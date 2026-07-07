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Hujšanje
Zdravje

Resnica o dietah: Zakaj univerzalna rešitev za hujšanje ne obstaja

N.R.A.
07. 07. 2026 03.26
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Če ste ujeti v krog jo-jo efekta, niste krivi vi, temveč vaš preživetveni nagon. Spoznajte, kako z majhnimi koraki in sočutnim pristopom do telesa doseči trajno zdravje brez lakote.

Hujšanje ni le stvar trdne volje, temveč kompleksno prepletanje psiholoških in fizioloških dejavnikov, piše net.hr. Številni ljudje preizkušajo dieto za dieto, od izločanja ogljikovih hidratov do suzbijanja apetita, a pogosto pozabijo, da tisto, kar deluje za eno osebo, za drugo morda ne bo primerno. Študije kažejo, da so diete z omejenimi kalorijami sicer učinkovito orodje za hiter upad številk na tehtnici, vendar pa so izjemno neučinkovite, ko je treba to novo težo zadržati več let. Namesto iskanja čudežne rešitve je ključnega pomena razumeti, da univerzalni načrt ne obstaja, saj smo ljudje biološko in življenjsko preveč različni, da bi vsi ustrezali istemu kalupu prehranjevanja.

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Zakaj se telo upira izgubi maščobnih zalog?

Metabolizem se na drastične diete odzove previdno: začne varčevati z energijo. Poleg tega se spremeni delovanje hormonov v telesu. Raven grelina se dvigne, zaradi česar smo nenehno lačni, raven leptina pa pade, zato težko dosežemo občutek sitosti. To ni zgolj v naših glavah – gre za dejansko biokemijsko neravnovesje, ki nas potiska h hrani z visoko vsebnostjo sladkorja in maščob, saj možgani iščejo hiter vir energije. Pri nekaterih ljudeh so v igri tudi genetski dejavniki, ki ob omejevanju hrane povzročijo močne epizode prenajedanja. Rezultat takšnega procesa je pogosto slabša samopodoba in občutek izgube nadzora nad lastnim življenjem.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Hujšanje po načelu 'manj jej' ne deluje na dolgi rok, saj upočasni metabolizem in možgane prisili v iskanje visokokaloričnih prigrizkov kot odziv na stres pomanjkanja energije.

Nasveti za izbiro prehranskega načrta po vaši meri

Namesto sledenja trendom na družbenih omrežjih se vprašajte, kakšen način življenja lahko vzdržujete vse življenje. Premislite o svojih preferencah: ali potrebujete podporo skupine ali raje hujšate samostojno? Ali vaš proračun omogoča nakup posebnih dodatkov ali raje stavite na lokalno dostopna živila? Strokovnjaki svetujejo počasno in postopno hujšanje, pri čemer naj bi bil cilj izguba od 0,2 do 0,9 kilograma na teden. Takšen tempo je varnejši za metabolizem in precej lažji za vzdrževanje, saj ne zahteva radikalnih in bolečih posegov v vaš vsakdan.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Integracija gibanja v vašo novo rutino prehranjevanja

Gibanje je vaš najboljši zaveznik ne le pri hujšanju, temveč tudi pri preprečevanju, da bi se kilogrami vrnili. Ni nujno, da ure in ure preživite v telovadnici; pomembno je, da najdete aktivnost, ki vas veseli. Ob tem so nekateri pristopi, kot je intermitentni post (npr. metoda 16/8), priljubljeni zaradi lažje kontrole kalorij, vendar strokovnjaki opozarjajo, da jih je sčasoma težko vzdrževati. Bistveno je, da ne iščete 'diete s končnim datumom', temveč razvijate nove navade, kjer je manj sedenja in več naravne, minimalno predelane hrane vsak dan v vašem življenju.

Vir: net.hr

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