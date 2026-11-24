Zaradi fermentacije vsebuje koristne mikroorganizme, poleg tega pa je vir vlaknin, vitamina C in vitamina K. Kaj se torej zgodi s telesom, če ga uživamo vsak dan?

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1. Podpira črevesno mikrobioto in prebavo

Ena največjih prednosti kislega zelja je fermentacija. Med tem procesom mlečnokislinske bakterije spreminjajo sestavine zelja in ustvarjajo okolje, v katerem lahko nastanejo koristni živi mikroorganizmi. Kot pojasnjujejo strokovnjaki Cleveland Clinic, lahko nepasterizirano kislo zelje prispeva k raznolikosti črevesnih mikroorganizmov. Ti sodelujejo pri prebavi, presnovi in delovanju imunskega sistema. Zaradi vsebnosti vlaknin lahko kislo zelje pomaga tudi pri urejanju prebave in rednejšem odvajanju blata.

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2. Prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema

Črevesje ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Zato lahko živila, ki podpirajo zdravo črevesno mikrobioto, posredno prispevajo tudi k obrambi organizma. Kislo zelje vsebuje vitamin C, ki sodeluje pri normalnem delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Vendar to ne pomeni, da nas vsakodnevno uživanje kislega zelja zaščiti pred okužbami ali nadomesti uravnoteženo prehrano.

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3. V telo vnese pomembne vitamine in vlaknine

Kislo zelje je razmeroma nizkokalorično živilo, ki vsebuje vlaknine ter vitamine C in K1. Vsebuje tudi folat, vitamin B6, železo in kalij. Vitamin K ima pomembno vlogo pri normalnem strjevanju krvi in ohranjanju zdravih kosti, vitamin C pa sodeluje pri nastajanju kolagena.

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4. Lahko ugodno vpliva na zdravje srca

Nekatere raziskave kažejo, da bi fermentirana živila lahko ugodno vplivala na presnovne dejavnike, povezane z zdravjem srca. Strokovnjaki Cleveland Clinic omenjajo tudi možen vpliv kislega zelja na krvni tlak in raven holesterola. Vendar dokazi za neposreden zaščitni učinek vsakodnevnega uživanja kislega zelja še niso dovolj trdni, da bi ga lahko obravnavali kot sredstvo za preprečevanje srčno-žilnih bolezni.

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5. Pozor: kislo zelje vsebuje veliko soli

Kljub koristnim lastnostim ima kislo zelje tudi slabost: pogosto vsebuje precej natrija. Prekomeren vnos soli lahko prispeva k zvišanemu krvnemu tlaku. Posebej previdni naj bodo ljudje z visokim krvnim tlakom, boleznimi srca ali ledvic. Pomembno je tudi vedeti, da pasterizirano kislo zelje zaradi toplotne obdelave praviloma ne vsebuje živih koristnih bakterij.

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Koliko kislega zelja je priporočljivo pojesti?

Kislo zelje je lahko del vsakodnevne prehrane, vendar ga ni treba uživati vsak dan, da bi izkoristili njegove prehranske prednosti. Pomembnejša je raznolika prehrana, ki vključuje različne vrste zelenjave, sadja, vlaknin in fermentiranih živil. Najbolj smiselno je izbrati kakovostno, nepasterizirano kislo zelje z manj dodane soli in ga uživati v zmernih količinah.