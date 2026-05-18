Kava in borovnice
Zdravje

Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?

N.R.A.
18. 05. 2026 03.23
Znanstvene analize potrjujejo, da redno uživanje prehrane, bogate s polifenoli, znatno zmanjšuje tveganje za krajšanje telomerov in s tem povezanih sistemskih obolenj.

Znanstveniki so ugotovili, da lahko tisto, kar pojemo, neposredno vpliva na hitrost našega staranja. Ključ do boljšega zdravja se skriva v telomerih, to so nekakšni zaščitni zaključki naše DNK, ki preprečujejo propadanje celic. Ko se ti telomeri skrajšajo, postane telo bolj dovzetno za bolezni srca in sladkorno bolezen.

Študija je pokazala, da imajo ljudje, ki uživajo hrano, bogato s polifenoli, kot so borovnice, jabolka in kava, do 52 odstotkov manjše tveganje za kritično skrajšanje teh struktur. Gre za preprost mehanizem: več zaščitnih snovi ko vnesemo v telo, dlje bodo naše celice ostale funkcionalne in zdrave.

Kava in borovnice
Kava in borovniceFOTO: AdobeStock

Kako ena kava in nekaj kosov sadja na dan vplivata na naše gene

Rezultati raziskave so presenetljivo jasni: zmerni pivci kave imajo bistveno boljšo genetsko sliko od tistih, ki se kavi izogibajo. Podatki kažejo, da že ena skodelica kave na dan za četrtino zmanjša možnost, da bi se vaši telomeri skrajšali.

Pri sadju je učinek še močnejši, sploh če si ga privoščite večkrat na dan. Strokovnjaki poudarjajo, da ni ene same čudežne jagode ali vrste kave, ki bi nas rešila, temveč gre za vztrajnost pri zdravih navadah. Skozi leta se ti majhni vnosi koristnih snovi seštevajo v močan obrambni zid, ki preprečuje razvoj bolezni, značilnih za starejše obdobje.

Znanstveni podatki potrjujejo: ljudje z najvišjim vnosom polifenolov imajo kar 52 % manjše tveganje za biološko poškodbo celic.

Pomembno je razumeti, da kava in sadje delujeta proti vnetjem in škodljivim procesom v našem telesu. Kot poudarja profesorica Ana Rodriguez-Mateos, te naravne sestavine podpirajo naše možgane in ožilje, ko se staramo. Toda, ali so za vse zaslužni le polifenoli?

Kava
KavaFOTO: AdobeStock

Profesor Gunter Kuhnle opozarja, da je težko ločiti učinek same kave od splošne zdrave prehrane. Ljudje, ki jedo veliko rastlinske hrane, imajo na splošno boljši življenjski slog. Vendar ne glede na to, ali je čudežna snov v polifenolih ali v kombinaciji vsega zdravega, ostaja sporočilo isto: več rastlinske hrane pomeni manj tveganj za hude bolezni, kot sta rak ali diabetes.

Enostavni nasveti dietetikov: Kako vsak dan vnesti več polifenolov

Zdrava prehrana ni nujno draga ali zapletena. Strokovnjakinja Sasha Watkins priporoča preproste trike: obogatite svoj jutranji obrok s pestjo borovnic, pri kuhanju pa uporabljajte čim več svežih zelišč in začimb. Če svojemu kosilu dodate le eno porcijo zelenjave več, boste naredili ogromen korak za svoje telo.

Cilj je čim bolj pisana hrana, saj vsaka barva sadja in zelenjave predstavlja različne vrste koristnih snovi. S tem ko poskušamo pojesti več rastlinskih živil, aktivno zmanjšujemo možnost za kognitivne težave in podaljšujemo čas, ko se v svoji koži počutimo polni moči in brez skrbi glede bolezni.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdravo staranje polifenoli telomeri prehrana kava antioksidanti preventiva
