Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo

Nova raziskava opozarja, da lahko kronično pomanjkanje spanja pomembno skrajša življenjsko dobo, celo bolj kot neustrezna prehrana ali premalo telesne aktivnosti. Čeprav se zdi, da je spanje nekaj, kar lahko 'nadoknadite', znanstveni dokazi kažejo, da telo dolgoročno plača visoko ceno. Razumevanje, koliko spanja resnično potrebujete, je zato ključno za ohranjanje zdravja in preprečevanje prezgodnjih bolezni.

Koliko spanja potrebujete za daljše življenje

Kot navaja Express, je raziskava, objavljena v reviji Sleep Advances, analizirala podatke o spanju in življenjski dobi v različnih okrožjih po Združenih državah Amerike. Raziskovalci so primerjali podatke Centra za nadzor in preprečevanje bolezni med letoma 2019 in 2025 ter ugotovili, da je spanec eden najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na pričakovano življenjsko dobo.

icon-expand Spanje FOTO: AdobeStock

Manj kot sedem ur spanja poveča tveganje za krajšo življenjsko dobo

Kot piše Express, je bilo ugotovljeno, da odrasli, ki redno spijo manj kot sedem ur na noč, živijo krajše od tistih, ki dosegajo priporočene količine spanja. Povezava med spanjem in dolgoživostjo je bila celo močnejša od vpliva prehrane, telesne aktivnosti ali socialne izolacije. Edini dejavnik, ki je imel še večji vpliv, je bilo kajenje. Glavni avtor raziskave, Andrew McHill, je poudaril, da ga je moč povezave presenetila: ''Vedel sem, da je spanec pomemben, vendar nisem pričakoval tako izrazite povezave z življenjsko dobo.'' Dodal je, da bi morali odrasli resno stremeti k sedmim do devetim uram spanja na noč.

Zakaj je spanec tako pomemben za zdravje

Kot poroča Express, raziskava ni preučevala bioloških mehanizmov, vendar strokovnjaki poudarjajo, da spanec vpliva na ključne telesne funkcije. McHill pojasnjuje, da spanec podpira zdravje srca, krepi imunski sistem in omogoča optimalno delovanje možganov. Pomanjkanje spanja pa povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, presnovne motnje in oslabljeno kognicijo.

icon-expand Spanje FOTO: AdobeStock

Milijoni odraslih spijo premalo

Kot navaja Express, milijoni Američanov redno spijo manj kot sedem ur, kar predstavlja resen javnozdravstveni problem. Kronično pomanjkanje spanja je povezano s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in prezgodnjo smrt.

Kaj kažejo pretekle raziskave o spanju in dolgoživosti

Kot piše Express, je raziskava iz leta 2023 pokazala, da lahko pet ključnih spalnih navad pomembno podaljša življenje. Odrasli, ki so imeli vseh pet zdravih spalnih navad, so živeli do 4,7 leta dlje (moški) oziroma 2,4 leta dlje (ženske) kot tisti, ki niso imeli skoraj nobene. Te navade vključujejo: – sedem do osem ur spanja na noč, – redke težave z uspavanjem, – redko prebujanje sredi noči, – neuporabo spalnih zdravil, – občutek spočitosti ob prebujanju.

icon-expand Spanje FOTO: Adobe Stock

Strokovnjak dr. Frank Qian iz Harvard Medical School je poudaril, da ''ni dovolj le število ur spanja, pomembna je tudi kakovost spanja''. Dodal je, da bi morali o spanju govoriti enako pogosto kot o prehrani in telesni aktivnosti, saj je njegov vpliv na zdravje kumulativen. Redno spanje, ki traja vsaj sedem ur, je eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov za dolgo življenje. Čeprav se zdi spanec nekaj samoumevnega, raziskave jasno kažejo, da ga ne smete zanemariti. Kakovosten spanec izboljša počutje, zmanjša tveganje za kronične bolezni in lahko doda leta vašemu življenju. V času, ko je tempo življenja vse hitrejši, je prav spanje tisto, kar bi morali postaviti na vrh svojih prioritet.