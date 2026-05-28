Zakaj prava hrana premaga vsako tableto

Uporaba vitaminov, mineralov in drugih dodatkov k prehrani je postala del vsakdana za večino ljudi, saj verjamejo, da bodo s tem izboljšali svoje počutje, piše net.hr. Skoraj 60 % odraslih uporablja te izdelke, kar spodbuja industrijo, ki je vredna neverjetnih 60 milijard dolarjev. Vendar pa moramo razumeti, da dodatki niso regulirani kot zdravila.

Preberi še Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese

To pomeni, da pred prihodom na police njihova varnost in učinek nista nujno preverjena s strani neodvisnih organov. Čeprav so nekatere snovi koristne za zapolnitev hranilnih vrzeli, se večina ljudi sploh ne zaveda, da znanstveni dokazi za mnoge priljubljene izdelke preprosto ne obstajajo. V dobi vplivnežev in umetne inteligence je zato nujno, da ostanemo kritični do informacij, ki nam obljubljajo hitre rezultate v obliki tablete.

icon-expand Prehranska dopolnila FOTO: AdobeStock

Kdo dejansko potrebuje dodatke in kako prepoznati pomanjkanje?

Najbolj pogosta zabloda je, da so dopolnila potrebna za vsakogar, ne glede na način življenja. Dejstvo je, da večina ljudi dobi dovolj vitaminov že z raznoliko prehrano. Dodatke bi morali jemati le takrat, ko zdravnik s krvnimi preiskavami potrdi dejansko pomanjkanje.

Preberi še Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu

Simptomi, kot so nenehna utrujenost, krhki nohti ali težave s kožo, so znaki, da morda nekaj manjka, a sami na podlagi tega ne bi smeli določati terapije. Dodatki so sicer nujni za določene skupine, kot so nosečnice, starejši ali tisti, ki so imeli operacije na želodcu, za povprečno zdravega posameznika pa multivitamin pogosto predstavlja le nepotreben strošek.

icon-expand Prehranska dopolnila FOTO: AdobeStock

Opozorilo: Dopolnila niso testirana kot zdravila, zato lahko vsebujejo težke kovine ali pa nevarno vplivajo na vašo redno terapijo.

Nevarnosti, ki jih skrivajo 'naravni' pripravki

Marsikdo misli, da naravno poreklo samodejno pomeni odsotnost tveganj, kar ne drži. Izdelki na policah lahko vsebujejo različne količine aktivnih snovi, včasih pa celo neželene primesi, kot so težke kovine v nekakovostni kurkumi. Poleg tega lahko prehranski dodatki nevarno reagirajo z zdravili, ki jih morda že jemljete. Vitamin K vpliva na zdravila za srce, medtem ko nekatera zelišča v kombinaciji z antidepresivi povzročijo hude težave. Preden kupite dodatek, vedno poiščite izdelke s certifikatom neodvisnih laboratorijev, ki potrjujejo čistočo sestavin, in o tem vedno vprašajte svojega zdravnika.

icon-expand Prehranska dopolnila FOTO: AdobeStock

Zakaj večja doza ni vedno boljša rešitev?

Ljudje pogosto mislijo, da bodo z dvojnim odmerkom vitamina hitreje ozdraveli, vendar naše telo ne deluje tako. Ko prekoračimo potrebe, začnejo nekatere snovi povzročati težave. Preveč vitamina B6 lahko poškoduje živčevje, pretiravanje z vitaminom A uničuje jetra, prekomerni odmerki omega-3 maščob pa lahko vplivajo na nepravilen ritem srca. Več ni vedno bolje; ravno nasprotno, včasih je lahko precej slabše. Pomembno je upoštevati priporočene dnevne količine in ne jemati močnih odmerkov dodatkov kar 'na zalogo' brez realne potrebe telesa.

Preberi še Prehranska dopolnila: Tveganja in nevarni stranski učinki

Zakaj je hrana vedno prva izbira pred kapsulami?

Noben dodatek, ne glede na to, kako drag je, ne more zamenjati sveže pripravljenega obroka. Hranila iz naravnih živil telo prepozna in absorbira precej lažje kot tista iz laboratorija. Poleg tega hrana vsebuje vlaknine in fitokemikalije, ki jih v tabletah pogosto sploh ni. Če želite izboljšati črevesno floro, bosta kefir ali domače kislo zelje delovala bolje kot večina kapsul s probiotiki. Dodatki naj bodo le to, kar ime pove – 'dopolnila'. Ključ do vitalnosti ostajata raznolikost na krožniku in redno gibanje, kar nobena tableta ne more nadomestiti.