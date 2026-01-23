Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Spanje
Zdravje

Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo

N.R.A.
23. 01. 2026 03.57
0

Kakovosten spanec je temelj zdravja, vendar številni odrasli še vedno podcenjujejo njegov vpliv na dolgoživost.

Nova raziskava opozarja, da lahko kronično pomanjkanje spanja pomembno skrajša življenjsko dobo, celo bolj kot neustrezna prehrana ali premalo telesne aktivnosti. Čeprav se zdi, da je spanje nekaj, kar lahko 'nadoknadite', znanstveni dokazi kažejo, da telo dolgoročno plača visoko ceno. Razumevanje, koliko spanja resnično potrebujete, je zato ključno za ohranjanje zdravja in preprečevanje prezgodnjih bolezni.

Koliko spanja potrebujete za daljše življenje

Kot navaja Express, je raziskava, objavljena v reviji Sleep Advances, analizirala podatke o spanju in življenjski dobi v različnih okrožjih po Združenih državah Amerike. Raziskovalci so primerjali podatke Centra za nadzor in preprečevanje bolezni med letoma 2019 in 2025 ter ugotovili, da je spanec eden najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na pričakovano življenjsko dobo.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Manj kot sedem ur spanja poveča tveganje za krajšo življenjsko dobo

Kot piše Express, je bilo ugotovljeno, da odrasli, ki redno spijo manj kot sedem ur na noč, živijo krajše od tistih, ki dosegajo priporočene količine spanja. Povezava med spanjem in dolgoživostjo je bila celo močnejša od vpliva prehrane, telesne aktivnosti ali socialne izolacije. Edini dejavnik, ki je imel še večji vpliv, je bilo kajenje.

Glavni avtor raziskave, Andrew McHill, je poudaril, da ga je moč povezave presenetila: ''Vedel sem, da je spanec pomemben, vendar nisem pričakoval tako izrazite povezave z življenjsko dobo.'' Dodal je, da bi morali odrasli resno stremeti k sedmim do devetim uram spanja na noč.

Zakaj je spanec tako pomemben za zdravje

Kot poroča Express, raziskava ni preučevala bioloških mehanizmov, vendar strokovnjaki poudarjajo, da spanec vpliva na ključne telesne funkcije. McHill pojasnjuje, da spanec podpira zdravje srca, krepi imunski sistem in omogoča optimalno delovanje možganov. Pomanjkanje spanja pa povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, presnovne motnje in oslabljeno kognicijo.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Milijoni odraslih spijo premalo

Kot navaja Express, milijoni Američanov redno spijo manj kot sedem ur, kar predstavlja resen javnozdravstveni problem. Kronično pomanjkanje spanja je povezano s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in prezgodnjo smrt.

Kaj kažejo pretekle raziskave o spanju in dolgoživosti

Kot piše Express, je raziskava iz leta 2023 pokazala, da lahko pet ključnih spalnih navad pomembno podaljša življenje. Odrasli, ki so imeli vseh pet zdravih spalnih navad, so živeli do 4,7 leta dlje (moški) oziroma 2,4 leta dlje (ženske) kot tisti, ki niso imeli skoraj nobene.

Te navade vključujejo:

– sedem do osem ur spanja na noč,

– redke težave z uspavanjem,

– redko prebujanje sredi noči,

– neuporabo spalnih zdravil,

– občutek spočitosti ob prebujanju.

Spanje
SpanjeFOTO: Adobe Stock

Strokovnjak dr. Frank Qian iz Harvard Medical School je poudaril, da ''ni dovolj le število ur spanja, pomembna je tudi kakovost spanja''. Dodal je, da bi morali o spanju govoriti enako pogosto kot o prehrani in telesni aktivnosti, saj je njegov vpliv na zdravje kumulativen.

Redno spanje, ki traja vsaj sedem ur, je eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov za dolgo življenje. Čeprav se zdi spanec nekaj samoumevnega, raziskave jasno kažejo, da ga ne smete zanemariti. Kakovosten spanec izboljša počutje, zmanjša tveganje za kronične bolezni in lahko doda leta vašemu življenju. V času, ko je tempo življenja vse hitrejši, je prav spanje tisto, kar bi morali postaviti na vrh svojih prioritet.

Vir: express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
spanje in življenjska doba koliko spanja potrebujemo raziskava o spanju premalo spanja zdravje srca kakovosten spanec spanje dolgoživost zdravje kakovost spanja življenjska doba
Prebava

Kako pomiriti razdražen želodec

Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zdravje

Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?

Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
Vitamini in minerali

Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?

Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Žensko zdravje

Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo

Odkritje 'mladega imunskega sistema' in avtoimunske bolezni
Imunski sistem

Odkritje 'mladega imunskega sistema' in avtoimunske bolezni

Enostavna vadba iz otroštva za boljše zdravje in daljše življenje
Aktivno življenje

Enostavna vadba iz otroštva za boljše zdravje in daljše življenje

Bomo še sploh živeli dolgo?
Novice

Bomo še sploh živeli dolgo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1475