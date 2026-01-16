Vizita.si
Prehrana

Živila, ki lahko hitro zvišajo prenizko raven krvnega sladkorja

N.R.A.
16. 01. 2026 03.34
0

Nenaden padec krvnega sladkorja lahko povzroči tresenje, potenje, omotico ali razbijanje srca, zato je hiter odziv izjemno pomemben.

Strokovnjaki priporočajo zaužitje vsaj 15 gramov ogljikovih hidratov, kratek počitek in ponovitev postopka, če se simptomi ne izboljšajo. V nadaljevanju so predstavljena živila, ki lahko učinkovito in hitro zvišajo raven glukoze, pri čemer povzemamo ugotovitve, ki jih navaja Verywell Health.

Živila, ki najhitreje dvignejo krvni sladkor

Živila z višjo vsebnostjo naravnih sladkorjev in nižjo vsebnostjo vlaknin so najprimernejša za hiter dvig glukoze.

Banane
BananeFOTO: iStock

Banane kot hiter vir ogljikovih hidratov

Banane vsebujejo približno 25 gramov ogljikovih hidratov, večinoma v obliki naravnih sladkorjev. Zaradi nizke vsebnosti vlaknin se hitro prebavijo in omogočijo hiter dvig glukoze. Poleg tega so izjemno priročne, saj jih lahko vzamete s seboj in uporabite ob prvih znakih padca krvnega sladkorja.

Ananas
Ananas FOTO: AdobeStock

Ananas zaradi visokega glikemičnega indeksa

Ananas ima visok glikemični indeks, kar pomeni, da hitro dvigne raven glukoze v krvi. Ena skodelica vsebuje približno 22 gramov ogljikovih hidratov. Zaradi svoje sestave je primeren za hitre odzive na hipoglikemijo, še posebej, če imate doma že pripravljene koščke.

Datlji
DatljiFOTO: Thinkstock

Datlji kot koncentriran vir sladkorjev

Datlji naj bi vsebovali okoli 18 gramov ogljikovih hidratov na sadež. Ker so majhni, mehki in ne potrebujejo hlajenja, so idealni za shranjevanje v torbi ali avtomobilu. Zaradi svoje sestave omogočajo zelo hiter dvig krvnega sladkorja.

Grozdje
GrozdjeFOTO: Thinkstock

Grozdje za hitro absorpcijo sladkorjev

Pol skodelice grozdja vsebuje približno 15 gramov ogljikovih hidratov. Zaradi visoke vsebnosti naravnih sladkorjev se hitro prebavi in učinkovito dvigne glukozo.

Jabolčna čežana
Jabolčna čežanaFOTO: Shutterstock

Jabolčna čežana kot nežna možnost pri slabosti

Pol skodelice nesladkane jabolčne čežane vsebuje približno 15 gramov ogljikovih hidratov. Njena mehka tekstura je primerna tudi, kadar se ob hipoglikemiji pojavi slabost.

Lubenica
LubenicaFOTO: Profimedia

Lubenica kot lahko prebavljiv vir naravnih sladkorjev

Skodelica narezane lubenice vsebuje približno 11,5 grama ogljikovih hidratov. Zaradi visoke vsebnosti vode je primerna, kadar se ob padcu krvnega sladkorja pojavi potenje ali občutek pregrevanja.

Druge hitre možnosti za dvig krvnega sladkorja

Kot piše Verywell Health, lahko krvni sladkor hitro zvišajo tudi živila z visokim glikemičnim indeksom in nizko vsebnostjo vlaknin, maščob ter beljakovin. Med njimi so glukozne tablete ali geli, sadni sokovi, navadne gazirane pijače, beli kruh ali krekerji, med, javorjev sirup ter suho sadje. Ta živila so primerna za nujne primere, vendar naj ne bodo del redne prehrane.

