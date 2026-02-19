Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?

Prehrana kot temelj imunskega ravnovesja

Kot navaja ScienceAlert, so znanstveniki analizirali prehranske navade prebivalcev severne Tanzanije, kjer se tradicionalni jedilniki vse pogosteje umikajo zahodnim prehranskim vzorcem. Kljub temu da so afriške populacije v raziskavah pogosto premalo zastopane, se v številnih regijah hitro pojavljajo bolezni, povezane s sodobnim načinom življenja, kar je spodbudilo podrobnejše preučevanje vpliva prehrane na imunski sistem.

icon-expand Fižol FOTO: Dreamstime

Raziskovalni pristop in vključene skupine

V raziskavo je bilo vključenih 77 zdravih moških iz urbanih in ruralnih območij. Del udeležencev je bil vajen tradicionalne prehrane, drugi pa bolj zahodnjaškega načina prehranjevanja. Tradicionalni jedilnik je vključeval jedi, kot je kiburu, kuhana zelena banana s fižolom, ter fermentirano pijačo iz banan in prosa, imenovano mbege. Po enem tednu običajne prehrane so udeleženci za dva tedna zamenjali jedilnik. Dodatna skupina je ob zahodni prehrani en teden uživala manjalkoholno različico pijače mbege. Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci v različnih fazah odvzeli krvne vzorce in analizirali imunske celice, citokine ter presnovne označevalce, da bi ocenili vpliv prehranskih sprememb.

Preberi še Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema

Učinki zahodne prehrane na imunski sistem

Pri udeležencih, ki so prešli s tradicionalne prehrane na zahodno, so se hitro pojavile spremembe, ki kažejo na povečano vnetje in presnovno neravnovesje. Zaznali so povišane vnetne beljakovine ter zmanjšano sposobnost imunskega sistema za odziv na bakterijske in glivične povzročitelje bolezni. Nekateri so pridobili tudi nekaj telesne mase, kar je lahko dodatno prispevalo k presnovnim spremembam. Upad imunskega odziva je bil posebej izrazit pri odzivu na glivične povzročitelje, kar kaže, da lahko zahodna prehrana že v kratkem času oslabi ključne obrambne mehanizme.

icon-expand Jogurt FOTO: iStock

Pozitivni vplivi tradicionalne prehrane in fermentiranih živil

Nasprotno pa je prehod z zahodne prehrane na tradicionalno, bogato s fermentiranimi živili, sadjem, zelenjavo in polnovrednimi žiti, okrepil protivnetne procese in izboljšal delovanje imunskega sistema. Že enotedensko uživanje fermentirane pijače mbege je povečalo aktivnost nevtrofilcev in izboljšalo odziv na glivične povzročitelje, kot je Candida. Kot še poroča ScienceAlert, so bile spremembe v delovanju imunskega sistema zaznavne še štiri tedne po koncu prehranskih zamenjav, kar kaže, da prehrana ne vpliva le kratkoročno, temveč lahko pusti tudi dolgotrajne sledi v imunskem ravnovesju.

Preberi še Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno

Raziskava poudarja, da tradicionalna afriška prehrana pomembno prispeva k zmanjševanju vnetnih procesov in izboljšanju presnovnega ravnovesja. Hkrati opozarja, kako hitro lahko zahodna prehrana oslabi imunski sistem, kar je še posebej pomembno v okoljih, kjer se tradicionalni jedilniki umikajo sodobnim prehranskim navadam. Razumevanje teh vplivov omogoča bolj premišljene prehranske odločitve in ohranjanje prehranske dediščine, ki lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju.