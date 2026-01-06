Največja laž v svetu zdravja: 'detoks', ki ga vaše telo opravlja samo

Kaj 'detoks' programi dejansko obljubljajo?

Kot piše WebMD, številni 'detoks' programi obljubljajo, da bodo telo očistili strupov, izboljšali prebavo in povečali energijo. Dr. David Ludwig, profesor na Harvard Medical School, pojasnjuje, da telo naravno izloča toksine prek jeter, ledvic, pljuč in kože, zato posebni napitki ali diete niso nujno potrebni.

Najpogostejši miti

Mayo Clinic navaja, da so trije najpogostejši miti o 'detoks' programih: - Telo potrebuje dodatne 'detoks' metode, ker ne zmore samo izločati toksinov. - Hitre diete in sokovi trajno izboljšajo zdravje in telesno težo. - Prazne kalorične 'detoks' kure povečajo energijo in izboljšajo razpoloženje. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, kot piše Verywell Health, opozarja, da takšne metode pogosto vodijo v kratkoročne spremembe, a dolgoročno lahko povzročijo prehranske pomanjkljivosti in izgubo mišične mase.

icon-expand Detoks FOTO: AdobeStock

Fiziološki pogled

Kot poroča Health, je resnica, da večina 'detoks' programov ne vpliva na koncentracijo strupov v telesu.Dr. Andrew Weil, priznani strokovnjak za integrativno medicino, poudarja, da zdrava prehrana, zadosten vnos tekočin in redna telesna aktivnost naravno podpirajo procese detoksikacije.

Psihološki učinek 'detoks' programov

WebMD navaja, da 'detoks' programi pogosto ustvarijo lažen občutek dosežka in krivde ob neuspehu. Dr. Robin Kowalski, psihologinja z Wake Forest University, opozarja, da to lahko vodi v cikel ekstremnih diet in impulzivnega prehranjevanja, kar dolgoročno škoduje duševnemu zdravju.

icon-expand Detoks FOTO: AdobeStock

Zdrave alternative

Namesto radikalnih 'detoks' programov strokovnjaki priporočajo: - Uživanje polnovredne hrane in zmanjšanje predelanih živil, - Redno gibanje in dovolj spanja, - Postopen vnos več zelenjave, sadja in zadostne hidracije, - Zavestno prehranjevanje, kot priporoča Mayo Clinic, za zavestno uživanje hrane in poslušanje telesnih signalov. 'Detoks' programi pogosto obljubljajo več, kot izpolnijo, in ne nudijo dolgoročnih koristi. Strokovni pristop k prehrani in življenjskemu slogu, ki vključuje uravnoteženo prehrano, gibanje in pozornost na duševno zdravje, je bistveno učinkovitejši in varnejši način za podporo naravni detoksikaciji telesa. Zato se zavedajte - 'razstrupljanje' poteka nemoteno, seveda, če je telo zdravo. Če pa ta proces zaradi katerega koli razloga ne poteka, kot bi moral, pa potrebujemo zdravnika, ne razstrupljevalnih programov, ki lahko povzročijo več škode kot koristi!