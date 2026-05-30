Aspirin
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki

N.R.A.
30. 05. 2026 03.25
Strokovnjaki opozarjajo pred vsakodnevnim jemanjem aspirina brez posveta z zdravnikom. Analiza kaže, da številni ljudje jemljejo aspirin za preprečevanje srčnih bolezni in kapi, kar pa ni vedno upravičeno. Nujen je pogovor z zdravnikom o tveganjih in koristih.

Vsakodnevno uživanje določenih zdravil brez ustreznega zdravniškega nadzora lahko privede do resnih neželenih učinkov, zaradi česar stroka svari pred tovrstno prakso. Poročila navajajo, da zdravstveni delavci opozarjajo posameznike, ki samovoljno posegajo po sicer dostopnih analgetikih brez predhodnega zdravniškega nasveta. Čeprav številni uživajo aspirin v dobri veri, da s tem preprečujejo srčno-žilna obolenja ter možgansko kap, strokovnjaki poudarjajo tveganja, povezana z nepotrebnim in potencialno nevarnim dolgoročnim jemanjem tovrstnih pripravkov.

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni

Obsežna analiza, v katero je bilo vključenih 150 milijonov odraslih oseb, izpostavlja zaskrbljujoč trend rutinske in medicinsko neupravičene uporabe aspirina, ki temelji na zmotnem prepričanju o njegovem preventivnem učinku pri boleznih srca in ožilja. Navkljub razširjenosti tega ravnanja strokovne smernice organizacije NHS ter priporočila Ameriškega združenja za srce tovrstno samovoljno jemanje izrecno odsvetujejo, razen v primerih izrecne zdravniške indikacije. Najnovejše poročilo, objavljeno v reviji Annals of Internal Medicine, utemeljuje nujnost temeljitega posvetovanja med pacientom in zdravnikom glede uporabe aspirina ter opozarja, da jemanje tega zdravila zahteva previdnejšo obravnavo, kot se v javnosti pogosto predpostavlja.

Aspirin
AspirinFOTO: Dreamstime

Raziskovalci klinike Cleveland so na podlagi poglobljene analize obsežnih podatkov o bolnikih ugotovili, da je v letu 2021 skoraj tretjina odraslih, starejših od 60 let brez predhodnih srčno-žilnih obolenj, redno uživala aspirin, pri čemer velik delež teh posameznikov navedenega ni uskladil z zdravstvenim strokovnjakom. Ocenjuje se, da 25,6 milijona odraslih Američanov redno uporablja to zdravilo. V Združenem kraljestvu po navedbah Liverpool Echo zdravniki še vedno svetujejo uporabo aspirina ogroženim skupinam za obvladovanje srčno-žilnih tveganj, občasno pa njegovo uporabo priporočijo tudi v obdobju nosečnosti.

Kljub preizkušanju različnih diet, vadb in zdravil ni mogla shujšati

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pojasnjuje: Uporaba majhnih odmerkov aspirina, poznanega tudi kot acetilsalicilna kislina, dokazano prispeva k preventivi srčnih in možganskih kapi pri posameznikih s povečanim zdravstvenim tveganjem. Vaš lečeči zdravnik vam lahko priporoči redno uživanje nizkih odmerkov v primeru predhodnih srčno-žilnih dogodkov, kot sta možganska kap ali srčni infarkt, z namenom preprečevanja ponovitve. Strokovni nasvet za terapijo je smiseln tudi za paciente z visokim tveganjem za srčni infarkt, po opravljenih kirurških posegih ali ob prisotnosti simptomov angine pektoris, ki izvirajo iz srčne bolezni.

Veste, kako se pravilno shranjujejo zdravila?

Vsakodnevno uživanje nizkih odmerkov aspirina je smiselno izključno ob izrecnem zdravniškem priporočilu. Kot opozarjajo pri NIJZ: ''Profilaktična uporaba majhnih odmerkov aspirina za preprečevanje srčno-žilnih dogodkov, kot sta srčni infarkt in možganska kap, se bistveno razlikuje od uporabe zdravila za obvladovanje bolečinskih stanj.'' V skladu z navedbami NIJZ lahko pri dolgotrajnem uživanju pride do povišanega tveganja za neželene učinke, kot so prebavne motnje in krvavitve. Med potencialne resne zdravstvene zaplete sodijo izkašljevanje krvi ali prisotnost krvi v blatu, okvare jeter, bolečine v sklepih kot posledica povišane ravni sečne kisline, edemi na okončinah zaradi zastajanja tekočine, peptična razjeda ter pojav alergijskih reakcij.

Vir: express & NIJZ

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Maxx365 03. 05. 2025 08.16
0 0
..."Približno 25,6 milijona odraslih Američanov redno uživa aspirin. Toda na britanskih obalah lahko zdravniki ogrožene paciente pozivajo, naj se obrnejo na aspirin za obvladovanje srčno-žilnih težav, pri čemer so opazili tudi njegovo občasno priporočilo med nosečnostjo, poroča Liverpool Echo"... Prevedeno z google prevajalnikom?
