To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje

Avokado: maščobe, ki ščitijo kožo
Avokado je bogat z mononenasičenimi maščobami in karotenoidi, ki zmanjšujejo oksidativni stres. Kot piše Verywell Health, je majhna študija pokazala, da je uživanje enega avokada na dan izboljšalo elastičnost in čvrstost kože pri ženskah. To ga uvršča med najbolj priporočljiva živila proti staranju.
Paradižnik: naravni vir likopena
Paradižnik vsebuje likopen, močan antioksidant, ki ščiti kožo pred poškodbami zaradi UV-žarkov. Kot poroča Verywell Health, je uživanje paradižnikove paste tri mesece zapored povečalo odpornost kože na sončne opekline. Likopen je povezan tudi z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni.
Jagodičevje: zaščita pred oksidativnim stresom
Borovnice, maline in robide so med najmočnejšimi naravnimi antioksidanti. WebMD navaja, da antocianini v jagodičevju zmanjšujejo vnetja in upočasnjujejo staranje celic. Redno uživanje jagodičevja je povezano tudi z boljšim delovanjem možganov.
Temna čokolada: flavonoidi za kožo
Temna čokolada z visokim deležem kakava vsebuje flavonoide, ki izboljšajo prekrvavitev kože in jo ščitijo pred poškodbami. Kot piše Verywell Health, dermatologi potrjujejo, da lahko zmerno uživanje kakovostne temne čokolade prispeva k bolj gladki in navlaženi koži.
Brokoli in križnice: vitamini za kosti in kolagen
Brokoli je bogat z vitaminom C, ki je ključen za tvorbo kolagena. Healthy Aging poroča, da križnice, kot so brokoli, cvetača in ohrovt, vsebujejo sulforafan – spojino, ki lahko zmanjša oksidativni stres in podpira zdravje možganov.
Oreščki in semena: hrana za srce in dolgoživost
Oreščki vsebujejo zdrave maščobe, vlaknine in antioksidante. WebMD navaja, da lahko redno uživanje oreščkov zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in prezgodnjo smrt. Mandlji, orehi in chia semena so še posebej priporočljivi.
Mastne ribe: omega-3 za možgane
Losos, sardele in skuša so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, ki so ključne za delovanje možganov. ScienceAlert poroča o raziskavi, ki je pokazala, da prehrana z veliko omega-3 upočasni staranje možganskih celic in izboljša spomin.
Temna listnata zelenjava: hranila za spomin
Špinača, blitva in ohrovt vsebujejo vitamin K, lutein in folate. Kot piše Verywell Health, je večji vnos temne listnate zelenjave povezan z boljšim spominom in počasnejšim kognitivnim upadanjem pri starejših odraslih.
Polnovredna žita: vlaknine za dolgo življenje
Polnovredna žita, kot so oves, rjavi riž in kvinoja, so bogata z vlakninami, ki uravnavajo prebavo in zmanjšujejo vnetja. Euronews Health poroča, da so ljudje, ki uživajo več polnovrednih žit, v povprečju bolj zdravi in živijo dlje.
Čeprav staranja ni mogoče ustaviti, lahko vsakodnevno uživanje hrane, bogate z antioksidanti, vlakninami in zdravimi maščobami, pomembno vpliva na to, kako hitro se starajo naše celice.
Viri: Verywell Health, WebMD, ScienceAlert, Healthy Aging, Euronews Health
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV