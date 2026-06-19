Nova raziskava: močno predelana hrana lahko poveča tveganje za demenco

Nedavna raziskava, objavljena v priznani publikaciji, opozarja na nevarnosti sodobne prehrane, polne predelanih izdelkov, kot so hrenovke, pakirani keksi in gazirane pijače. Ljudje, ki vsakodnevno posegajo po takšni hrani, se soočajo z drastično povečanim tveganjem za demenco. Gre za tisto vrsto hrane, ki v svojem izvoru skoraj nima več stika s pravo naravo in temelji na sestavinah, ki jih v domači kuhinji nikoli ne bi uporabili. Harvardski znanstveniki poudarjajo, da to niso le prazne kalorije, temveč snovi, ki neposredno vplivajo na delovanje našega telesa in kognitivne sposobnosti.

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Tudi zmerno uživanje predelane hrane predstavlja nevarnost

Študija je zajela več kot 5300 ljudi po 50. letu starosti in njihove navade spremljala v povprečju pet let. Izkazalo se je, da kognitivne težave in izguba spomina niso omejene le na tiste, ki jedo izključno slabo hrano. Že zmerna uporaba predelanih mesnih izdelkov in drugih industrijskih prigrizkov močno poslabša zdravstveno sliko. Kot najhujši krivec so se izkazali predelani mesni izdelki, kar vključuje vse od narezkov do slanine. "Zdi se, da varna raven uživanja te hrane pravzaprav ne obstaja," opozarja Cindy W. Leung s Harvarda, kar spodnaša mit o tem, da občasni prekrški nimajo posledic.

icon-expand Ultra predelana hrana FOTO: AdobeStock

"Ugotovili smo bistveno nižje tveganje za demenco pri ljudeh, ki uživajo celovita žita, sadje in zelenjavo." - Raziskovalna skupina Harvard

Hrana ne vpliva le na odrasle, temveč tudi na inteligenco otrok

Ta študija ni edina, ki opozarja na posledice slabih prehranskih izbir. Pretekle raziskave so pokazale, da so imeli otroci, ki so uživali preveliko količino nezdravih prigrizkov, do šestega leta starosti nižji inteligenčni kvocient. Podobno so odkrili pri ljudeh v srednjih letih, kjer je uživanje predelane hrane močno povezano z večjo možnostjo za Alzheimerjevo bolezen. Gazirane pijače z umetnimi sladili in predelano meso so ključni akterji pri slabšanju spomina. Možgani enostavno ne morejo optimalno delovati, če jih nenehno obremenjujemo s snovmi, ki niso naravne.

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Zamenjajte procesirano hrano za polnovredna živila

Dobra novica je, da svoje prehranske navade vedno lahko spremenimo. Znanstveniki s Harvarda predlagajo več rešitev, med katerimi sta ključni izobraževanje o pripravi domače hrane in povečanje dostopnosti polnovrednih živil v skupnosti. Rešitev za vas kot potrošnika je preprosta: vrnitev k osnovam. Namesto nakupa že pripravljenih obrokov raje posezite po celem sadju, sveži zelenjavi in žitih. Te sestavine nudijo možganom potrebno hrano in zaščito. Vsaka sprememba na bolje šteje in vaš um vam bo v prihodnosti hvaležen.