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Predelano meso
Prehrana

To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega

N.R.A.
04. 07. 2026 03.21
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Ko govorimo o slanini, salamah, hrenovkah ali šunki, večina ljudi najprej pomisli na maščobo. Prav nasičene maščobe imajo pogosto slab sloves, vendar strokovnjaki opozarjajo, da pri predelanem mesu niso edina in morda niti ne največja težava.

Veliko pozornosti namenjajo predvsem načinu predelave mesa in snovem, ki pri tem nastajajo.

Niso problem le maščobe

Predelano meso je meso, ki je bilo dimljeno, soljeno, fermentirano ali konzervirano z namenom podaljšanja obstojnosti ali izboljšanja okusa. Mednje sodijo slanina, hrenovke, salame, klobase, paštete in večina narezanih mesnin. Takšni izdelki običajno vsebujejo več soli, nasičenih maščob in različnih konzervansov kot sveže meso. Prav kombinacija teh dejavnikov je razlog, da jih zdravstvene organizacije priporočajo uživati čim redkeje.

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Kaj najbolj skrbi strokovnjake?

Ena od največjih skrbi so nitriti in nitrati, ki se uporabljajo pri konzerviranju številnih mesnih izdelkov. Njihova naloga je preprečevanje razvoja nevarnih bakterij, podaljšanje obstojnosti in ohranjanje značilne rožnate barve mesa.

Težava nastane zato, ker se lahko v določenih okoliščinah pretvorijo v N-nitrozo spojine (nitrozamine), za katere raziskave kažejo, da lahko poškodujejo DNK in povečajo tveganje za razvoj raka, zlasti raka debelega črevesa in danke.

Predelano meso
Predelano mesoFOTO: AdobeStock

Pa vendar nitriti niso edini krivec

Čeprav se pogosto govori predvsem o nitritih, strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo poenostavljeno vse tveganje pripisati eni sami sestavini. Predelano meso vsebuje tudi velike količine soli, pogosto precej nasičenih maščob ter druge dodatke. Poleg tega lahko pri dimljenju ali pečenju na zelo visokih temperaturah nastajajo dodatne spojine, ki prav tako niso ugodne za zdravje. Z drugimi besedami: težava ni ena sestavina, ampak celoten način predelave mesa.

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Zakaj zelenjava z nitrati ni enaka slanini?

Marsikoga zmede dejstvo, da tudi špinača, rukola, pesa in druga listnata zelenjava vsebujejo veliko nitratov. Razlika je pomembna. Po pojasnilih strokovnjakov s Harvard Health in Cleveland Clinic telo ne razlikuje med "naravnimi" in dodanimi nitrati. Vendar zelenjava vsebuje tudi veliko vitamina C, polifenolov, vlaknin in drugih antioksidantov, ki zmanjšujejo nastajanje škodljivih spojin. Poleg tega je celoten prehranski profil zelenjave bistveno ugodnejši kot pri predelanem mesu.

Predelano meso
Predelano mesoFOTO: AdobeStock

Kaj pomeni oznaka brez dodanih nitritov?

Tudi ta napis je lahko nekoliko zavajajoč. Številni izdelki uporabljajo zeleno ali sok zelene kot naravni vir nitratov. Na embalaži zato piše, da nimajo dodanih nitratov ali nitritov, hkrati pa drobni tisk pojasnjuje, da vsebujejo nitrate iz rastlinskih virov. Harvard Health opozarja, da telo med sintetičnimi in rastlinskimi nitrati praktično ne razlikuje, zato takšni izdelki niso nujno bistveno bolj zdrava izbira.

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Koliko predelanega mesa je preveč?

Ameriško združenje za boj proti raku poudarja, da ni znano, ali obstaja popolnoma varna količina predelanega mesa. Priporočilo je preprosto: uživajmo ga čim redkeje in ga, kadar je mogoče, zamenjajmo s svežim mesom, ribami, stročnicami ali drugimi viri beljakovin. To ne pomeni, da vas bo občasna hrenovka ali nekaj rezin slanine ogrozilo. Tveganje se povečuje predvsem pri rednem in pogostem uživanju skozi več let.

Predelano meso
Predelano mesoFOTO: AdobeStock

Kaj si velja zapomniti?

Če bi morali izpostaviti eno najpomembnejšo ugotovitev sodobnih raziskav, bi bila ta: pri predelanem mesu največja težava ni zgolj maščoba. Strokovnjake veliko bolj skrbi celoten postopek predelave, od nitritov in nitratov do visoke vsebnosti soli ter drugih spojin, ki nastajajo med konzerviranjem in pripravo hrane. Zato je najboljša strategija preprosta: predelano meso naj ostane občasna izbira, večino beljakovin pa raje pridobivajmo iz manj predelanih živil.

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