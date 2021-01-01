Vizita.si
6 živil, ki 'čistijo' telo naravno – brez diet in brez odrekanja
Razstrupljanje

6 živil, ki 'čistijo' telo naravno – brez diet in brez odrekanja

Bolezni
Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Cervikalna spondiloza je splošni izraz za s starostjo povezano obrabo, ki prizadene hrbtenične ploščice v vratu. Ko diski 'dehidrirajo' in se skrčijo, se razvijejo znaki osteoartritisa, vključno s kostnimi izrastki vzdolž robov kosti.
Duševno zdravje
Znaki, da ne skrbite dobro zase

Znaki, da ne skrbite dobro zase

Radi verjamemo, da z zdravim prehranjevanjem, dovolj gibanja in s skrbjo za kakovosten spanec naredimo vse, kar lahko. A včasih to ni dovolj.
Duševno zdravje
Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj naši možgani potrebujejo sanje? Raziskave kažejo, da sanje niso le stranski produkt spanja, ampak opravljajo pomembne funkcije za naše dobro počutje. Poglejmo, kaj so zapisali na greatergood.berkeley.edu.
Prehrana
Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Od ustne higiene do zdravja prebave, vključitev te majhne začimbe v vašo dnevno rutino lahko prinaša številne koristi.
Ali pegasti badelj pomaga pri 'razstrupljanju'?
Razstrupljanje

Ali pegasti badelj pomaga pri 'razstrupljanju'?

Pegasti badelj (Silybum marianum) je že dolgo znan po svojih potencialnih koristih za zdravje jeter. Znano je, da vsebuje biološko aktivne spojine, predvsem silymarin, ki ima številne potencialne zdravilne učinke. Kljub široki uporabi v tradicionalni medicini in alternativni terapiji pa ostaja vprašanje njegove dejanske učinkovitosti pri detoksifikaciji jeter predmet razprav in raziskav. V tem članku bomo pregledali najnovejše znanstvene ugotovitve o učinkovitosti pegastega badlja pri detoksifikaciji jeter ter razpravljali o njegovi morebitni klinični uporabi.

Razstrupljanje

Nova raziskava razkriva učinke probiotikov na krepitev razpoloženja

Nedavna študija je razkrila potencialno pozitiven učinek probiotikov na simptome tesnobe in depresije pri ljudeh. Uživanje probiotikov naj bi tako, če gre verjeti omenjeni raziskavi, močno vplivalo na naše razpoloženje.

Nova raziskava razkriva učinke probiotikov na krepitev razpoloženja
To so načini 'razstrupljanja' telesa, ki jih lahko izvajate vsak dan
Razstrupljanje

To so načini 'razstrupljanja' telesa, ki jih lahko izvajate vsak dan

Vsak dan slišimo o različnih tehnikah razstrupljanja, ki naj bi obnovile naše telo in nam povrnile zdravje. A bolj kot to, kaj počnemo ta dva ali tri tedne v letu, je pomembno, kaj počnemo preostanek leta. To je tisto, kar bo določilo naše počutje ali zdravje. Prav zato lahko v svoj vsak dan vključite teh 5 tehnik razstrupljanja.

Najpogostejše napake pri 'razstrupljanju', ki jih delamo po novem letu
Razstrupljanje

Najpogostejše napake pri 'razstrupljanju', ki jih delamo po novem letu

Novo leto mnogi med nami dojemajo kot svež in zdrav, predvsem pa nov začetek. Posledično se prepogosto zaženemo v kakšen cilj in pretiravamo. Nič drugače ni, ko in če se odločimo z 'razstrupljanjem' telesa. Poglejmo si najpogostejše napake, ki jih delamo pri tovrstnem cilju.

Tako boste resnično 'razstrupili' svoje telo
Razstrupljanje

Tako boste resnično 'razstrupili' svoje telo

Po prazničnem obdobju, ko pogosto uživamo v obilnih obrokih in sladicah, se veliko ljudi odloči za 'razstrupljanje' telesa, da bi se počutili bolje in vzpostavili ravnovesje.

10 nasvetov za 'razstrupljanje' brez večjih omejitev in stradanja
Razstrupljanje

10 nasvetov za 'razstrupljanje' brez večjih omejitev in stradanja

'Razstrupljanja' se mnogokrat lotimo kot poprave za 'grehe' po praznični hrani ali pa po daljšem obdobju nezdravega prehranjevanja. Že nekaj časa je izjemno priljubljen koncept 'čiščenja' telesa, mnogokrat pa se ga lotevamo na napačen način.

Razstrupljanje

Kako 'razstrupljanje' črevesja opraviti na naraven način?

'Razstrupljanje' črevesja lahko pomaga izboljšati vaše prebavno zdravje in je lahko popolnoma varno, če z njim ne pretiravate.

Kako 'razstrupljanje' črevesja opraviti na naraven način?
Vse, kar morate vedeti o razstrupljanju
Razstrupljanje

Vse, kar morate vedeti o razstrupljanju

Razstrupljevalne diete res delujejo? So dobre za naš organizem? Kaj sploh je razstrupljanje? Kako, če že, se sploh lotevati razstrupljanja? V tem članku predstavljamo vse, kar morate vedeti o razstrupljanju.

To prehransko dopolnilo lahko izboljša vaše počutje
Prehrana

To prehransko dopolnilo lahko izboljša vaše počutje

Janez Rakovec je mlad podjetnik, ki se navdušuje nad trajnostnim in ekološkim kmetovanjem. V oddaji Štartaj, Slovenija: na podeželju predstavlja svojo linijo izdelkov EKO JANEZ. Gre za prehranska dopolnila iz modro-zelene alge, blagega okusa, ki blagodejno vplivajo na človeško počutje.

7 stvari, ki jih morate vedeti o matchi
Prehrana

7 stvari, ki jih morate vedeti o matchi

Matcha v zadnjem času dobiva vedno več pozornosti. Poglejmo si, zakaj.

Začnite dan s takšno energijsko bombo
Prehrana

Začnite dan s takšno energijsko bombo

Začnite dan z zajtrkom, ki vam bo dal ogromno energije. Preprosto ga je pripraviti, vsebuje sezonsko sadje, pa še okusen je. Nikar pa ne posezite po kakšnih rogljičkih ali mafinih. Sladkor namreč povzroči, da ste zelo hitro spet lačni in da se kmalu počutite utrujeni. Vi pa želite imeti do večera približno iste ravni energije, da lahko res užijete dan, ki je pred vami.

Dieta

Pri katerih bolezenskih stanjih hujšanje predstavlja težavo?

Telovadite in pridno ter zdravo jeste, številka na tehtnici in sama podoba v ogledalu pa ne kažeta napredka. Zakaj in kdaj prihaja do tega?

Pri katerih bolezenskih stanjih hujšanje predstavlja težavo?
