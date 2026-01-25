Vizita.si
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo

N.R.A.
25. 01. 2026 03.57
0

Kratkoročne stroge diete pogosto obljubljajo hitre rezultate, vendar raziskave kažejo, da tak pristop redko prinese trajne spremembe.

Zakaj restriktivne diete tako pogosto ne delujejo

Kot navaja ScienceAlert, psihološki in fiziološki mehanizmi pojasnjujejo, zakaj stroge prehranske omejitve dolgoročno ne delujejo. Raziskave kažejo, da le približno petina ljudi, ki shujša s pomočjo diete, svojo telesno težo uspešno ohrani. Eden ključnih razlogov je, da restriktivne diete temeljijo na strogih pravilih, ki pogosto izključujejo živila, ki jih ljudje najraje uživajo. Prav ta živila pa močno aktivirajo možganski sistem nagrajevanja, kar ustvarja občutek ugodja.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Kako možgani reagirajo na prepovedana živila

Ob izključevanju živil, ki sprožajo prijetne občutke, se poveča želja po njih, tudi kadar fizična lakota ni prisotna. Ko se posameznik odreče hrani, ki jo ima rad, se možganski sistem nagrajevanja odzove z močnejšim hrepenenjem. To pogosto vodi v prenajedanje, ko oseba popusti, kar povzroči občutek neuspeha in ponoven začetek cikla restrikcije. Zaradi tega se številni ljudje ujamejo v ponavljajoč vzorec kratkotrajnih diet, ki ne prinesejo trajnih rezultatov.

Teža
TežaFOTO: Shutterstock

Zakaj kratkoročni izzivi ne prinesejo dolgoročnih učinkov

Kot piše ScienceAlert, kratkotrajni dietni izzivi pogosto temeljijo na ideji hitrega zagona izgube telesne teže. Vendar pa psihološke raziskave kažejo, da je tak pristop težko vzdrževati, saj zahteva visoko stopnjo samokontrole in zanikanje lastnih prehranskih preferenc. Ko se dieta konča, se ljudje običajno vrnejo k starim navadam, kar vodi v ponovno pridobivanje telesne teže. Zaradi tega se dolgoročni učinki restriktivnih diet izkažejo za izjemno omejene.

Kljub preizkušanju različnih diet, vadb in zdravil ni mogla shujšati
Preberi še
Kljub preizkušanju različnih diet, vadb in zdravil ni mogla shujšati

Raziskave jasno kažejo, da stroge prehranske omejitve ne prinašajo trajnih rezultatov, saj se telo in možgani odzivajo na način, ki spodbuja vrnitev k prejšnjim navadam. Razumevanje teh mehanizmov je ključno za oblikovanje bolj vzdržnih pristopov k urejanju telesne teže, ki ne temeljijo na kratkoročnih omejitvah, temveč na dolgoročni spremembi odnosa do hrane.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
