Kislo zelje
Prehrana

Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?

S.B.
14. 05. 2026 03.56
0

Zdrava prebava je tesno povezana s splošnim počutjem, imunskim sistemom in celo z nivojem vnetij v telesu. Sodobne raziskave kažejo, da lahko določena živila pomembno vplivajo na črevesno mikrobioto, to je skupek dobrih bakterij v črevesju, ki ima ključno vlogo pri zdravju.

Klinične študije potrjujejo, da prehrana, bogata z vlakninami in fermentiranimi živili, lahko izboljša prebavo ter zmanjša vnetne procese v telesu.

Fermentirana živila so naravni vir dobrih bakterij

Fermentirana živila, kot so jogurt, kefir, kislo zelje, kimči in kombuča, vsebujejo koristne mikroorganizme, imenovane probiotiki.

Raziskave kažejo, da redno uživanje fermentiranih živil povečuje raznolikost črevesne mikrobiote in hkrati zmanjšuje vnetne markerje v telesu.

Ti učinki so povezani z boljšim delovanjem imunskega sistema, boljšo prebavo in manjšim tveganjem za kronična vnetja.

Redno uživanje fermentiranih živil povečuje raznolikost črevesne mikrobiote in hkrati zmanjšuje vnetne markerje v telesu.FOTO: iStock

Vlaknine so gorivo za zdravo črevesje

Prehrana z veliko vlakninami, kot so sadje, zelenjava, polnozrnata žita in stročnice, spodbuja rast koristnih bakterij v črevesju.

Vlaknine se v črevesju razgradijo v kratkoverižne maščobne kisline, ki pomagajo krepiti črevesno sluznico in zmanjšujejo vnetne odzive v telesu. Študije kažejo, da lahko taka prehrana pomembno vpliva na zmanjšanje sistemskega vnetja.

Vlaknine se v črevesju razgradijo v kratkoverižne maščobne kisline, ki pomagajo krepiti črevesno sluznico in zmanjšujejo vnetne odzive v telesu.FOTO: AdobeStock

Zelenjava in rastlinska hrana z antioksidanti

Zelenjava, kot so brokoli, špinača, korenje in listnata zelenjava, vsebuje veliko antioksidantov in bioaktivnih snovi, ki pomagajo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Fermentirana zelenjava (npr. kislo zelje) ima še dodaten učinek, saj združuje vlaknine in probiotike, kar lahko dodatno podpira zdravje črevesja in zmanjšuje vnetne procese.

Fermentirana zelenjava (npr. kislo zelje) ima še dodaten učinek, saj združuje vlaknine in probiotike, kar lahko dodatno podpira zdravje črevesja in zmanjšuje vnetne procese.FOTO: Profimedia

Zakaj je to pomembno?

Znanstveni pregledi kažejo, da prehrana neposredno vpliva na ravnovesje črevesne mikrobiote, kar je povezano z vnetnimi boleznimi, prebavnimi težavami in celo presnovnimi motnjami.

Fermentirana živila in prehrana z veliko vlakninami sta trenutno med najbolj podprtimi prehranskimi pristopi za izboljšanje zdravja prebavil in zmanjšanje kroničnih vnetij.

Vir: scientificdiet.org

KOMENTARJI (0)

