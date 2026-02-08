Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja

Kot navaja ScienceAlert , so znanstveniki po več desetletjih nejasnosti uspeli razložiti, zakaj so se pri nekaterih bolnikih pojavljale nepredvidljive reakcije na transfuzijo, čeprav so prejeli kri navidezno ustrezne krvne skupine. Analiza je pokazala, da je pri teh posameznikih prisoten poseben vzorec beljakovin na površini rdečih krvničk, ki ga obstoječi sistemi razvrščanja niso zajeli. To je vodilo do identifikacije nove krvne skupine, ki so jo raziskovalci poimenovali Er .

Krvne skupine temeljijo na prisotnosti ali odsotnosti specifičnih beljakovin na površini rdečih krvničk. Če bolnik prejme kri, ki vsebuje beljakovine, ki jih njegovo telo prepozna kot tuje, lahko pride do resnih imunskih reakcij. Kot piše ScienceAlert , je prav ta mehanizem povzročal zaplete pri posameznikih z novo prepoznano krvno skupino, saj njihova kri ni ustrezala nobeni od znanih kategorij, kar je oteževalo pravilno izbiro darovalca.

Nova krvna skupina temelji na treh različicah beljakovin, ki jih do zdaj niso povezovali s transfuzijskimi reakcijami. Te beljakovine so prisotne pri zelo majhnem deležu ljudi, kar pojasnjuje, zakaj je bila krvna skupina tako dolgo neprepoznana. Pri bolnikih, ki imajo protitelesa proti tem beljakovinam, lahko transfuzija krvi, ki vsebuje te strukture, povzroči hude zaplete, vključno z razgradnjo rdečih krvničk in ogrožanjem življenja.

Z identifikacijo nove krvne skupine se odpirajo možnosti za natančnejše testiranje krvi pred transfuzijo. To je še posebej pomembno pri bolnikih, ki so že imeli nepojasnjene transfuzijske reakcije, ter pri nosečnicah, pri katerih lahko protitelesa proti redkim krvnim skupinam povzročijo zaplete pri plodu. Raziskovalci poudarjajo, da bo vključitev nove krvne skupine v diagnostične postopke izboljšala varnost transfuzij in zmanjšala tveganje za imunske zaplete.

Odkritje krvne skupine Er predstavlja pomemben mejnik v razumevanju človeške biologije in imunologije. Raziskava dokazuje, da tudi po desetletjih intenzivnega preučevanja krvi še vedno obstajajo neodkriti elementi, ki lahko vplivajo na zdravje bolnikov. Natančnejše razumevanje krvnih skupin omogoča varnejše transfuzije, boljše načrtovanje zdravljenja in večjo zaščito najranljivejših skupin bolnikov.