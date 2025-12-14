Vizita.si
Živila z dodanim sladkorjem: zakaj so problematična in kako vplivajo na telo

N.R.A.
14. 12. 2025 03.56
0

Prekomeren vnos sladkorja vpliva na metabolizem, vnetje, hormonsko ravnovesje in dolgoročno povečuje tveganje za presnovne bolezni.

Mayo Clinic opozarja, da dodani sladkorji nimajo prehranske vrednosti, prinašajo energijo brez hranil, zaradi česar hitro porušijo ravnotežje glukoze in povečajo lakoto.

Največji problem: dodani sladkor

Cleveland Clinic jasno loči med naravnim sladkorjem*(sadje, zelenjava, mleko) in dodanim sladkorjem, ki ga najdemo v:

- gaziranih pijačah,

- energijskih pijačah,

- sokovih iz koncentrata,

- sladkanih jogurtih,

- pecivu,

- sladicah,

- kosmičih,

- granolah in "proteinskih" ploščicah,

- kruhu in omakah,

- predelanih prigrizkih.

Dodani sladkorji so tisti, ki dokazano najbolj motijo metabolizem, kot potrjuje NIH.

Sladkor
SladkorFOTO: AdobeStock

Kako sladkor vpliva na energijo

Ironično: sladkor daje hiter dvig energije, nato pa sledi močan padec. Johns Hopkins Medicine pojasnjuje, da hitri skoki glukoze prisilijo trebušno slinavko v močno izločanje insulina. Ko glukoza prehitro pade, se pojavijo:

- utrujenost,

- tresavica,

- razdražljivost,

- hrepenenje po še več sladkorja.

To ustvari začarani cikel, ki ga je težko prekiniti.

Sladkor
SladkorFOTO: Adobe Stock

Sladkor in jetra

Mayo Clinic poudarja, da prekomeren vnos fruktoze (predvsem iz koruznega sirupa in predelanih živil) neposredno obremenjuje jetra. Po NIH prevelike količine sladkorja spodbujajo kopičenje maščobe v jetrnih celicah, kar vodi v nealkoholno zamaščenost jeter.

Sladkor, skrit tam, kjer ga ne pričakujemo

WebMD opozarja, da proizvajalci sladkor skrivajo pod več kot 60 imeni. Pogosti primeri:

- maltodekstrin,

- fruktozni sirup,

- agavin sirup,

- glukozni sirup,

- invertni sladkor,

- ječmenov slad,

- dekstroza,

- saharoza,

- kokosov sladkor (marketinško "naraven", presnovno enak drugim).

Sladila
SladilaFOTO: Dreamstime

Živila, ki vsebujejo največ dodanega sladkorja

1. Sladkane pijače

Imajo praktično največ sladkorja na porcijo. Cleveland Clinic jih uvršča na sam vrh seznamov živil, ki povzročajo debelost, diabetes tipa 2 in jetrno zamaščenost.

2. Predelani prigrizki

'Zdrave' ploščice, proteinski keksi, instant ovseni kosmiči so pogosto polni sladkorja. WebMD piše, da mnogi izdelki z oznakami fit, naravno in podobno vsebujejo ogromne količine dodanega sladkorja.

3. Sadni jogurti z 'nizko vsebnostjo maščob'

Odstranitev maščobe v živilu običajno zmanjša okusno polnost, zato proizvajalci, kot navaja WebMD, pogosto dodajo velike količine sladkorja, da bi ohranili kremasto teksturo in okus. To živilo tako postane energetsko gost in presnovno neugoden izdelek.

Sadni jogurt
Sadni jogurtFOTO: Thinkstock

4. Sadni sokovi in 100-odstotni sadni koncentrati

Čeprav sadni sokovi delujejo naravno, Johns Hopkins Medicine navaja, da odstranjene vlaknine povzročijo izjemno hitro absorpcijo fruktoze. Jetra so tako izpostavljena hipernapadu sladkorja, kar povezujejo s pospešenim razvojem nealkoholne zamaščenosti jeter.

5. Veganski in 'naravni' namazi

Namazi na osnovi oreščkov ali kakava, ki so oglaševani kot 'brez umetnih dodatkov', pogosto vsebujejo izjemno visoke koncentracije sladkorja. Cleveland Clinic opozarja, da mnogi tovrstni izdelki skrivajo sladkor pod alternativnimi imeni, zaradi česar potrošnik težko prepozna njegovo dejansko količino.

Sladki kosmiči
Sladki kosmičiFOTO: AdobeStock

6. Kosmiči in instant ovseni izdelki

Številne komercialne različice ovsenih kosmičev, posebej tiste z okusom ali dodatki, lahko vsebujejo enako količino sladkorja kot sladki pecivni izdelki. Po podatkih Mayo Clinic se sladkor v teh živilih absorbira hitro, saj so pogosto predhodno obdelana, kar zmanjša vsebnost vlaknin.

7. Kruh, omake, prelivi in 'lahki' izdelki

NIH poudarja, da je največji problem dodanega sladkorja prav to, da se pojavlja v izdelkih, ki jih povprečen potrošnik ne povezuje s sladkostjo. Kruh, solatni prelivi, paradižnikove omake ali 'lahke' različice živil pogosto vsebujejo znatne količine dodanega sladkorja, ki izboljšuje okus, a obremeni presnovo.

Sladkor
SladkorFOTO: Adobe Stock

Kako prepoznati skriti sladkor

Cleveland Clinic priporoča natančno branje deklaracij. Kadar je sladkor naveden med prvimi tremi sestavinami, gre praviloma za živilo z visokim deležem dodanega sladkorja. Pomembno je tudi prepoznati več deset izrazov, pod katerimi se sladkor skriva, med najpogostejšimi so fruktozni sirup, ječmenov slad, invertni sladkor, dekstroza in maltodekstrin.

Kaj se zgodi v ustih, ko pojeste sladkor?
Preberi še
Kaj se zgodi v ustih, ko pojeste sladkor?
Vpliv sladkorja na možgane: kako zmanjšati odvisnost od sladkega?
Preberi še
Vpliv sladkorja na možgane: kako zmanjšati odvisnost od sladkega?

Zmanjšanje vnosa dodanega sladkorja vodi v bolj stabilno raven energije, boljše hormonsko ravnovesje, izboljšane jetrne funkcije in manjše tveganje za razvoj presnovnih bolezni. Vsaka zmanjšana količina dodanega sladkorja pomeni neposredno razbremenitev jeter, kar je dolgoročno ena najpomembnejših naložb v presnovno zdravje.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, WebMD, NIH, Johns Hopkins Medicine.

Prehrana

Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?

Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

