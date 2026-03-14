Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka

Vegetarijanska prehrana in tveganje za raka: kaj razkriva največja analiza doslej

Kot poroča Euronews, je nova mednarodna raziskava, ki je zajela kar 1,8 milijona ljudi s treh celin, pokazala izrazito povezavo med prehrano brez mesa in nižjo pojavnostjo več pogostih rakavih bolezni. Študija, objavljena v ugledni reviji British Journal of Cancer, je nastala pod okriljem raziskovalcev z Oxford Population Health's Cancer Epidemiology Unit, financirala pa jo je World Cancer Research Fund.

Raziskovalci so ugotovili, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo vegetarijansko, občutno nižje tveganje za več vrst raka.

Ključne ugotovitve: nižje tveganje za več vrst raka

Raziskovalci so ugotovili, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo vegetarijansko, občutno nižje tveganje za več vrst raka. Kot navaja Euronews, so bili rezultati posebej izraziti pri naslednjih oblikah bolezni: - rak multiplega mieloma: tveganje je bilo nižje za 31 odstotkov, - rak ledvic: tveganje je bilo nižje za 28 odstotkov, - rak trebušne slinavke: tveganje je bilo nižje za 21 odstotkov, - rak prostate: tveganje je bilo nižje za 12 odstotkov, - rak dojke: tveganje je bilo nižje za 9 odstotkov. Raziskovalci pojasnjujejo, da vegetarijanci običajno zaužijejo več sadja, zelenjave in prehranskih vlaknin ter ne uživajo predelanega mesa, kar lahko prispeva k zaščitnemu učinku.

Kako so raziskovalci razvrstili prehranske vzorce?

Presenetljiva izjema: povečano tveganje za rak požiralnika

Kljub številnim pozitivnim ugotovitvam je analiza pokazala tudi eno pomembno izjemo. Tveganje za ploščatocelični karcinom požiralnika, najpogostejšo obliko raka požiralnika, je bilo pri vegetarijancih približno dvakrat višje. Razlogi za to niso povsem jasni, zato raziskovalci poudarjajo potrebo po dodatnih študijah.

Kako so raziskovalci razvrstili prehranske vzorce?

Udeleženci so bili razdeljeni v pet prehranskih skupin: vegani, vegetarijanci, pesketarijanci, uživalci mesa in uživalci perutnine (ti ne uživajo rdečega ali predelanega mesa). Kot piše Euronews, so raziskovalci spremljali njihove prehranske navade in zdravstveno stanje povprečno 16 let, kar daje rezultatom izjemno težo.

Udeleženci so bili razdeljeni v pet prehranskih skupin.

Tudi druge oblike nemesne prehrane prinašajo koristi

Koristi niso bile omejene le na vegetarijance. Pesketarijanci so imeli nižje tveganje za raka dojke, raka ledvic in raka debelega črevesa. Tudi skupina, ki je uživala izključno perutnino, je pokazala nižje tveganje za raka prostate.

Veganska prehrana: višje tveganje za rak debelega črevesa?

Ena izmed bolj presenetljivih ugotovitev je bila 40-odstotno višje tveganje za rak debelega črevesa pri veganih. Kot navaja Euronews, pa je ta podatek treba obravnavati previdno, saj temelji na majhnem številu primerov iz Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike.

Veganska prehrana: višje tveganje za rak debelega črevesa?

Prehranske prednosti in pomanjkljivosti nemesnih diet

Raziskovalci poudarjajo, da so dobro načrtovane vegetarijanske in veganske prehrane lahko popolnoma hranilno ustrezne. Ob tem opozarjajo, da so takšne prehrane pogosto: - revnejše z beljakovinami, nasičenimi maščobami in nekaterimi mikrohranili (npr. vitamin B12), - bogatejše s prehranskimi vlakninami in vitaminom C. Hkrati opozarjajo, da vegetarijanska prehrana ni nujno sinonim za zdravo prehrano. Čeprav pogosto vključuje veliko sadja in zelenjave, lahko vsebuje tudi veliko manj zdravih živil, kot so močno predelani ogljikovi hidrati, kar raziskava ni posebej upoštevala.

Omejitve raziskave

Strokovnjaki, ki niso sodelovali pri raziskavi, opozarjajo, da rezultati morda niso povsem prenosljivi na vse države in prehranske navade. Raziskava je namreč združila podatke iz omejenega števila držav, prehranske navade pa se med kulturami močno razlikujejo.

Strokovnjaki, ki niso sodelovali pri raziskavi, opozarjajo, da rezultati morda niso povsem prenosljivi na vse države in prehranske navade.

Rak v Evropi: širši kontekst

V Evropi se z rakom sooča približno 1 od 20 ljudi. Po zadnjih ocenah je bilo leta 2024 v državah Evropske unije zabeleženih 2,7 milijona novih primerov raka, kar je 1,7 odstotka manj kot leta 2022. Najpogostejše oblike ostajajo: - rak dojke, - rak prostate, - rak debelega črevesa, - rak pljuč. Moški so nekoliko bolj prizadeti, saj predstavljajo 54 odstotkov vseh novih primerov in 56 odstotkov smrti zaradi raka. Znanstveniki poudarjajo, da prehranski vzorci, ki dajejo prednost sadju, zelenjavi in živilom z veliko vlaknin ter izključujejo predelano meso, ostajajo ena ključnih strategij za zmanjševanje tveganja za raka. Nova raziskava dodatno osvetljuje koristi, pa tudi morebitna tveganja vegetarijanske prehrane, ter odpira prostor za nadaljnje raziskave.