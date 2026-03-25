Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite

Kaj pravzaprav predstavlja beli sloj pod lupino

Kot poroča Index Food, številni ljudje med lupljenjem pomaranče skrbno odstranijo bel, rahlo grenak sloj, ki se drži krhljev. Ta mehka, vlaknasta plast se imenuje albedo oziroma sredica. Gre za del sadeža, ki ga pogosto spregledamo, čeprav predstavlja približno četrtino celotne pomaranče in je bogat z vlakninami, pektinom ter drugimi koristnimi rastlinskimi spojinami. Sredica ni značilna le za pomaranče, najdemo jo tudi pri limonah, limetah, grenivkah in pomelu. Kot navaja omenjeni vir, je prav ta del sadeža pogosto bolj hranilen, kot si predstavljamo, saj vsebuje pomembne bioaktivne snovi, ki lahko dopolnijo prehransko vrednost sočnega mesa pomaranče.

Zakaj strokovnjaki svetujejo, da sredice ne odstranjujete

Sredica je izjemno bogata z vlakninami, ki podpirajo zdravo prebavo in delovanje črevesja. Netopne vlaknine povečajo volumen blata in pospešijo prehod skozi prebavni trakt, medtem ko topne vlaknine, kot je pektin, tvorijo gelasto strukturo, ki upočasni absorpcijo glukoze. To lahko pomaga pri bolj stabilnem krvnem sladkorju po obroku. Kot piše Index Food, topne vlaknine prispevajo tudi k zniževanju holesterola, saj se nanj vežejo in pomagajo pri njegovem izločanju iz telesa.

Naravni antioksidanti z močnim učinkom

Sredica vsebuje visoke koncentracije flavonoidov, med katerimi izstopa hesperidin, ter karotenoidov, kot je betakaroten. Ti rastlinski pigmenti delujejo antioksidativno in protivnetno. Hesperidin lahko podpira zdravje ožilja, medtem ko betakaroten prispeva k zaščiti pred starostno degeneracijo rumene pege in nekaterimi vrstami raka. Raziskave, na katere se sklicuje Index Food, kažejo, da ima prav zunanji del lupine in sredica več flavonoidov kot samo meso pomaranče.

icon-expand Pomaranča FOTO: AdobeStock

Dodaten vir vitamina C

Čeprav največ vitamina C najdemo v sočnem delu sadeža, ga nekaj vsebuje tudi sredica. Natančna količina ni določena, vendar njeno uživanje vsekakor poveča skupni vnos tega pomembnega antioksidanta, ki sodeluje pri tvorbi kolagena, delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Poleg tega sredica vsebuje tudi manjše količine kalija, ki je ključen za uravnavanje krvnega tlaka.

Ali ima sredica tudi slabosti?

Najpogostejši razlog, da jo ljudje odstranjujejo, je izrazita grenkoba, ki lahko vpliva na celoten okus sadeža. Tekstura je nekoliko spužvasta, kar nekaterim ni prijetno.

icon-expand Pomaranča FOTO: Adobe Stock

Možna izpostavljenost pesticidom

Kot navaja Index Food, se ostanki pesticidov najpogosteje zadržujejo v lupini, saj se agrumi pogosto tretirajo zaradi zaščite pred škodljivci. Odstranjevanje lupine lahko zmanjša količino ostankov pesticidov tudi do 82–100 %, odvisno od vrste spojine. Sredica se nahaja tik pod lupino, zato lahko vsebuje sledove, čeprav v manjših količinah kot zunanji del.

Je uživanje sredice priporočljivo?

Ni nujno, da jo uživate, da bi izkoristili hranilne prednosti pomaranče. Sočno meso samo po sebi vsebuje veliko vitamina C, vlaknin in antioksidantov. Če pa vam grenak okus ne predstavlja težave, je uživanje sredice preprost način, da povečate vnos vlaknin in koristnih rastlinskih spojin. Kot poudarjajo strokovnjaki, lahko sredica pomembno dopolni prehransko vrednost sadeža, zato je ni treba odstranjevati, razen če vam okus resnično ne ustreza. Pomaranča je že sama po sebi izjemno hranljivo živilo, a če sredice ne odstranjujete, lahko iz nje pridobite še več koristi. Gre za majhno spremembo navade, ki lahko dolgoročno prispeva k boljšemu počutju in zdravju.