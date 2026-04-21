Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Zakaj bi vam lahko enaka kosila pomagala do vitkejše postave

N.R.A.
21. 04. 2026 03.52
0

Ste se kdaj vprašali, zakaj je hujšanje tako težko? Skrivnost je morda v poenostavitvi vašega jedilnika in avtomatizaciji zdravih odločitev vsak dan.

Če ste se kdaj počutili popolnoma izčrpane od nenehnega razmišljanja o tem, kaj boste jedli, da bi shujšali, niste sami, piše net.hr. Nova študija prinaša olajšanje: manjša izbira morda pomeni hitrejšo pot do cilja. "Ohranjanje zdrave prehrane v današnjem okolju zahteva stalen trud in samokontrolo," pojasnjuje dr. Charlotte Hagerman. Z ustvarjanjem rutin okoli hrane zmanjšamo breme odločanja in poskrbimo, da postanejo zdrave izbire samodejne.

PrehranaFOTO: AdobeStock

Kako vam lahko preprostost na krožniku olajša življenje

Predstavljajte si, da bi vam bilo pri vsakem obroku za polovico lažje sprejeti pravo odločitev. Udeleženci študije so počeli prav to – zanašali so se na ponavljajoče se jedilnike. "Naše moderno prehransko okolje je preveč problematično," opozarja dr. Hagerman. Zato nam repetitivna prehrana pomaga, da vztrajamo pri zdravih odločitvah, tudi če moramo na račun tega začasno žrtvovati nekaj raznolikosti v svoji prehrani.

Zdrava hranaFOTO: AdobeStock

Tisti, ki so pogosto jedli isto hrano, so v povprečju izgubili 5,9 odstotka telesne teže, tisti z raznoliko prehrano pa le 4,3 odstotka.

Zakaj zdrava rutina ščiti vaše dolgoročno zdravje

Ohranjanje zdrave teže je izjemno pomembno za naše telo, saj močno zmanjša možnosti za resne bolezni, kot so sladkorna bolezen, težave s srcem in celo določene vrste raka. Čeprav raziskovalci poudarjajo, da sama rutina morda ni edini razlog za hujšanje, ugotovitve kažejo na močno povezavo. Manj ko je zapleteno vaše načrtovanje hrane, lažje se boste držali začrtane poti in skrbeli za svoje dobro počutje na dolgi rok.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Prehrana

Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1645