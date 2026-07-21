Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter

Najnovejša raziskava univerze Cedars-Sinai prinaša odlične novice za vse, ki si dneva ne morejo predstavljati brez kave. Znanstveniki so trinajst let spremljali več kot 350.000 ljudi in ugotovili, da imajo tisti, ki redno pijejo kavo, bistveno manj težav z jetri. Rezultati so presenetljivi: pitje petih ali več skodelic kave dnevno zmanjša tveganje za razvoj raka na jetrih za skoraj polovico, za cirozo pa za dobro tretjino. Raziskovalci poudarjajo, da ti zaščitni učinki veljajo tako za običajno kavo kot za kavo brez kofeina.

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Koliko skodelic kave dejansko potrebujemo za zaščito?

Ljubitelji kave lahko brez slabe vesti popijejo še eno skodelico. Študija kaže, da so ljudje, ki so spili vsaj pet skodelic na dan, dosegli največje koristi. Tveganje za smrt zaradi bolezni jeter je bilo v tej skupini nižje za kar 42 odstotkov. Zanimivo je, da nima pomena, ali svojo kavo pijete črno ali pa ji dodajate sladkor in umetna sladila. Pozitivni učinki so bili opazni pri obeh skupinah, kar pomeni, da je ključna sestavina sama kava in ne nujno njeni dodatki ali stopnja kofeina.

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Redni pivci kave imajo do 32 odstotkov manjše tveganje za razvoj nevarne ciroze jeter v primerjavi s tistimi, ki kave ne pijejo.

Klorogenska kislina in njen vpliv na jetra

Strokovnjaki verjamejo, da skrivnost kave tiči v njenih kemičnih spojinah, predvsem v klorogenski kislini. Ta spojina naj bi izboljšala odziv jeter na inzulin in hkrati zmanjševala količino odvečnih maščob in železa v jetrnem tkivu. Kava deluje protivnetno, kar preprečuje dolgotrajne poškodbe tkiva. Kljub vsem tem spodbudnim podatkom avtorji raziskave svarijo, da znanost še ne ve vsega. Še vedno niso povsem razjasnjeni vplivi različnih vrst kave, načinov priprave in specifičnih metabolnih sprememb pri posameznikih.