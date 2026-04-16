Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki

Zakaj kratek sprehod po obroku deluje?
Kot piše Net.hr, lahko že nekaj minut hoje po jedi pomaga telesu hitreje porabiti energijo. Strokovnjaki, ki jih navajajo WebMD in Verywell Health, pojasnjujejo, da se po obroku dvigne raven glukoze, telo pa jo mora učinkovito porabiti. Gibanje aktivira mišice, ki začnejo glukozo uporabljati kot gorivo, kar:
- zmanjša možnost kopičenja maščobe,
- izboljša presnovo,
- zmanjša občutek napihnjenosti,
- stabilizira energijo po obroku.
Mayo Clinic dodaja, da tudi že zelo kratka aktivnost, kot je 10-minutni sprehod, lahko pomembno vpliva na dolgoročno uravnavanje telesne teže.
Kako ta trik pomaga pri hujšanju?
Kot poroča Net.hr, je trik učinkovit zato, ker ne zahteva intenzivnega treninga ali dodatne opreme. Strokovni viri, kot so Healthy in TheHealth, poudarjajo, da je ključ v doslednosti. Redno gibanje po obrokih:
- zmanjša prenajedanje,
- izboljša občutek sitosti,
- pospeši prebavo,
- pomaga uravnavati apetit v preostanku dneva.
WebMD navaja, da je ravno stabilen krvni sladkor eden najpomembnejših dejavnikov pri nadzoru telesne teže.
Kako trik vključiti v vsakdan?
- Po zajtrku naredite kratek sprehod okoli doma.
- Po kosilu vstanite od mize in se sprehodite vsaj 5–10 minut.
- Po večerji izberite lahkotno hojo namesto sedenja pred televizijo.
- Če ste v službi, pojdite po stopnicah ali naredite kratek krog po hodniku.
Kot piše Mayo Clinic, je pomembno, da se gibanje ponavlja vsak dan, saj se učinki seštevajo.
Kaj še pravijo strokovni viri?
Verywell Health poudarja, da je hoja po obroku ena najbolj dostopnih oblik gibanja za vse starosti. Healthy navaja, da lahko takšna rutina zmanjša tudi stres, ki pogosto vodi v čustveno prehranjevanje. TheHealth pa dodaja, da je trik še posebej koristen za ljudi, ki imajo sedeče delo.
Zakaj je ta trik tako priljubljen?
Ker je preprost, ne zahteva spremembe prehrane in ga lahko izvaja vsak. Kot poroča Net.hr, mnogi opažajo hitrejše topljenje kilogramov prav zaradi te majhne, a učinkovite navade.
Viri: Net.hr, The Guardian, WebMD, Verywell Health, Mayo Clinic, Healthy, TheHealth
