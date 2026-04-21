Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave

Če ste se kdaj počutili popolnoma izčrpane od nenehnega razmišljanja o tem, kaj boste jedli, da bi shujšali, niste sami, piše net.hr. Nova študija prinaša olajšanje: manjša izbira morda pomeni hitrejšo pot do cilja. "Ohranjanje zdrave prehrane v današnjem okolju zahteva stalen trud in samokontrolo," pojasnjuje dr. Charlotte Hagerman. Z ustvarjanjem rutin okoli hrane zmanjšamo breme odločanja in poskrbimo, da postanejo zdrave izbire samodejne.

Kako vam lahko preprostost na krožniku olajša življenje

Predstavljajte si, da bi vam bilo pri vsakem obroku za polovico lažje sprejeti pravo odločitev. Udeleženci študije so počeli prav to – zanašali so se na ponavljajoče se jedilnike. "Naše moderno prehransko okolje je preveč problematično," opozarja dr. Hagerman. Zato nam repetitivna prehrana pomaga, da vztrajamo pri zdravih odločitvah, tudi če moramo na račun tega začasno žrtvovati nekaj raznolikosti v svoji prehrani.

Tisti, ki so pogosto jedli isto hrano, so v povprečju izgubili 5,9 odstotka telesne teže, tisti z raznoliko prehrano pa le 4,3 odstotka.

Zakaj zdrava rutina ščiti vaše dolgoročno zdravje

Ohranjanje zdrave teže je izjemno pomembno za naše telo, saj močno zmanjša možnosti za resne bolezni, kot so sladkorna bolezen, težave s srcem in celo določene vrste raka. Čeprav raziskovalci poudarjajo, da sama rutina morda ni edini razlog za hujšanje, ugotovitve kažejo na močno povezavo. Manj ko je zapleteno vaše načrtovanje hrane, lažje se boste držali začrtane poti in skrbeli za svoje dobro počutje na dolgi rok.