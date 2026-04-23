NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati

23. 04. 2026 03.03
Sadje velja za eno najbolj zdravih izbir v prehrani, vendar čas uživanja lahko vpliva na njegov učinek na telo.

Čeprav vsebuje vitamine, vlaknine in antioksidante, strokovnjaki opozarjajo, da določene vrste sadja zvečer niso najboljša izbira – še posebej, če želite shujšati. Kot piše WebMD, telo zvečer deluje počasneje, presnova se umirja, kar pomeni, da se sladkorji iz hrane hitreje shranjujejo kot energija. Prav zato lahko uživanje sladkega sadja pozno zvečer vpliva na povečanje telesne teže ali oteži hujšanje.

Sadje z visoko vsebnostjo sladkorja

Med sadje, ki ga ni priporočljivo jesti zvečer, sodijo predvsem vrste z višjo vsebnostjo naravnih sladkorjev. Kot poroča Health, so to predvsem banane, grozdje, mango in ananas. Čeprav gre za naravne sladkorje, imajo lahko podoben vpliv na raven glukoze v krvi kot predelana hrana. Zvečer lahko takšna živila povzročijo hiter dvig sladkorja v krvi, ki mu sledi padec. To ne vpliva le na lakoto, temveč tudi na kakovost spanja.

Sadje
SadjeFOTO: AdobeStock

Vpliv na spanec in regeneracijo

Kot piše Mayo Clinic, ima prehrana v večernih urah pomemben vpliv na spanec. Hrana z večjo količino sladkorja lahko povzroči nemiren spanec, saj telo potrebuje več časa za uravnavanje ravni glukoze. To pomeni slabšo regeneracijo in večjo utrujenost naslednji dan, kar lahko posredno vpliva tudi na apetit in izbiro hrane.

Zakaj sadje zvečer povečuje lakoto

Kot poroča Verywell Health, hitri ogljikovi hidrati, tudi tisti iz sadja, lahko sprožijo nihanja sladkorja v krvi. To vodi do večje želje po hrani, tudi če telo dejansko ne potrebuje dodatne energije. Zato lahko večerno uživanje sladkega sadja sproži dodatne prigrizke in oteži nadzor nad dnevnim vnosom kalorij.

Sadje
SadjeFOTO: AdobeStock

Ali je sadje na splošno problematično?

Ni vse sadje enako. Kot piše Johns Hopkins Medicine, imajo nekatere vrste sadja nižji glikemični indeks in vsebujejo več vlaknin, kar pomeni počasnejše sproščanje sladkorja v kri. Če že posežete po sadju zvečer, so boljša izbira jagodičevje ali manj sladko sadje v manjših količinah. Ključno je, da ne pretiravate in da sadje kombinirate z drugimi hranili, na primer z beljakovinami.

Kako pravilno vključiti sadje v prehrano

Strokovnjaki priporočajo, da večino sadja zaužijete v prvi polovici dneva, ko telo potrebuje energijo. Kot poudarja WebMD, je sadje idealen prigrizek dopoldne ali po vadbi, ko se sladkor učinkoviteje porabi. Zvečer pa je bolje izbrati lažje, manj sladke obroke, ki ne obremenijo prebave in ne vplivajo na kakovost spanja.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Health, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hujšanje zdrava prehrana večerni prigrizki presnova glikemični indeks
