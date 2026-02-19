To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca

Kaj raziskovalci ugotavljajo o vplivu rožnatega šuma

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci analizirali, kako različne vrste zvokov vplivajo na kakovost spanja, pri čemer so posebno pozornost namenili rožnatemu šumu. Ta vrsta zvoka je v zadnjih letih postala izjemno priljubljena, saj jo mnogi uporabljajo za sproščanje, lažje uspavanje ali prikrivanje motečih zvokov iz okolja. Vendar pa nova analiza kaže, da učinki niso tako enoznačni, kot se pogosto predstavlja.

Preberi še Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?

Zakaj rožnati šum ni nujno koristen

Raziskovalci so ugotovili, da rožnati šum lahko vpliva na možgansko aktivnost med spanjem na način, ki ni vedno ugoden. Čeprav se pogosto trdi, da naj bi rožnati šum podpiral globlji spanec, analiza kaže, da lahko pri nekaterih ljudeh povzroči več prebujanj ali spremembe v strukturi spanja. To pomeni, da lahko spanec postane manj obnovitven, tudi če se oseba tega ne zaveda.

icon-expand Spanje FOTO: AdobeStock

Kako zvok vpliva na možgane med spanjem

Kot piše ScienceAlert, zvoki med spanjem vplivajo na možganske valove, ki uravnavajo prehode med različnimi fazami spanja. Rožnati šum ima specifično frekvenčno porazdelitev, ki lahko pri nekaterih posameznikih povzroči prekomerno stimulacijo. Raziskovalci poudarjajo, da se možgani tudi med spanjem odzivajo na zunanje dražljaje, zato lahko neprimerna vrsta zvoka zmoti naravne cikle spanja.

Preberi še Tako si boste zagotovili, da vedno dobite dovolj spanca

Zakaj so rezultati pomembni za vse, ki uporabljajo zvoke za spanje

Uporaba zvokov za izboljšanje spanja je vse bolj razširjena, zato je razumevanje njihovih učinkov ključnega pomena. Mnogi ljudje predvidevajo, da je vsak enakomeren zvok koristen, vendar raziskava opozarja, da to ne drži vedno. Raziskovalci poudarjajo, da se ljudje zelo različno odzivajo na zvoke med spanjem. Kot navaja ScienceAlert, lahko rožnati šum nekaterim pomaga hitreje zaspati, pri drugih pa povzroči več mikroprebujanj, ki zmanjšujejo kakovost spanja. To pomeni, da univerzalnih priporočil ni, zato je pomembno, da vsak posameznik opazuje svoje odzive.

icon-expand Spanje FOTO: AdobeStock

Potreba po dodatnih raziskavah

Kot piše ScienceAlert, trenutni podatki kažejo, da je vpliv rožnatega šuma bolj kompleksen, kot se je domnevalo. Raziskovalci zato poudarjajo, da so potrebne dodatne, obsežnejše študije, ki bi natančneje določile, kdaj je rožnati šum koristen in kdaj lahko škodi. Posebej pomembno je razumeti, kako zvok vpliva na različne faze spanja in na dolgoročno kakovost počitka.

Preberi še Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?

Čeprav je rožnati šum pogosto predstavljen kot preprosta rešitev za boljši spanec, nova analiza opozarja, da lahko pri nekaterih ljudeh povzroči ravno nasprotni učinek. Ker se možgani tudi med spanjem odzivajo na zvok, je pomembno, da ste pozorni na to, kako se vaše telo odziva na različne vrste zvočnih dražljajev. Raziskovalci poudarjajo, da je potrebnih več podatkov, vendar trenutne ugotovitve jasno kažejo, da rožnati šum ni vedno najboljša izbira za izboljšanje spanja.