Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Raven trebuh
Prehrana

Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob

N.R.A.
02. 08. 2026 03.21
0

Preberite, katera hrana in pijača lahko pospešujeta metabolizem in pomagata pri hujšanju, medtem ko vi spite.

Izguba telesne teže in učinkovito izgorevanje maščob sta pogosto otežena z naraščajočo starostjo, vendar to ni nemogoča naloga, če razumemo delovanje svojega telesa. Pomembno je vedeti, da vsa hrana v večernih urah ni škodljiva; določena živila namreč delujejo kot katalizatorji za izgubo kilogramov.

Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Preberi še
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti

Medicinska sestra in strokovnjakinja za dobro počutje Sahar Burgess opozarja, da se po 45. letu naš metabolizem naravno upočasni. Stabilizacija krvnega sladkorja in podpora prebavi sta ključna elementa, ki jih lahko dosežemo s pametno izbiro prigrizkov pred spanjem. S temi strateškimi odločitvami lahko preprečimo nočno upočasnitev metabolizma in spodbudimo telo, da kot vir energije porablja nakopičene maščobne zaloge.

Čaj
ČajFOTO: AdobeStock

Pomirjujoči napitki za lahko noč in raven trebuh

Med najboljše izbire za večerni napitek zagotovo spadata čaj iz cimeta ter čaj iz regratovih korenin in cikorije. Cimet morda res ni čudežno sredstvo, a dokazano pomaga telesu pri uravnavanju ravni sladkorja, kar preprečuje kopičenje maščob. Burgessova poudarja: "Ta čaj pomaga pomiriti živčni sistem in pripravi telo na regeneracijo." Če želite še močnejši učinek na jetra, ki so glavni organ za predelavo maščob, posezite po regratovem čaju. Grenke snovi v cikoriji in regratu nežno stimulirajo jetrno delovanje, kar pomeni, da bo vaše telo med spanjem hitreje in bolj učinkovito kurilo energijo iz maščobnih celic, namesto da bi jih shranjevalo.

Regratov čaj
Regratov čajFOTO: Dreamstime

Mešanica tople vode in jabolčnega kisa pred spanjem ukroti lakoto in pospeši vašo prebavo.

Zakaj sta jajce in kislo zelje idealna izbira za zadnji obrok

Jajca so prava superhrana, ki jo lahko brez strahu zaužijete pozno zvečer. Eno trdo kuhano jajce zagotavlja beljakovine, ki se počasi absorbirajo, kar ohranja vaš metabolizem v teku in ščiti mišice pred razgradnjo. Za tiste, ki želijo še večje zdravstvene koristi, je tu kislo zelje. Sok kislega zelja je bogat s probiotiki, ki krepijo zdravje vašega črevesja.

Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Preberi še
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje

Burgessova za revijo 'Eat This, Not That' pojasnjuje: "Sok kislega zelja izboljšuje črevesno floro, kar pospešuje presnovo maščob, ko vi počivate." Če želite še dodaten zagon, svojemu zadnjemu obroku dodajte ščepec kajenskega popra. Ta pekoča začimba rahlo dvigne telesno temperaturo, kar spodbudi prekrvavitev in da vašemu metabolizmu rahel pospešek prav v času, ko bi se sicer upočasnil.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hujšanje nočni metabolizem kurjenje maščob zdrava večerja lipoliza stabilizacija sladkorja superživila
Srčno žilne bolezni

Živila, ki skrivoma zvišujejo vaš krvni tlak in raven holesterola

Okusno.je Živila, ki pripomorejo k boljšemu spancu
Vizita.si 6 načinov, kako vam lahko spanje pomaga pri izgubi teže
Vizita.si Ali beljakovine pred spanjem dejansko izboljšajo spanec?
Vizita.si Preprosta večerna navada, ki ščiti pred srčnimi infarkti in možganskimi kapmi
Vizita.si Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Vizita.si Dober spanec kot znak zdravja: kako veste, da spite dovolj kakovostno
Vizita.si Ali obstaja povezava med ravnjo krvnega sladkorja in spanjem?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1876