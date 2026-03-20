Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?

Priporočilo o pitju osmih kozarcev vode na dan (približno 2 litra) je le mit. Vsakdo potrebuje različno količino tekočine glede na svojo težo, aktivnost, okolje in prehrano. Telo tekočino dobiva tudi iz hrane in drugih pijač, zato ni pomembno le, koliko vode spijete. Razkrivamo, kako telo dobro hidrirati in preprečiti utrujenost ali glavobole.

Mit o osmih kozarcih na dan: zakaj je to splošno napačno prepričanje?

Splošno priporočilo, da moramo spiti osem kozarcev vode na dan (približno 2 litra), ni znanstveno dokazano. Teorija o 1 ml tekočine na vsako kalorijo bi za 2000 kalorij pomenila prav to količino. Vendar pa sodobna dognanja kažejo, da to priporočilo ni primerno za vse. Nekateri potrebujejo manj, drugi več vode. Tudi ob vročini ali med telesno aktivnostjo večina zdravih ljudi ne potrebuje tako veliko. Pomanjkanje tekočine, tudi le 1–2 % telesne teže, povzroči blago dehidracijo. Znaki za to so utrujenost, glavobol in spremembe razpoloženja, ki nam otežujejo vsakdan.

icon-expand Pitje vode FOTO: AdobeStock

Različni viri tekočin: niso le pijače, tudi hrana prispeva k hidraciji

Vode v telo ne dobivamo le s pitjem iz kozarca. Veliko jo zaužijemo tudi s sokovi, mlekom in drugimi pijačami. Znanstveniki so ugotovili, da tudi kava, čaj ter celo pivo, če jih pijemo zmerno, pomagajo telesu, da ostane hidrirano. V nasprotju s preteklimi prepričanji te pijače ne odvajajo vode iz telesa. Poleg tega je pomemben vir tekočin tudi hrana. Nekatera živila vsebujejo veliko vode. Na primer lubenica ima 91 % vode, medtem ko meso, ribe in jajca vsebujejo 76 % vode. Telo samo pa ustvari še malo vode med predelavo hrane, tej pravimo metabolna voda. Tisti, ki jedo veliko živil z veliko vsebnostjo vode, ne potrebujejo piti toliko kot ljudje, ki uživajo bolj suho hrano.

Koliko vode dejansko potrebujemo?

Ni enotnega odgovora glede priporočene dnevne količine zaužite tekočine. Nacionalni inštitut za medicino predlaga, da večina zdravih posameznikov potrebuje približno 3,7 litra tekočine dnevno za moške oziroma 2,7 litra za ženske. Ta priporočila vključujejo vse zaužite tekočine, ne le čisto vodo. Omenjene količine predstavljajo zgolj smernice, saj se posameznikove potrebe lahko razlikujejo glede na telesno maso, raven telesne aktivnosti, zunanje okolje in obdobje dojenja. Najustreznejši pristop je, da tekočino zaužijemo, ko občutimo žejo.

