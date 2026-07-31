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Skrita navada, ki stara vaše možgane hitreje kot kajenje

N.R.A.
31. 07. 2026 03.34
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Nevrologi razkrivajo, zakaj je redno pitje alkohola za zdravje možganov lahko nevarnejše od drugih razvad in kako povzroča njihovo pospešeno staranje.

Čeprav se veliko govori o škodljivosti kajenja, nevrologi opozarjajo na drugo, veliko bolj razširjeno navado: vsakodnevno pitje alkohola, piše index.hr. Marsikdo si zvečer privošči kozarec ali dva za lažje odpravljanje stresa, vendar se ne zaveda, da s tem pospešeno stara svoje možgane. "Mnogi podcenjujejo navado, ki lahko tiho škodi zdravemu staranju možganov," pojasnjuje dr. Lynette Gogol. Alkohol deluje kot strup za naše živčevje, kar pomeni, da negativno vpliva na možganske celice in njihove povezave. To sčasoma vodi do krčenja možganov in slabše kognitivne zmogljivosti.

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Kako alkohol uničuje vaš spanec in zmožnost obnove možganov

Kakovosten počitek je ključ do zdravih možganov, saj se prav med spanjem telo obnavlja. Alkohol morda pomaga, da hitreje zaspite, vendar je tak spanec vse prej kot osvežilen. "Alkohol lahko prekine spanec, zmanjša njegovo kakovost in ovira REM-fazo," pravi dr. Gogol. Slaba kakovost spanja dolgoročno pomeni slabši spomin in počasnejše razmišljanje. Poleg tega pitje pred spanjem pri nekaterih poslabša smrčanje in povzroča nevarne prekinitve dihanja. Če se možgani čez noč ne morejo spočiti, ne morejo učinkovito opravljati svojih nalog naslednji dan.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Celo zmerno pitje prinaša tveganja. Strokovnjaki pravijo, da varna meja ne obstaja, če želite maksimalno zaščititi svoje možganske celice.

Možgani se dobesedno krčijo pod vplivom rednega uživanja alkohola

Ali ste vedeli, da pitje alkohola dejansko spremeni strukturo vaših možganov? Slikanja z magnetno resonanco kažejo, da imajo tisti, ki pogosteje pijejo, manjši volumen sive in bele snovi. Siva snov je odgovorna za razmišljanje in spomin, bela snov pa skrbi, da se informacije po glavi premikajo hitro in učinkovito. Dr. Gogol razlaga, da varovanje teh delov možganov ključno prispeva k temu, da ostanemo bistri tudi v starosti. Redno uživanje alkohola pa žal neposredno spodkopava ta prizadevanja in uničuje naravno zaščito, ki bi nas morala varovati pred demenco.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Alkohol izčrpava ključne vitamine in povzroča vnetja v telesu

Eden od načinov, kako alkohol škoduje možganom, je kraja bitnih vitaminov, kot so B12, folati in tiamin (vitamin B1). Brez njih možgani ne morejo proizvajati pomembnih snovi za prenos informacij. "Nizka raven tiamina lahko prispeva k vnetjem v živčnem sistemu," opozarja dr. Ramilevich. Poleg tega se alkohol v glavi razgradi v acetaldehid, ki je strupen za celice. To povzroča vnetne procese, ki uničujejo nevrone. Rezultat tega je hitrejše propadanje tkiva in manjša odpornost na starostne bolezni. Možgani dobesedno nimajo dovolj 'goriva', da bi se branili pred poškodbami.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Koliko je preveč? Nasveti nevrologov za ohranitev mladih možganov

Marsikdo se sprašuje, katera količina je sploh še varna. Nevrologi so jasni: za zdravje možganov je najboljša količina ničla. To je še posebej pomembno za tiste, ki že imajo težave s spominom ali druge bolezni. Čeprav se v družbi govori o zmernem pitju (ena pijača za ženske in do dve za moške), to še ne pomeni, da je to varno za vaše nevrone. "Zmerno ne pomeni brez tveganja," svarijo strokovnjaki. Če trenutno ne pijete, nikar ne začnite, tisti, ki pijete redno, pa razmislite o postopnem zmanjševanju. Vsak izpuščen kozarec je dolgoročna naložba v vaše mentalne sposobnosti.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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