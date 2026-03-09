Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Losos
Prehrana

7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo

N.R.A.
09. 03. 2026 03.17
0

Pravilno izbrana živila lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in stabilnejši ravni energije skozi dan.

Ovseni kosmiči kot stabilen vir energije

Ovseni kosmiči vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate, ki se v telo sproščajo postopoma. To pomaga ohranjati stabilno raven glukoze v krvi, kar je ključno za preprečevanje nenadnih padcev energije. Kot navaja Harvard Health, živila z nizkim glikemičnim indeksom podpirajo dolgotrajno energijo in zmanjšujejo občutek utrujenosti.

Kosmiči
KosmičiFOTO: Thinkstock

Špinača in druga listnata zelenjava

Listnata zelenjava je bogata z železom, folatom in magnezijem, hranili, ki so pomembna za tvorbo rdečih krvničk in prenos kisika po telesu. Pomanjkanje železa lahko vodi v občutek izčrpanosti, kar potrjuje tudi NIH, ki poudarja pomen zadostnega vnosa železa za normalno delovanje organizma.

Špinača
ŠpinačaFOTO: Thinkstock

Banane kot naravni vir kalija

Banane so odličen vir kalija in naravnih sladkorjev, ki hitro dvignejo raven energije. *Mayo Clinic* poroča, da kalij podpira pravilno delovanje mišic in živčnega sistema, kar je pomembno pri preprečevanju utrujenosti, zlasti pri telesno aktivnih posameznikih.

Banane
BananeFOTO: iStock

Losos in druge mastne ribe

Losos vsebuje omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo delovanje možganov in zmanjšujejo vnetne procese. Kot piše Johns Hopkins Medicine, lahko omega-3 maščobe prispevajo k boljši koncentraciji in manjši mentalni utrujenosti, kar je pomembno pri vsakodnevnih kognitivnih obremenitvah.

Losos
LososFOTO: Adobe Stock

Grški jogurt za stabilno raven sladkorja

Grški jogurt vsebuje kakovostne beljakovine, ki pomagajo uravnavati apetit in preprečujejo hitre skoke glukoze v krvi. WebMD navaja, da beljakovinski obroki podpirajo občutek sitosti in pomagajo ohranjati energijo skozi dan, saj upočasnijo prebavo ogljikovih hidratov.

Grški jogurt
Grški jogurtFOTO: Shutterstock

Oreščki kot koncentriran vir hranil

Mandlji, orehi in drugi oreščki so bogati z zdravimi maščobami, beljakovinami in magnezijem. Magnezij je ključen mineral za proizvodnjo energije v celicah, kar poudarja tudi Cleveland Clinic, ki izpostavlja, da lahko pomanjkanje magnezija vodi v povečano utrujenost in mišično oslabelost.

Oreščki
OreščkiFOTO: Thinkstock

Temna čokolada z visoko vsebnostjo kakava

Temna čokolada vsebuje flavonoide in majhne količine kofeina, ki lahko izboljšajo prekrvavitev in kognitivno budnost. Verywell Health poroča, da lahko zmerno uživanje temne čokolade pozitivno vpliva na razpoloženje in občutek energije zaradi kombinacije antioksidantov in naravnih stimulansov.

Temna čokolada
Temna čokoladaFOTO: iStock

Uravnotežena prehrana, bogata s hranili, ki podpirajo tvorbo energije, lahko pomembno zmanjša občutek utrujenosti in izboljša splošno počutje. Redno vključevanje teh živil v jedilnik pomaga telesu ohranjati stabilno raven energije, hkrati pa podpira delovanje mišic, možganov in presnovnih procesov.

Viri: Harvard Health, NIH, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, WebMD, Cleveland Clinic, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
utrujenost energija zdrava prehrana živila za energijo naravni viri energije
Prehrana

10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1556