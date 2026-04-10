6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da je smiselno v prehrano vključiti žita, ki naravno vsebujejo več beljakovin in takšnih je več, kot si misli večina ljudi, piše Index.hr. Ta žita so hranljiva, vsestranska in odlična za zajtrk, kosilo ali kot dodatek jedem, ki potrebujejo več hranilne vrednosti.

1. Oves

Oves je ena najbolj priljubljenih izbir, ko gre za zdrav zajtrk. Poleg vlaknin vsebuje tudi lepo količino beljakovin, zaradi česar nasiti za dlje časa. Odličen je v kašah, smutijih ali kot osnova za domačo granolo.

2. Kvinoja

Kvinoja je tehnično seme, a jo večina uporablja kot žito. Je eden redkih rastlinskih virov popolnih beljakovin, kar pomeni, da vsebuje vseh devet esencialnih aminokislin. Ima rahlo oreškast okus in je odlična v toplih ali hladnih obrokih.

3. Amarant

Amarant je starodavno žito, ki je naravno brez glutena in bogato z beljakovinami ter minerali. Njegova kremasta tekstura je idealna za kaše, lahko pa ga uporabite tudi kot dodatek juham ali solatam.

4. Ječmen

Ječmen je pogosto spregledan, a je izjemno hranljiv. Vsebuje veliko vlaknin in več beljakovin, kot bi pričakovali. Ječmenova kaša je nasitna, topla in odlična v kombinaciji s sadjem ali oreščki.

5. Proso

Proso je lahko prebavljivo, nežnega okusa in naravno brez glutena. Vsebuje rastlinske beljakovine in je odlična osnova za sladke ali slane zajtrke. Hitro se skuha in je zelo vsestransko.

6. Ajda

Ajda je prava zvezda med žiti. Poleg beljakovin vsebuje tudi rutin, močan antioksidant, ki podpira ožilje. Ajdovi kosmiči ali ajdova kaša so odlična izbira za energičen začetek dneva.

