Njihove vrednosti lahko zvišuje prehrana, ki vsebuje veliko sladkorja, med živili in pijačami, na katere strokovnjaki posebej opozarjajo, pa so tudi sladkane pijače. Sladke gazirane pijače, sladkani sokovi, energijske pijače in druge pijače z dodanim sladkorjem lahko prispevajo k povečanju ravni trigliceridov v krvi. Težava je, da jih pogosto ne dojemamo kot pomemben vir kalorij, čeprav lahko z njimi zaužijemo precej sladkorja.
Kaj so trigliceridi in zakaj so pomembni?
Trigliceridi so maščobe v krvi, ki telesu dajejo energijo. Nastanejo takrat, ko zaužijemo preveč kalorij, sladkorja ali ogljikovih hidratov. Povišane vrednosti trigliceridov lahko dolgoročno povečajo tveganje za težave s srcem in ožiljem ter vnetje trebušne slinavke. Zato je poleg holesterola pomembno spremljati tudi raven trigliceridov v krvi.
Sladkane pijače: skriti vir sladkorja, ki lahko vpliva na trigliceride
Eden od prehranskih dejavnikov, na katerega opozarjajo strokovnjaki, je pogosto uživanje pijač z dodanim sladkorjem. Mednje sodijo:
- sladkane gazirane pijače,
- sadni napitki z dodanim sladkorjem,
- energijske in športne pijače,
- sladkani ledeni čaji,
- sladkani kavni napitki.
Sladke pijače nas ne nasitijo, zato z njimi hitro zaužijemo preveč kalorij. Preveč sladkorja v telesu zvišuje raven trigliceridov v krvi. Strokovnjaki zato svetujejo, da omejimo vnos sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov.
Niso problem samo sladke pijače
Čeprav so sladkane pijače pomemben vir dodanega sladkorja, lahko na trigliceride vplivajo tudi druga živila in prehranske navade.
Sladkarije in sladice: piškoti, torte, pecivo, sladice in drugi izdelki z veliko dodanega sladkorja lahko prispevajo k presežnemu energijskemu vnosu in zvišanju trigliceridov.
Bela moka in rafinirani ogljikovi hidrati: bel kruh, pecivo, beli riž in drugi izdelki iz rafiniranih žit lahko ob pogostem uživanju prispevajo k višjim vrednostim trigliceridov, zlasti če jih zaužijemo v velikih količinah.
Alkohol: alkohol lahko izrazito vpliva na raven trigliceridov. Pri nekaterih ljudeh se vrednosti zvišajo že ob zmernem uživanju, pri zelo visokih trigliceridih pa je priporočljiva popolna opustitev alkohola po navodilu zdravnika.
Preveč kalorij: tudi sicer kakovostna prehrana lahko prispeva k povišanim trigliceridom, če redno zaužijemo več energije, kot je porabimo.
Kdaj so trigliceridi previsoki?
Pri odraslih so zaželene vrednosti trigliceridov na tešče nižje od 150 mg/dl oziroma 1,7 mmol/l.
Manj kot 150 mg/dl (1,7 mmol/l) - Normalno
150–199 mg/dl (1,7–2,2 mmol/l) - Mejno povišano
200–499 mg/dl (2,3–5,6 mmol/l) - Povišano
500 mg/dl (5,6 mmol/l) ali več - Zelo povišano
Pri zelo visokih vrednostih se poveča tveganje za pankreatitis, zato je potrebna zdravniška obravnava. Trigliceride običajno preverimo s krvno preiskavo, pogosto v okviru lipidograma, ki vključuje tudi skupni holesterol, LDL- in HDL-holesterol. Zdravnik presodi, ali je treba kri odvzeti na tešče, saj lahko nedavni obrok vpliva na rezultat.
Kako lahko znižamo trigliceride?
Raven trigliceridov lahko enostavno izboljšamo s spremembo prehrane in več gibanja. Pijmo vodo namesto sladkanih pijač. Izogibajmo se tudi sadnim sokovom, ki vsebujejo veliko sladkorja. Jejmo manj sladkorja in bele moke. Nadomestimo jih s polnozrnatimi živili in stročnicami. Zmanjšajmo vnos alkohola, saj močno zvišuje raven trigliceridov. Redno se gibajmo vsaj zmerno večino dni v tednu. Izgubimo odvečne kilograme, saj že manjša izguba teže pomaga. Uživajmo zdrave maščobe, kot so oljčno olje, oreščki, semena in ribe.
Povišani trigliceridi pogosto nimajo simptomov
Povišani trigliceridi nimajo očitnih znakov, zato se lahko počutimo povsem zdrave. Ključno je redno merjenje krvi, zlasti ob tveganjih, kot so prekomerna teža, sladkorna bolezen, visok pritisk ali bolezni srca v družini. Za znižanje trigliceridov ni dovolj le izločiti eno živilo, ampak je treba celostno urediti prehrano, gibanje in opustiti alkohol. Najbolje je začeti z opustitvijo sladkanih pijač in njihovim nadomeščanjem z vodo, kar izboljša zdravje srca in presnove.
Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, American Heart Association, National Lipid Association
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