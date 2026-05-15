Magnezij
Prehrana

Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?

N.R.A.
15. 05. 2026 03.55
Preberite, katera dopolnila lahko pomagajo pri spanju, anksioznosti in moči med menopavzo ter zakaj je zdrava prehrana še vedno ključnega pomena za dobro počutje.

Socialna omrežja so polna oglasov za praške in kapsule, ki naj bi čudežno rešili težave z menopavzo. Od magnezija za boljši spanec do kolagena za sijočo kožo – ponudba je ogromna. Toda vprašanje ostaja: koliko od tega temelji na dejanskih znanstvenih dokazih? Menopavza prinaša številne neprijetne simptome, kot so vročinski oblivi, tesnoba in izguba mišične mase, ker raven estrogena začne upadati. Čeprav zdravniki pogosto svetujejo hormonsko terapijo, marsikatera ženska išče naravne poti, zato je pomembno razumeti, kateri dodatki so zares koristni in kateri le draga modna muha.

Magnezij – mineral, ki ga vaše telo v tem obdobju nujno potrebuje

Magnezij je eden redkih dodatkov, ki mu strokovnjaki pripisujejo dejansko korist. Pomaga pri sproščanju mišic in živčnih signalih, kar je ključno, če vas v menopavzi muči nespečnost. Raziskave potrjujejo, da ljudje, ki jemljejo magnezij, hitreje zaspijo in spijo bolj kakovostno. Poleg spanja pomaga tudi pri zdravju kosti. Ker v menopavzi kosti postanejo bolj krhke zaradi pomanjkanja estrogena, magnezij pomaga pri tvorbi novih kostnih celic. Vendar pozor: niso vsi magneziji enaki. Magnezijev oksid se slabo absorbira, zato raje posezite po citratu. Prav tako visoki odmerki lahko povzročijo drisko ali vplivajo na srce.

MagnezijFOTO: AdobeStock

Magnezij pomaga pri spanju in kosteh, vendar ne pomaga pri izgubi teže ali spominu.

Kreatin in kolagen: ne le za športnike, temveč tudi za ženske v menopavzi

Ste mislili, da je kreatin le za tiste v fitnesu? Nove raziskave pravijo drugače. Za ženske v perimenopavzi je kreatin odličen za ohranjanje mišične moči in celo izboljšanje spomina ter razpoloženja med hormonskimi nihanji. Ker se v menopavzi poveča nevarnost za izgubo mišic, je to dopolnilo zelo priporočljivo. Podobno velja za kolagen. Čeprav ga oglašujejo predvsem za lepšo kožo, študije kažejo, da redno jemanje kolagena dejansko poveča kostno gostoto pri ženskah po menopavzi. Če ga boste jemali, izberite hidrolizirano obliko, saj jo telo lažje uporabi za podporo sklepom in kostem.

MagnezijFOTO: AdobeStock

Zdrav slog življenja je še vedno pomembnejši od vsake tablete

Čeprav nas privlačijo obljube o hitrih rešitvah v obliki kapsul eksotičnih gob, ne pozabite na osnove. Nobeno dopolnilo ne more nadomestiti moči rednega gibanja in dobrega spanca. Če se odločite za dodatke, izberite tiste z največ dokazi, kot sta magnezij in kreatin, a nikoli ne zanemarite uravnotežene prehrane. "Zdrav življenjski slog ostaja najboljši način za navigacijo skozi perimenopavzo," pravi dr. Dipa Kamdar. Bodite nežni do sebe, vzemite si čas za sprostitev in poskrbite za svoje telo z ljubeznijo – dodatki so tu le zato, da vam malce olajšajo pot, ko jo najbolj potrebujete.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
menopavza magnezij kreatin perimenopavza kolagen zdravje žensk hormonsko nadomestno zdravljenje
