Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki

Mayo Clinic dodaja, da tudi že zelo kratka aktivnost , kot je 10-minutni sprehod, lahko pomembno vpliva na dolgoročno uravnavanje telesne teže.

Kot piše Net.hr , lahko že nekaj minut hoje po jedi pomaga telesu hitreje porabiti energijo. Strokovnjaki, ki jih navajajo WebMD in Verywell Health , pojasnjujejo, da se po obroku dvigne raven glukoze, telo pa jo mora učinkovito porabiti. Gibanje aktivira mišice, ki začnejo glukozo uporabljati kot gorivo, kar:

WebMD navaja, da je ravno stabilen krvni sladkor eden najpomembnejših dejavnikov pri nadzoru telesne teže.

Kot poroča Net.hr, je trik učinkovit zato, ker ne zahteva intenzivnega treninga ali dodatne opreme. Strokovni viri, kot so Healthy in TheHealth , poudarjajo, da je ključ v doslednosti . Redno gibanje po obrokih:

- Po zajtrku naredite kratek sprehod okoli doma.

- Po kosilu vstanite od mize in se sprehodite vsaj 5–10 minut.

- Po večerji izberite lahkotno hojo namesto sedenja pred televizijo.

- Če ste v službi, pojdite po stopnicah ali naredite kratek krog po hodniku.

Kot piše Mayo Clinic, je pomembno, da se gibanje ponavlja vsak dan, saj se učinki seštevajo.