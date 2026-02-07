Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje

Neopazna navada, ki predstavlja tveganje

Kot navaja KreniZdravo, strokovnjaki opozarjajo na pogosto navado kupcev, ki se je mnogi sploh ne zavedajo, a lahko pomembno vpliva na vaše zdravje. Gre za dotikanje živil, embalaže in površin v trgovini z rokami, ki niso čiste, ter za prenašanje bakterij z enega izdelka na drugega. Takšno ravnanje je še posebej problematično pri živilih, ki jih zaužijete brez toplotne obdelave, saj se mikroorganizmi lahko prenesejo neposredno na hrano. Poleg tega se bakterije zadržujejo na številnih površinah, ki jih dnevno uporablja veliko ljudi, kar povečuje možnost kontaminacije.

icon-expand Živila FOTO: Dreamstime

Zakaj je ta navada tako razširjena?

Ljudje se pogosto dotikamo izdelkov iz navade, ker želimo preveriti teksturo, težo ali kakovost, ne da bi pomislili na higieno. Pri tem se ne zavedajo, da se bakterije z rok prenašajo na embalažo, živila in nakupovalne vozičke. Strokovnjaki poudarjajo, da se mikroorganizmi lahko zadržujejo na površinah več ur ali celo dni, kar pomeni, da se tveganje prenosa povečuje z vsakim dodatnim dotikom.

Najbolj izpostavljena živila

Kot piše KreniZdravo, so med najbolj tveganimi živili tista, ki jih kupci pogosto prijemajo, prelagajo ali vračajo na police. Sem sodijo sveže sadje in zelenjava, kruh brez embalaže ter izdelki, ki jih kupci radi primerjajo med seboj. Ker ta živila pogosto niso zaščitena, lahko pride do neposrednega stika z bakterijami, ki se nato prenesejo v vaš dom in na vašo kuhinjsko površino.

icon-expand Nakupovanje hrane FOTO: Adobe Stock

Kako zmanjšati tveganje pri nakupovanju?

Higiena rok je ključnega pomena. Najpomembnejši korak je redno umivanje rok pred odhodom v trgovino in po njem. Če to ni mogoče, strokovnjaki priporočajo uporabo razkužila, ki zmanjša količino mikroorganizmov na rokah. Pomembno je tudi, da se med nakupovanjem izogibate dotikanju obraza, saj se bakterije z rok najlažje prenesejo na sluznice, kjer lahko povzročijo okužbe.

Previdnost pri rokovanju z živili

Priporočljivo je, da se nepotrebnemu dotikanju živil izogibate. Izdelek vzemite le, če ga nameravate kupiti, in se izogibajte vračanju izdelkov na police. Pri sadju in zelenjavi je priporočljivo, da jih doma temeljito operete, tudi če jih nameravate olupiti, saj se bakterije lahko prenesejo z lupine na notranjost živila. Zavedanje o higieni v trgovini je pomemben del skrbi za zdravje. Čeprav se zdi dotikanje izdelkov povsem nedolžno, lahko predstavlja tveganje za prenos bakterij in drugih mikroorganizmov. Z nekaj preprostimi spremembami lahko pomembno zmanjšate možnost kontaminacije in poskrbite za varnejšo prehrano. Redno umivanje rok, premišljeno ravnanje z živili in izogibanje nepotrebnim dotikom so ključni koraki, ki vas lahko zaščitijo pred okužbami.