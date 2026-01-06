Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Metabolizem
Zdravje

Največja laž v svetu zdravja: 'detoks', ki ga vaše telo opravlja samo

N.R.A.
06. 01. 2026 03.40
0

V zadnjih letih so 'detoks' programi postali modni hit, še posebej po prazničnih obdobjih ali ob začetku novega leta. Obljubljajo hitro izgubo kilogramov, izločanje toksinov in izboljšanje počutja. Strokovnjaki pa opozarjajo, da večina teh obljub temelji na napačnih predpostavkah.

Kaj 'detoks' programi dejansko obljubljajo?

Kot piše WebMD, številni 'detoks' programi obljubljajo, da bodo telo očistili strupov, izboljšali prebavo in povečali energijo. Dr. David Ludwig, profesor na Harvard Medical School, pojasnjuje, da telo naravno izloča toksine prek jeter, ledvic, pljuč in kože, zato posebni napitki ali diete niso nujno potrebni.

Najpogostejši miti

Mayo Clinic navaja, da so trije najpogostejši miti o 'detoks' programih:

- Telo potrebuje dodatne 'detoks' metode, ker ne zmore samo izločati toksinov.

- Hitre diete in sokovi trajno izboljšajo zdravje in telesno težo.

- Prazne kalorične 'detoks' kure povečajo energijo in izboljšajo razpoloženje.

Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, kot piše Verywell Health, opozarja, da takšne metode pogosto vodijo v kratkoročne spremembe, a dolgoročno lahko povzročijo prehranske pomanjkljivosti in izgubo mišične mase.

Detoks
DetoksFOTO: AdobeStock

Fiziološki pogled

Kot poroča Health, je resnica, da večina 'detoks' programov ne vpliva na koncentracijo strupov v telesu.Dr. Andrew Weil, priznani strokovnjak za integrativno medicino, poudarja, da zdrava prehrana, zadosten vnos tekočin in redna telesna aktivnost naravno podpirajo procese detoksikacije.

Psihološki učinek 'detoks' programov

WebMD navaja, da 'detoks' programi pogosto ustvarijo lažen občutek dosežka in krivde ob neuspehu. Dr. Robin Kowalski, psihologinja z Wake Forest University, opozarja, da to lahko vodi v cikel ekstremnih diet in impulzivnega prehranjevanja, kar dolgoročno škoduje duševnemu zdravju.

Detoks
DetoksFOTO: AdobeStock

Zdrave alternative

Namesto radikalnih 'detoks' programov strokovnjaki priporočajo:

- Uživanje polnovredne hrane in zmanjšanje predelanih živil,

- Redno gibanje in dovolj spanja,

- Postopen vnos več zelenjave, sadja in zadostne hidracije,

- Zavestno prehranjevanje, kot priporoča Mayo Clinic, za zavestno uživanje hrane in poslušanje telesnih signalov.

'Detoks' programi pogosto obljubljajo več, kot izpolnijo, in ne nudijo dolgoročnih koristi. Strokovni pristop k prehrani in življenjskemu slogu, ki vključuje uravnoteženo prehrano, gibanje in pozornost na duševno zdravje, je bistveno učinkovitejši in varnejši način za podporo naravni detoksikaciji telesa. Zato se zavedajte - 'razstrupljanje' poteka nemoteno, seveda, če je telo zdravo. Če pa ta proces zaradi katerega koli razloga ne poteka, kot bi moral, pa potrebujemo zdravnika, ne razstrupljevalnih programov, ki lahko povzročijo več škode kot koristi!

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Health, Harvard Health, NIH

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
detoks programi razstrupljanje telesa zdrava prehrana miti o dietah življenjski slog
Zdravje

Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?

Januarsko 'razstrupljanje' telesa: ne nasedajte mitom
Prehrana

Januarsko 'razstrupljanje' telesa: ne nasedajte mitom

Digitalni 'detoks' za boljše duševno zdravje
Psiha

Digitalni 'detoks' za boljše duševno zdravje

Spomladanski detoks – ali ga res potrebujemo?
Prehrana

Spomladanski detoks – ali ga res potrebujemo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436