Njihove vrednosti lahko zvišuje prehrana, ki vsebuje veliko sladkorja, med živili in pijačami, na katere strokovnjaki posebej opozarjajo, pa so tudi sladkane pijače. Sladke gazirane pijače, sladkani sokovi, energijske pijače in druge pijače z dodanim sladkorjem lahko prispevajo k povečanju ravni trigliceridov v krvi. Težava je, da jih pogosto ne dojemamo kot pomemben vir kalorij, čeprav lahko z njimi zaužijemo precej sladkorja.

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Trigliceridi so maščobe v krvi, ki telesu dajejo energijo. Nastanejo takrat, ko zaužijemo preveč kalorij, sladkorja ali ogljikovih hidratov. Povišane vrednosti trigliceridov lahko dolgoročno povečajo tveganje za težave s srcem in ožiljem ter vnetje trebušne slinavke. Zato je poleg holesterola pomembno spremljati tudi raven trigliceridov v krvi.

Sladke pijače nas ne nasitijo, zato z njimi hitro zaužijemo preveč kalorij. Preveč sladkorja v telesu zvišuje raven trigliceridov v krvi. Strokovnjaki zato svetujejo, da omejimo vnos sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov.

Eden od prehranskih dejavnikov, na katerega opozarjajo strokovnjaki, je pogosto uživanje pijač z dodanim sladkorjem. Mednje sodijo:

Čeprav so sladkane pijače pomemben vir dodanega sladkorja, lahko na trigliceride vplivajo tudi druga živila in prehranske navade.

Sladkarije in sladice: piškoti, torte, pecivo, sladice in drugi izdelki z veliko dodanega sladkorja lahko prispevajo k presežnemu energijskemu vnosu in zvišanju trigliceridov.

Bela moka in rafinirani ogljikovi hidrati: bel kruh, pecivo, beli riž in drugi izdelki iz rafiniranih žit lahko ob pogostem uživanju prispevajo k višjim vrednostim trigliceridov, zlasti če jih zaužijemo v velikih količinah.

Alkohol: alkohol lahko izrazito vpliva na raven trigliceridov. Pri nekaterih ljudeh se vrednosti zvišajo že ob zmernem uživanju, pri zelo visokih trigliceridih pa je priporočljiva popolna opustitev alkohola po navodilu zdravnika.

Preveč kalorij: tudi sicer kakovostna prehrana lahko prispeva k povišanim trigliceridom, če redno zaužijemo več energije, kot je porabimo.