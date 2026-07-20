Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Zajtrk v meloni
Prehrana

To sadje je boljše od razstrupljanja – čez noč lahko iz telesa odstrani vse toksine

N.R.A.
20. 07. 2026 12.49
0

Pozabite na drage detokse. Melona pomaga izločati odvečno vodo in preprečuje jutranjo zabuhlost na preprost in naraven način.

Melona ni le osvežilna poletna hrana, ampak lahko pomaga tudi pri nočnem čiščenju telesa. Ker vsebuje veliko vode in mineralov, spodbuja odvajanje vode in pomaga ledvicam pri izločanju odpadnih snovi. Telo jo prebavi zelo hitro in z lahkoto, kar pomeni, da prebavila med spanjem niso obremenjena. Tako ima telo več energije za obnovo celic in vzdrževanje zdravja.

Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike
Preberi še
Popolno poletno sadje, ki je primerno tudi za diabetike

Zakaj melona ni le 'sladka voda'

Marsikdo misli, da je melona le osvežilna poslastica s sladkim okusom, vendar so strokovnjaki odkrili, da vsebuje pomembne snovi za naše ožilje. Ena takih je citrulin, ki pomaga širiti žile in s tem izboljša pretok krvi po vsem telesu. To je še posebej koristno, če upoštevamo visoko vsebnost kalija, ki deluje kot naravni nasprotnik soli. Ker sol veže vodo v telesu in povzroča otekanje, kalij v meloni poskrbi, da to odvečno tekočino lažje izločite. Ker ima nizek glikemični indeks, raven sladkorja v krvi ne bo divjala, kar pomeni, da telo melone ne bo skladiščilo kot maščobo, ampak jo uporabilo za hitro hidracijo.

Melona
MelonaFOTO: AdobeStock

Uživajte melono namesto težkih prigrizkov in se zjutraj zbudite brez neugodnega občutka teže v želodcu.

Večerna rutina za popolne rezultate in raven trebuh

Za najboljše učinke pojejte eno skodelico melone približno eno uro pred spanjem. Tako bo telo ponoči lažje opravilo čiščenje. Če meloni dodate žlico grškega jogurta, bo prebava potekala počasneje in enakomerno, vi pa se boste zjutraj zbudili bolj sveži.

Razlika med utrujenim jutrom in energijskim prebojem

Zakaj je melona odlična za večerni obrok? Melona se prebavi izjemno hitro, zato vaš želodec ponoči ne bo obremenjen s težko hrano. Medtem ko bi telo pri drugih jedeh porabilo vso energijo za prebavo, se lahko ob uživanju melone ponoči v miru obnovi in regenerira. Zjutraj se boste zato zbudili lahki, spočiti in polni energije za nove izzive.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
melona razstrupljanje napihnjenost hidracija citrulin zdrava večerja prebava
Dieta

Ta večerja ima manj kot 200 kalorij, a vas bo nasitila: preprost način za lažji nadzor telesne teže

Vitamini in minerali

Zakaj prehranskih dopolnil ni priporočljivo jemati brez obroka

Okusno.je Kako pravilno očistiti jagode? Ni dovolj samo pranje z vodo!
Dominvrt.si Ta sadež se odlično obnese pri čiščenju doma
Dominvrt.si So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Dominvrt.si Zato bi morali na pipo občasno pritrditi limono
Vizita.si Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
Vizita.si Sadež, ki bi lahko izboljšal zdravje črevesja
Dominvrt.si Trik za lupljenje granatnega jabolka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1824