaprtih oči, koristi za vaše dolgoročno zdravje pa bodo neizmerne.

Vir: story.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Vitamini in minerali

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